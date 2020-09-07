Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Признаки состава административного правонарушения»: ОСВОДовцы, вытягивавшие людей из воды, находятся на Окрестина

В чем они обвиняются - пока не ясно. В воскресенье они доставали из воды людей, которые прыгнули в озеро от омона
Геннадий МОЖЕЙКОГеннадий МОЖЕЙКО
КомментироватьОставить комментарий
Именно на эту лодочную станцию сотрудники ОСВОДа привозили тех, кого достали из Комсомольского озера.

Именно на эту лодочную станцию сотрудники ОСВОДа привозили тех, кого достали из Комсомольского озера.

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

В воскресение, 6 сентября, в Минске традиционно прошел крупный марш протестующих. Люди выдвинулись в центр города, а потом огромная колонна двинулась в сторону Дворца Независимости. Как и в прошлый раз, на подходах движение им перегородил заслон силовиков и спецтехники, в этот раз впервые применили военные бронированные машины БРДМ-2 со специальными раздвижными стенами.

Пару часов люди стояли перед ограждением, потом стали расходиться. Когда эта часть проспекта опустела, силовики перешли в наступление и побежали за людьми. В парке Победы протестующих вытеснили к набережной - там, где находится фонтан на воде «Парус». Многие гонимые силовиками люди от безысходности просто прыгали в воду с набережной. По словам очевидцев, так сделали не меньше десяти человек. Силовики, находясь в тяжелой экипировке, прыгать не стали. В это же время на воде находились несколько небольших катеров. Людей подбирали в катера. Вероятно, людям помогали спасатели ОСВОДа.

По словам очевидцев, всех возили на лодочную станцию, которая находится на другом берегу Комсомольского озера. Там же находится здание Минской городской организации ОСВОД. А позже стало известно: туда приехали и за спасателями. По некоторым данным, нескольких сотрудников забрали и привезли в РУВД Центрального района для дачи показаний.

Тем временем в соцсетях появились благодарности спасателям на водах:

- Хочу сказать спасибо тем сотрудникам ОСВОДа, которые сегодня спасали ребят, прыгавших в воду от ОМОНа, ибо среди них был и я. Знаю, что некоторые сотрудники человек были задержаны. Хочу сказать, что вы крутые! Не знаю, как можно будет поддержать ребят. Буду рад, если просто про этот факт узнает как можно больше людей, - написал один из спасенных.

Другие задержанные очевидцы, находившиеся в Центральном РУВД, писали, что с ними в отделе находились восемь сотрудников ОСВОДа:

- Одного забрала скорая с вывихнутым плечом, другого - почти без сознания. Третьего, пожилого - с давлением. В автозаках не били, но после пересадки в автозак, в коморке на четверых человек везли девятерых. Фамилия одного из задержанных спасателей – Гончаров.

Имя еще одного задержанного сотрудника ОСВОДа - Иван Юрский.

Сейчас на лодочной станции ОСВОДа тех, кто работал, вчера - нет, другая смена. По словам сотрудников, все задержанные коллеги сейчас находятся в изоляторе на Окрестина. Но никаких подробностей без начальника они рассказывать не стали. А начальник сейчас уехал, «решает эти все вопросы».

«Комсомолка» дозвонилась начальнику - председателю Минской городской организации ОСВОД Дмитрию Стаселько. Он, сославшись на занятость, оперативно пояснить ситуацию не смог, но обещал перезвонить.

Ближе к вечеру появился официальный комментарий пресс-службы ГУВД Мингорисполкома:

- В действиях указанных граждан имелись признаки состава административного правонарушения. Собственно, за что они и были задержаны, - сообщает пресс-служба.

Всего, по официальным данным МВД, в воскресенье по стране задержаны 633 человека. Из них больше половины - 363 человека до суда «водворены в места содержания задержанных».

ИнтересноеПротесты в Беларуси - 2020

Рекомендуемые