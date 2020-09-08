Несмотря на протесты горожан в Гомеле все-таки построили «золотой» флагшток

Трубу увенчали золотой звездой Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

8 сентября в Гомеле практически завершили возведение огромного флагштока возле центральной площади Ленина. Напомним, в феврале на портале госзакупок нашли опубликованный тендер. В условиях было прописано, что на благоустройство площадки и установку флагштока будет потрачено около 1,46 млн рублей - даже по нынешнему курсу это огромные деньги, около 550 тыс. долларов.

За чей счет строительство - пока так и не сказали Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Городские активисты сразу же начали отправлять обращения, нашли много нарушений и заявили о незаконности стройки, которая началась уже в марте. Кроме расточительства средств, претензии были к самому проекту - огромная металлическая труба с золотой звездой на верхушке сильно портит вид площади, посчитали специалисты.

В работах участвует техника МЧС Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

Очень быстро против строительства флагштока собрали больше 4,5 тыс. подписей, и объект вскоре заморозили. В конце мая стало известно, что власти вроде как отказались от своих планов - уже забитые сваи достали, площадку разровняли. И по информации пресс-службы облисполкома, флагшток тогда возводить передумали, на площадке намеревались сделать благоустройство, возможно, разбить клумбу.

Однако все лето площадка так и оставалась загороженной, хоть никакие работы там не вели. Активисты предполагали, что власти подождут итогов президентских выборов и вернутся к своей идее. Так и произошло. Уже накануне выборов в облисполкоме завили, что «объекту быть», отметив, что его построят не за бюджетные деньги. А за чьи - пока так и не сказали.

Судя по всему, флагшток откроют ко Дню города Фото: Павел МИЦКЕВИЧ

До сих пор никакой информации ни о стоимости работ, ни даже о том, кто их заказывает и проводит, нет. Как и паспорта объекта.

- Мы пытались узнать, но никто ничего не сказал, - ответили «КП» в пресс-службе облисполкома. - Нам даже не известно, кто занимается объектом - область или город. Трудно что-то говорить и комментировать.

- Чиновники показывают, что им наплевать на мнение горожан и специалистов, на закон. Они строят памятник бесхозяйственности, глупости и безвкусия, - уверена историк Мария Булавинская.

Судя по всему, открыть скандальный флагшток хотят ко Дню города, который в Гомеле будут отмечать 11-12 сентября. Однако официальной информации об этом тоже нет.