На поддержание курса рубля Нацбанк Беларуси в августе потратил миллиард долларов. Спросили у эксперта, много ли это и что дальше

За последний летний месяц они уменьшились ни много ни мало на 1 миллиард 399,6 миллиона долларов Фото: Дмитрий ЛАСЬКО

Нацбанк обнародовал официальную статистику: на 1 сентября золотовалютные резервы Беларуси составили 7 миллиардов 457 миллионов долларов. За последний летний месяц они уменьшились ни много ни мало на 1 миллиард 399,6 миллиона долларов. Это падение - а в относительных величинах оно составило 15,8% - выглядит еще более впечатляющим на фоне совсем небольшого июльского роста - тогда резервы прибавили всего 61,8 миллиона долларов (+0,7%).

Отметим, что до этого наибольшее по объемам снижение золотовалютных резервов Беларуси было зафиксировано в марте текущего года - тогда они снизились сразу на $1,02 миллиарда.

В Набцанке назвали две основные причины августовского антирекорда: во-первых, страна планово рассчиталась по своим внутренним и внешним обязательствам - на погашение госдолга ушло 351,7 миллиона долларов. Вторая причина, очевидно, куда более существенна: Национальный банк продавал иностранную валюту на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На то, чтобы сбить ажиотажный спрос и не допустить резкого скачка курса ушел 1 миллиард и почти 48 миллионов долларов.

Напомним, что, по планам Нацбанка на 1 января 2021 года, объем ЗВР должен быть не менее 7,3 миллиарда долларов. Если в оставшееся до Нового года время кладовые Нацбанка продолжат терять по миллиарду долларов в месяц, то достичь этой цели едва ли возможно.

К слову, до марта 2020 года белорусы на протяжении 49 месяцев были чистыми продавцами валюты. Все изменилось в начале весны - а тогда доллар подорожал до четырехлетнего максимума - люди пошли в обменники: в первый весенний месяц население впервые за долгое время купило больше валюты, чем продало.

В апреле - июне ситуация, казалось, вернулась в привычное русло: валюты белорусы сдали больше, чем купили.

В целом же итоги восьми месяцев этого года следующие: белорусы купили наличными на 246,8 миллиона долларов больше, чем сдали. При этом если принять во внимание безналичные операции, то сумма выйдет еще более впечатляющая: за январь - август безналичная покупка превысила продажу на 1 миллиард 496 миллионов долларов, при этом доллар за этот период времени девальвировался больше чем на четверть (американец потерял в цене 25,2%).

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Это была попытка Нацбанка сбить панику на валютном рынке»

- Действительно, за август на поддержание курса белорусского рубля Нацбанк потратил больше миллиарда долларов, это около 16% всего объема золотовалютных резервов страны и это, разумеется, очень значительная сумма. ЗВР могут расходоваться на сглаживание обменного курса и погашение государственного долга, у Беларуси нет иного резерва, нет «кубышки». В последнее время все чаще возникают разговоры о том, что Россия готова реструктуризировать часть нашего долга, но это именно разговоры - в практическую плоскость ситуация пока не переходит, и, значит, ситуация не становится более предсказуемой, - сказал в беседе с «Комсомолкой» старший научный сотрудник Центра экономических исследований BEROC Лев Львовский.

- Действия Нацбанка, с вашей точки зрения, оправданны?

- Полагаю, что логика действий была следующей: Нацбанк зафиксировал начало ажиотажного спроса на валюту, начало нового витка «валютной паники». Было принято решение купировать это процесс в самом его начале, не дать развиться - не допустить одномоментного обвала курса рубля. На это ушло за месяц больше миллиарда долларов. То, что мы наблюдаем сегодня, - это политически мотивированный экономический кризис. Из фундаментальных вещей (объем производства, уровень инвестиций и пр.) в августе объективно ничего глобальным образом не изменилось. Изменились настроения и ожидания, повысился уровень недоверия общества к правительству и степень неопределенности. Пока нет глобального релокейта IT-компаний, но многие из них рассматривают возможность перенести бизнес из Беларуси в другие страны. Периодически возникают потенциалы для расширения стачечного движения, забастовок. Очевидно, что это создает негативный экономический фон, который ужесточается тем, что никакого диалога между правительственными кругами и населением нет. И пока предпосылок для него четким образом не прослеживается. Дальнейшее развитие ситуации, уверен, будет зависеть главным образом от того, когда и в какой форме начнется этот диалог, насколько он будет конструктивен. Совершенно понятно, что тратить в месяц миллиард долларов на поддержание курса рубля, притом что общий объем ЗВР чуть более 7 миллиардов долларов, - это опасная политика. Возможно, она оправданна один раз как экстренная мера, как способ не допустить самого негативного сценария, но использовать этот инструмент на постоянной основе в текущих социально-экономических реалиях априори невозможно.

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