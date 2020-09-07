«Это не тот фильм, который я делал»: режиссер Владимир Янковский о версии картины «Янка Купала», которая попала в сеть

Янку Купалу сыграл латышский актер с белорусскими корнями Николай Шестак. Фото: Беларусьфильм

Фильм «Янка Купала» был полностью готов еще в начале года и ожидал премьеры, которую несколько раз приходилось смещать из-за коронавируса. В итоге она была запланирована на ноябрь – но в понедельник на телеграм-канале «Беларусь головного мозга» его выложили в интернет. На первый взгляд, это финальная версия, смотрится она вполне достойно. Однако создатели картины говорят, что это не итоговая версия, в ней еще нет цветокора и графики.

Режиссер-постановщик фильма Владимир Янковский высказался в сети по поводу этой ситуации с картиной:

- В сеть попала рабочая версия, один из первых монтажей, проводимых в октябре 2019 года. На том этапе мы еще не возили материал в Прагу на сведение. Выложенная копия неполная, без сведения звука, без графики, без пост-продакшна. Больше всего мне обидно, что это не тот фильм, который я делал. Этот материал вообще не кино! Но его уже смотрят. Люди, скорее всего, будут его воспринимать, как полноценный фильм.

Генеральный директор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский не снимает трубку. Но с нами поговорил кинокритик Антон Сидоренко, который был главным редактором киностудии с момента запуска по момент сдачи фильма. По долгу службы пересматривал картину раз 50 раз в разных вариантах, сидел на озвучке, и даже снимался в некоторых эпизодах.

- В сети не последняя версия картины, а промежуточная без синхронных шумов и титров, то есть полуфабрикат. Есть еще нюанс - не факт, что в теперешней ситуации фильм вообще вышел бы на экраны обычным образом, так как там показан террор против белорусского народа и в одной из сцен - разгон массового митинга, - сказал Антон Сидоренко.

Высказался о черновой версии и кинокритик Сергей Филимонов, который также видел окончательный вариант и может сравнить обе версии:

- Рекомендую не смотреть, не портить впечатление ни себе, ни тем, кто ждал и интересовался. Особенное паскудство в том, что черновая версия «Купалы» отличается от конечной. Черновая выглядит неважно для неподготовленного человека, простой зритель будет не понимать и местами скучать. Нет нормального звука, нет цифровых эффектов, нет смысловых акцентов. Я лично видел обе, и обязан сказать, что финальная версия сильно улучшает впечатление. То есть, представляет работу режиссера Володи Янковского наилучшим образом, выигрышно. Именно при просмотре финальной версии появляется гордость за то, что здесь в РБ есть киношники, которые могут, - написал в соцсетях Сергей Филимонов.

Фильм планировалось покатать по фестивалям, устроить премьеру на «Лiстападзе». Однако сейчас заинтересованные люди могут посмотреть черновой вариант картины, и после этого уже вряд ли пойдут в кинотеатр.

Напомним, фильм начали снимать в июле 2019 года, это масштабный проект, съемки проходили в Беларуси, России и Литве. Главную роль — самого Янки Купалы — сыграл латышский актер с белорусскими корнями Николай Шестак. Бюджет картины составляет около $1,5 млн.

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