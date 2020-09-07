«Они все – сотрудники милиции»: МВД о том, почему в задержаниях протестующих участвуют сотрудники ГУБОПиК

Во время акции протеста в воскресенье, 6 сентября в городе работали не только сотрудники МВД, внутренние войска и другие спецподразделения. В разгоне протестующих участвовали и сотрудники ГУБОПиК Фото: Павел МАРТИНЧИК

Во время акции протеста в воскресенье, 6 сентября в городе работали не только сотрудники МВД, внутренние войска и другие спецподразделения. В разгоне протестующих участвовали и сотрудники ГУБОПиК (главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией). Мужчины были в штатском, лица прикрыты темными масками или балаклавами, вооружены они были дубинками.

- Они все – сотрудники милиции. Это все – исключительно распределение сил и средств. Это силы, которые могут быть задействованы в том числе, - ответила "Комсомолке" Ольга Чемоданова, официальный представитель МВД.

Вечером 6 сентября проходили жесткие задержания протестующих. На проспекте Победителей несколько человек забежали в кафе, сразу после кто-то закрыл дверь с обратной стороны. К кафе подбежали люди, как мы можем теперь предположить - сотрудники правоохранительных органов в гражданском, и дубинками разбили стеклянную дверь. Подозреваемых из кафе вывели, некоторых били. На нескольких фотографиях в человеке с дубинкой узнали начальника ГУБОПиК Николая Карпенкова, пишет TUT.BY. В МВД обещали прокомментировать этот инцидент позже.

В ведомстве рассказали, что 6 сентября на акциях протеста, которые прошли в Беларуси, было задержано 633 человека. Из них 363 будут судить. Всего в воскресенье в стране прошло 42 акции протеста. В них приняли участие около 31 тысячи человек.

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