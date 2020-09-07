«Он не дискредитировал себя и не нарушал законодательство: «отозвать депутата Олега Гайдукевича у избирателей не получилось/ Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Комсомолка» уже писала, что на прошлой неделе депутат парламента Валерий Воронецкий встретился с избирателями. Стало известно, что аналогичную встречу провел еще один депутат.

Олег Гайдукевич - депутат Калиновского округа № 108, это часть микрорайона Восток, район парка Челюскинцев и «Маяк Минска». Запись со встречи выложили в интернет - как говорят, с разрешения парламентария.

Гайдукевич заявил, что не оставил без рассмотрения ни одно обращение граждан по фактам насилия в отношении протестующих и обратился с соответствующими запросами в правоохранительные органы.

Гайдукевич отметил, что он - депутат всех, не только тех, кто за него голосовал.

- Я не боюсь новых выборов в парламент, я на них пойду. Отзывов тоже не боюсь. Я не чиновник. Я не из исполкома сюда пришел. Я - лидер партии и политик со своей программой, кому-то она нравится, кому-то - нет, но я гораздо самостоятельнее в своих решениях, - заявил он.

Депутат подчеркнул, что направил в МВД и Следственный комитет запросы по всем фактам обращения к нему избирателей, «чтобы они немедленно приняли решение и разобрались».

Гайдукевич уверен, что сейчас надо делать больше.

- Мы должны создать комиссию в парламенте и разбираться в этом вопросе с участием заинтересованных лиц.

Депутат также прокомментировал вызывающий недоумение у многих факт отсутствия уголовных дел по факту причинения тяжких телесных повреждений участникам акций протеста, в том числе - повлекших смерть.

- Считаю, что сейчас мы должны дождаться результатов проверки, которую ведет межведомственная комиссия, - отметил Гайдукевич, согласившись, что по факту повреждений дело все-таки надо возбуждать и в его рамках разбираться.

Он также прокомментировал информацию про многочисленные фальсификации на прошедших президентских выборах.

- Я, как партия, 10 лет говорю, что надо менять избирательное законодательство и выборы должны идти по партийным спискам.

Гайдукевич добавил, что полученные им сообщения о нарушениях на выборах отправил, как и положено, в ЦИК. При этом депутат убежден, что Светлана Тихановская выборы не выиграла.

В то же время активисты района решили инициировать процедуру отзыва Олега Гайдукевича с депутатской должности. Процедура непростая и состоит из девяти этапов. Первый этап - это сбор подписей под заявлением на созыв собрания избирателей по поводу отзыва. Заявление нужно отправить в Минский городской совет депутатов. Активистов срезали уже на этом этапе.

- Необходимый минимум - 150 подписей, но мы собрали около 700 подписей и отправили документы. Получили отказ, - рассказала активистка Анна. Все такие отказы обычно пишут под копирку. Мотив отказа - что Гайдукевич не дискредитировал себя, не нарушал законодательство, поэтому они отказывают. Мы отправили жалобу в суд, дальше будем смотреть.