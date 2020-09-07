«Признаки состава административного правонарушения»: ОСВОДовцы, вытягивавшие людей из воды, находятся на Окрестина

Именно на эту лодочную станцию сотрудники ОСВОДа привозили тех, кого достали из Комсомольского озера. Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В воскресение, 6 сентября, в Минске традиционно прошел крупный марш протестующих. Люди выдвинулись в центр города, а потом огромная колонна двинулась в сторону Дворца Независимости. Как и в прошлый раз, на подходах движение им перегородил заслон силовиков и спецтехники, в этот раз впервые применили военные бронированные машины БРДМ-2 со специальными раздвижными стенами.

Пару часов люди стояли перед ограждением, потом стали расходиться. Когда эта часть проспекта опустела, силовики перешли в наступление и побежали за людьми. В парке Победы протестующих вытеснили к набережной - там, где находится фонтан на воде «Парус». Многие гонимые силовиками люди от безысходности просто прыгали в воду с набережной. По словам очевидцев, так сделали не меньше десяти человек. Силовики, находясь в тяжелой экипировке, прыгать не стали. В это же время на воде находились несколько небольших катеров. Людей подбирали в катера. Вероятно, людям помогали спасатели ОСВОДа.

По словам очевидцев, всех возили на лодочную станцию, которая находится на другом берегу Комсомольского озера. Там же находится здание Минской городской организации ОСВОД. А позже стало известно: туда приехали и за спасателями. По некоторым данным, нескольких сотрудников забрали и привезли в РУВД Центрального района для дачи показаний.

Тем временем в соцсетях появились благодарности спасателям на водах:

- Хочу сказать спасибо тем сотрудникам ОСВОДа, которые сегодня спасали ребят, прыгавших в воду от ОМОНа, ибо среди них был и я. Знаю, что некоторые сотрудники человек были задержаны. Хочу сказать, что вы крутые! Не знаю, как можно будет поддержать ребят. Буду рад, если просто про этот факт узнает как можно больше людей, - написал один из спасенных.

Другие задержанные очевидцы, находившиеся в Центральном РУВД, писали, что с ними в отделе находились восемь сотрудников ОСВОДа:

- Одного забрала скорая с вывихнутым плечом, другого - почти без сознания. Третьего, пожилого - с давлением. В автозаках не били, но после пересадки в автозак, в коморке на четверых человек везли девятерых. Фамилия одного из задержанных спасателей – Гончаров.

Имя еще одного задержанного сотрудника ОСВОДа - Иван Юрский.

Сейчас на лодочной станции ОСВОДа тех, кто работал, вчера - нет, другая смена. По словам сотрудников, все задержанные коллеги сейчас находятся в изоляторе на Окрестина. Но никаких подробностей без начальника они рассказывать не стали. А начальник сейчас уехал, «решает эти все вопросы».

«Комсомолка» дозвонилась начальнику - председателю Минской городской организации ОСВОД Дмитрию Стаселько. Он, сославшись на занятость, оперативно пояснить ситуацию не смог, но обещал перезвонить.

Ближе к вечеру появился официальный комментарий пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

- В действиях указанных граждан имелись признаки состава административного правонарушения. Собственно, за что они и были задержаны, - сообщает пресс-служба.

Всего, по официальным данным МВД, в воскресенье по стране задержаны 633 человека. Из них больше половины - 363 человека до суда «водворены в места содержания задержанных».