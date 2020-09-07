В Минске задержали 12-летнего мальчика, он нарисовал на асфальте «3%». Узнаем, что в таких случаях говорит закон

Фото: onliner.by

В воскресенье, 6 сентября, 12-летний Ярослав оказался в Центральном РУВД Минска. Его задержали и доставили туда за то, что мальчик баллончиком нарисовал на асфальте надпись «3%». Мама ребенка Юлия рассказала TUT.by, что в тот день он собирался встретиться с отцом в ТРЦ Galleria Minsk, пройтись по магазинам, а потом, возможно, пойти на марш. Мальчик прождал папу около 1,5 часов, но тот на место встречи так не пришел. И тогда Ярослав вышел из «Галереи» и присоединился к митингу, который в этот момент проходил на проспекте Победителей.

Вместе с другими людьми ребенок дошел до места, где стояла спецтехника и дежурили силовики. По словам Юлии, там сын увидел баллончик с краской (там все рисовали) и тоже написал на асфальте надпись «3%». Никаких возгласов или карикатур – просто цифра и два нолика. Вскоре после этого мальчика задержали. Одна из женщин увидела, что правоохранители уводят ребенка и начала кричать «Это мой сын». Ее тоже забрали.

О том, что Ярослав находится в Центральном РУВД, Юлия узнала от сотрудника милиции. Ребенок рассказал правоохранителям, как оказался на марше и что рисовал на асфальте. По словам матери, на него составили протокол.

— В нем отражены только действия: выехал из дома, как добрался, как оказался на этом месте. Дальнейшие действия — баллоном с краской написал на дороге. Как я понимаю, это у них уже считается правонарушением, то есть хулиганством, — рассказывает Юлия.

Также в РУВД просмотрели фото и видео на мобильнике подростка. Там были ролики с других акций, на которых побывал Ярослав. Телефон изъяли «на экспертизу», которая продлится до 10 дней.

Из РУВД ребенка отпустили домой в тот же вечер. Юлию предупредили, что, вероятно, о ситуации сообщат в школу Ярослава, а затем будет приниматься решение о постановке его на учет по делам несовершеннолетних.

6 сентября в Минске прошла традиционная акция протеста. МВД предупреждало, что мероприятие несанкционированное. Фото: Павел МАРТИНЧИК

КОМПЕТЕНТНО

- Задержание ребенка должно производиться максимально мягко и щадяще: его ни в коем случае не должны бить, заламывать руки или надевать на него наручники, - объясняет Андрей Маханько, основатель МОО «Понимание», член комиссии по делам несовершеннолетних при Совмине Беларуси. - И, естественно, никакого насилия в автозаках или в РУВД – это как минимум должностное преступление. Сразу же после задержания несовершеннолетнего правоохранители обязаны сообщить о ситуации его родителям. Задавать какие-либо вопросы, составлять протокол без присутствия мам, пап или законных представителей запрещено. В возрасте до 14 лет на допросе обязательно должен находиться педагог (психолог), после 14 – на усмотрение милиции. Но родители или законные представители должны присутствовать всегда.

- Исходя из ситуации: в чем заключается правонарушение ребенка?

- В данном случае правонарушением считается повреждение городской инфраструктуры. Под эту статью попадает явное хулиганство: когда ломаются скамейки, разбиваются витрины, обрисовываются стены. Если бы ребенок ломом выбил дыру в асфальте – вот тогда действительно нужно вызывать родителей, составлять протокол и выписывать штраф. Если бы он написал перед процентами имя – тогда можно интерпретировать как оскорбление. А нарисовать баллончиком на асфальте «3%» - это равносильно тому, что мелком изобразить солнышко. Ну, разве что продержится больше. Ладно бы ребенок обрисовал стену, тогда можно говорить о хулиганстве, ведь ЖЭС покупал краску, красил. А кто красил асфальт? В этом действии нет состава ни преступления, ни правонарушения. Если рисовать на асфальте – это хулиганство, то давайте вообще все фестивали уличных рисунков отменим, а дети пусть сидят по домам.

МВД: На акциях протеста в Беларуси 6 сентября было задержано 633 человека. Из них 363 будут судить Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Требование предъявить мобильный телефон законно?

- Если строго подходить к вопросу, то правоохранители не имеют права ничего отнимать у задержанных – это их имущество. Если силовики что-то отняли – это грабеж, а если еще и угрожали при этом оружием – то разбой. Но на практике мобильный телефон все же могут попросить.

- Обязаны ли родители знать, где гуляет их ребенок?

- Конечно, желательно, чтобы мамы и папы знали, где находятся их дети. Это родительская обязанность. И дело не в политической обстановке в стране, а в опасности, которую таит улица. Конвенция о правах ребенка описывает право всех детей на участие в общественно-политической жизни путем присоединения к каким-либо организациям. Например, в БРСМ принимают с 14 лет. До 14 лет дети могут вступать в организации с позволения родителей, а после 14 – вовсе без него. Если несовершеннолетний участвует в общественной акции и родители дали свое согласие на это - все в порядке. Ребенок хочет таким образом выразить свою позицию.

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