Митрополит Кондрусевич, которого не пустили в Беларусь, уже больше недели живет под Белостоком

Митрополит Кондрусевич уже неделю живет под Белостоком Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Архиепископ Тадеуш Кондрусевич, глава Конференции католических епископов в Беларуси, по-прежнему вынужден находиться за границей. С 31 августа, когда иерарху не позволили въехать в страну без объяснения причин, он живет у своего друга в польском городке Моньки под Белостоком - примерно в 80 километрах от белорусской границы.

- Много времени архиепископ проводит на молитве и готовит письма на те торжества, которые раньше были запланированы, но которые он не может посетить. Служит святую мессу в местном костеле, - рассказал «КП» официальный представитель Католической церкви в Беларуси ксендз Юрий Санько. Он добавил, что ответы на обращения с просьбой объяснить запрет на въезд в страну гражданина Беларуси, архиепископа Кондрусевича, госорганы пока так и не дали.

За возвращение иерарха собирают подписи, молятся в столичных костелах и в других приходах Беларуси, а сам архиепископ выступает с обращениями из изгнания. Недавно в Архикафедральном костеле в Минске во время святой мессы зачитали слово иерарха белорусским верующим.

- Все мы, епископы, священники, монашествующие, миряне и общество в целом, нуждаемся в переменах, - написал католический архипастырь. - Стоячая вода портится и не годится к употреблению. Вместе с тем проточная вода является здоровой. Мы призваны развиваться, это означает совершенствоваться в своей духовной и общественной жизни. Бог создал мир хорошим, но заповедал людям его совершенствовать.

Архиепископ отметил, что, «оказавшись в сложной, невиданной доселе в нашей истории ситуации, Беларусь нуждается прежде всего в ответственном духовном подходе». Кроме решения политических, экономических и общественных проблем надо решать и духовные, придерживаться базовых моральных норм.

Также Кондрусевич написал, что надеется на мирное решение проблем, с которыми столкнулась Беларусь. И - на скорое возвращение на родину.

А 5 сентября в Красном костеле прошла служба о потерпевших, убитых и заключенных в результате мирных акций протеста. Провел ее епископ Юрий Кособуцкий.

- Мы з вамі становімся іншымі, і мы верым, што шляху назад ужо няма, - сказал он.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Католические епископы Европы поддержали белорусского иерарха

Конференция епископов Европы выразила солидарность с архиепископом Кондрусевичем и пожелала ему скорейшего возвращения домой. А белорусские епископы заявили, что запрет на въезд в страну гражданина Беларуси считают несоответствующим законодательству.

- Эти и подобные действия отдельных органов власти не способствуют строительству конструктивных отношений между государством и Католической церковью в нашей стране, не служат уменьшению напряженности и преодолению глубокого разделения в обществе, - написали иерархи.