ЕС отказался вводить санкции против Лукашенко и что обсуждали Польша и Германия, говоря об отравлении Навального

Отказ от санкций объясняется тем, что страны пытаются «сохранить открытыми каналы для диалога» Фото: Оксана БРОВАЧ

В пятницу, 4 сентября, государственные СМИ опубликовали перехваченный диалог между Польшей и Германией. В нем фигурируют два имени - Ник из Берлина и Майк из Варшавы. Они обсуждают, что отравление Алексея Навального - это фальсификация. Напомним, ранее Александр Лукашенко заявлял, ссылаясь на перехваченный телефонный разговор, что отравление лидера российской оппозиции, - это фейк. Публикуем расшифровку диалога.

Варшава: Алло! Добрый день, Ник. Как наши дела?

Берлин: Вроде бы все по плану… Материалы по Навальному готовы. Будут переданы в администрацию канцлера. Ожидаем ее заявления.

Варшава: Отравление подтверждается точно?

Берлин: Послушай, Майк, в данном случае это не так важно… Идет война… А во время войны всякие методы хороши.

Варшава: Согласен. Надо отбить охоту Путину сунуть нос в дела Беларуси… Самый эффективный путь - утопить его в проблемах России, а их немало! Тем более в ближайшее время у них выборы, день голосования в регионах России.

Берлин: Этим и занимаемся… А как ваши дела в Беларуси?

Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованны. Понятно, их поддерживает Россия. Чиновники и военные верны президенту. Пока работаем. Остальное при встрече, не по телефону.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что разведданные о фальсификации отравления Навального переданы ФСБ.

Фото: БелТА

Ольга Ковалькова выехала в Польшу

Доверенное лицо экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской, член президиума Координационного совета Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Напомним, с 24 августа Ковалькова находилась в изоляторе по решению суда за участие в несанкционированном массовом мероприятии. Она должна была выйти на свободу 3 сентября, но в тот же день ей добавили еще 15 суток административного ареста

На пресс-конференции, которую транслировал Белорусский дом в Варшаве, Ольга Ковалькова заявила, что ее вывезли из Беларуси так же, как раньше вывезли Тихановскую:

- Когда я была за решеткой, ко мне пришли представители власти, МВД и КГБ и сказали, что если я не выеду, то очень долго не выйду.

По словам Ковальковой, силовики приехали к ней в изолятор, надели капюшон, дали маску, положили на заднее сиденье и вывезли:

- Я не знала, куда мы едем, приехали на переход Брузги. Я прошла границу, они перевезли мои вещи, хотели подвезти. Но ехал автобус на Варшаву, и польские пограничники попросили польского водителя, чтобы они меня подвезли.

Павел Латушко и Ольга Ковалькова Фото: Павел МАРТИНЧИК

Германия выступила против санкций

ЕС не будет вводить санкции против Александра Лукашенко: против ограничений выступили Германия, Франция и Италия. Таким образом власти крупных европейских стран пытаются «сохранить открытыми каналы для диалога».

Напомним, ранее государства ЕС обсуждали введение санкций против тех, кто ответственен за насилие и фальсификации в ходе президентских выборов в Беларуси. При этом представители стран отмечали, что изучат возможность включить в санкционный список Александра Лукашенко.

Первыми странами - членами ЕС, которые объявили о введении санкций против действующего президента Беларуси, стали государства Балтии: Литва, Латвия и Эстония. В список персон нон грата вошли Александр Лукашенко и еще 29 белорусских чиновников.

Светлана Тихановская выступила перед Совбезом ООН

Светлана Тихановская выступила в ООН по видеосвязи. Фото: REUTERS

4 сентября экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская по видеосвязи выступила перед Советом безопасности ООН на неформальной конференции. Слушания по обстановке в Беларуси были организованы по инициативе Эстонии.

- В моей Беларуси сегодня неспокойно, - отметила Тихановская. - Мирных протестующих незаконно задерживают, избивают и заключают под стражу. Протесты были вызваны результатами выборов, которые прошли в Беларуси 9 августа. Люди не согласились с тем, что их голоса украли. Требования народа просты: прекращение насилия в отношении демонстрантов, освобождение политзаключенных, проведение новых и честных выборов. Но Александр Лукашенко не слышит свой народ. Белорусы проснулись, и точка невозврата уже пройдена. Это проявляется в постоянных демонстрациях сотен тысяч людей, забастовках на крупнейших предприятиях.

Светлана Тихановская попросила ООН о помощи и призвала созвать экстренное заседание Совета по правам человека по ситуации в Беларуси.

- Просим, чтобы организация осудила использование силы в отношении мирных демонстрантов. Просим, чтобы ООН немедленно направила в Беларусь международную мониторинговую миссию, чтобы у них была возможность задокументировать ситуацию.

Также экс-кандидат в президенты обратилась к международному сообществу и призвала отказаться от сотрудничества с властями Беларуси, так как оно, по словам Тихановской, «означает поддержку насилия и нарушения прав человека».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Координационный совет: «Неизвестными людьми в центре Минска похищена Мария Колесникова»

В последний раз Марию видели 7 сентября возле Художественного музея в Минске. Ее телефон доступен, но она не поднимает трубку (подробнее...)

Золотовалютные резервы в августе снизились на 1,4 миллиарда долларов из-за ажиотажного спроса на валюту

С начала 2020 года золотовалютные резервы снизились на 20,6% (подробнее...)

Министр обороны Хренин заявил о попытках ведения гибридной войны против Беларуси

Он выразил признательность военно-политическому руководству России и Китая (подробнее...)