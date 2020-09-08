Виктория Азаренко вышла в четвертьфинал Открытого чемпионата США. «Это был сумасшедший матч»

Азаренко вышла в четвертьфинал US Open впервые за пять последних лет. Фото: wtatennis.com / Getty Images

Матч длился 2 часа 29 минут, что редкость для женского тенниса.

- Это был сумасшедший матч, - сказала Виктория во время интервью на корте. - Она играла невероятно, добираясь до мячей и возвращая все обратно… Это был замечательный матч высокого качества. Я должна была окопаться и действовать более агрессивно, потому что она действительно хорошо чувствовала мяч. Это было и тяжело, и очень весело. Я надеюсь, что людям было весело смотреть, потому что мне понравилось играть сегодня вечером.

Азаренко вышла в четвертьфинал US Open впервые за пять последних лет. На этой стадии она встретится с бельгийкой Элизой Мертенс, которая занимает 18-ю строчку рейтинга.

Кстати, в этом году Мертенс проигрывала двум белорускам – Соболенко и Саснович.

Виктория также рассказала, что рада служить хорошим примером сыну, которому скоро исполнится 4 года.

- Когда ты становишься родителем, у тебя появляется ответственность, которой раньше не было. Дело не только в том, что я учу Лео; я чувствую, что он продолжает учить меня кое-чему о себе. Иногда я вижу, как он себя ведет и думаю, что я должна изменить себя, чтобы не видеть это от него. Дети - как губки; я скажу одно слово, и он его повторит. Я хочу сделать все возможное, потому что мой сын сейчас наблюдает за мной. Мне нужно быть хорошим примером и не ломать ракетки. Это еще может случиться, но посмотрим!