«Буду приходить каждый день, пока не задержат». За день в маленькой кофейне, где накануне дубинкой разбили дверь, купили больше 1000 чашек кофе

В 19 часов в очереди стояли несколько десятков человек Фото: Алеся ДОБЫШ

Весь день седьмого сентября у кофейни O’Petit на проспекте Победителей стоит очередь. Длинный хвост тянется на несколько десятков метров. Те, кто выходят из кофейни, грея руки о горячий стаканчик, говорят, что стояли в очереди около часа. Кто-то – полтора. Люди рассказывают, что они здесь не ради кофе, а из солидарности. Очередь не расходилась даже под дождем. В длинную цепочку постоянно добавляются новые люди - перспектива провести час в ожидании, похоже, не пугает.

Несмотря на дождь, количество людей в очереди не уменьшалось Фото: Алеся ДОБЫШ

Все началось с того, что вечером 6 сентября после акции протеста в эту кофейню забежали несколько человек, которые пытались скрыться от преследования силовиков. За ними изнутри закрыли и заперли дверь, но это не спасло от задержаний - стеклянную дверь снаружи разбили дубинками люди в масках и гражданской одежде. Несколько посетителей, которые прятались в кафе, задержали.

На ночь стекло в двери заменили фанерой, а уже к середине следующего дня дверь починили - владельцы кафе рассказали, что ремонт им сделали бесплатно. В соцсетях заведения посыпались десятки сообщений со словами благодарности и предложениями помощи.

"Я не знаю, стоит ли на что-то рассчитывать, но мы все зафиксировали, как положено и обратились в милицию»

Чтобы очередь двигалась быстрее, заказы в кафе принимает сразу четыре человека. Молодые люди работают плечом к плечу и с трудом умещаются за небольшой барной стойкой.

- Молодой человек, большой капучино! - говорит Дарья, одна из сотрудниц кафе, и, не отрываясь от приема заказов, рассказывает:

- Нет, мы не устали, видите - улыбаемся, все хорошо. Все такие хорошие к нам приходят, все всё понимают, долго ждут – люди стоят по полтора часа. Нам пришлось пополнять запасы – круассаны подвозили раз пять точно. Молоко заканчивается, кофе – его тоже довозили.

Обычно за день в кафе продается примерно 20-30 круассанов и около 100 чашек кофе. В семь вечера в кафе купили уже больше тысячи чашек кофе и примерно 200-300 булочек. Заведение работает до 23 часов, но закрыться здесь обещали только после того, как у дверей не будет ни одного человека.

- Будем работать до последнего посетителя. Не ожидали, что столько людей захочет нас поддержать – спасибо всем огромное.

Очередь за кофе Фото: Алеся ДОБЫШ

С заявлением по поводу разбитой двери владельцы кафе уже обратились в милицию.

- Я не знаю, стоит ли на что-то рассчитывать, но мы все зафиксировали, как положено, - говорит один из сотрудников. Вечером 6 сентября, вспоминает молодой человек, в кафе было около 20 человек – многие из тех, кто видел жесткие задержания сразу после инцидента с разбитой дверью, оставили в кафе свои телефоны на случай, если задержанным понадобятся свидетели в суде.

- Пока к нам никто не обращался. А о том, что закрыли дверь - думаю, любой человек так бы поступил – инстинкт самосохранения у всех работает. Страшно нам не было – наверное, было страшнее людям, которые стояли у двери, когда полетели осколки.

«Есть только одно место в Минске, где мы теперь точно будем кофе пить»

На столике у дверей кафе лежит блокнот, мелки и фломастеры – похоже, тетрадка предназначалась для детей, но сегодня она превратилась в книгу отзывов и пожеланий: «Спасибо вам огромное, вы молодцы. Двери можем менять хоть каждый день!», «Буду приходить каждый день, пока не задержат», «Теперь у меня есть любимая кофейня», «Здесь вся продукция с ароматом под названием совесть».

За день посетители написали десятки отзывов и пожеланий сотрудникам и владельцам кафе Фото: Алеся ДОБЫШ

Ольга и Семен простояли в очереди около часа – когда пришли, в цепочке было около 50 человек.

- Пришли, потому что надо поддерживать друг друга в любой ситуации. Когда узнала о том, что здесь случилось, позвонила мужу и говорю – поехали! Есть только одно место в Минске, где мы точно будем кофе пить. Предлагал завтра – сегодня погода плохая, но завтра сюда уже может приехать ОМОН, - усмехается Ольга. - Это до слез, когда ты видишь, что люди приходят и готовы стоять часами. Ребята из кафе выходили и угощали бесплатно кофе тех, кто стоял в конце очереди, чтобы люди не замерзли.

Елена, Ксения и Светлана раньше не замечали, что здесь есть кафе. Теперь планируют периодически возвращаться сюда за круассанами.

- Нам понравилось, что люди не побоялись впустить людей. И по итогу, как оказалось – у них обалденные круассаны! Мы ожидали, что егодня людей будет много, поэтому не удивляемся. А к очередям нам уже не привыкать – летом стояли четыре часа в очереди к ЦИК. Очереди - это теперь белорусская народная забава, - в один голос говорят девушки. – Сюда мы еще придем обязательно.

Виолетта стоит в самом конце очереди и оптимистично надеется переместиться к ее началу за полчаса.

- Вчера проезжала на машине и видела мельком, что происходит. Поэтому сегодня решила поддержать и прийти. Времени у меня немного, но надеюсь, что успею. Хочется помочь: после того, как в больницы стали привозить людей из Окрестина, мы с мамой купили фруктов и поехали по больницам. В одну съездили, вторую – никому уже ничего не нужно было. Может хоть здесь получится свой вклад внести, - улыбается девушка.

Ольга тоже стоит в очереди – девушка сама работала баристой в другом заведении, и переживает за коллег.

- Буду стоять, сколько нужно – мне не надоест.