Нина Багинская: «Чтобы уплатить все штрафы за участие в митингах, мне нужно прожить минимум 120 лет»

Нина Багинская стала героиней мирных протестов в Беларуси в 2020 году. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

На самом деле Нина Багинская уже 32 года активно участвует в различных акциях - за это время она не раз побывала в отделении милиции, отбывала арест на Окрестина, получила десятки штрафов за свою гражданскую позицию. Сейчас Нина Григорьевна живет на половину пенсии - 50 процентов забирает государство на уплату штрафов, которые она считает несправедливыми и не уплачивает. Но, несмотря ни на что, Нина Багинская призналась «Комсомолке»: «Я счастливый и свободный человек»…

«Мое "Я гуляю!" стало символом? А я ведь трудоголик - не люблю гулять»

Мы встретились с Ниной Григорьевной у нее дома на улице Якуба Коласа в Минске. Здесь она живет с рождения: сначала семья ютилась в двухэтажном деревянном бараке, которые строили пленные немцы, потом отцу-инженеру дали квартиру уже в сталинском доме, где с 50-х и живет вся семья Нины Багинской.

Чтобы встретиться с Ниной Григорьевной, нам пришлось ждать в очереди из журналистов: накануне она давала интервью для YouTube-канала Ксении Собчак, BBC News, а также журналистам из Швеции, Польши, Германии, Франции…

- Нина Григорьевна, как вы относитесь к тому, что вы и ваша фраза «Я гуляю!» стали символами мирных акций августа-2020? - рассматриваем мы портреты с изображением Багинской с бело-красно-белым флагом, которые недавно появились в ее комнате. Все это подарки художников.

- Мне внучка показывала, что с моим портретом и фразой «Я гуляю!» делают броши, изображения печатают на одежде… Сначала решила - нет, это не мой символ, я, скорее, трудоголик - не люблю гулять, - улыбается Нина Григорьевна. - Но чтобы себя защитить от ОМОНа, я так сказала во время мирной акции 13 августа. Потому что 9 августа силовики так грубо разгоняли людей: бросали свето-шумовые гранаты, стреляли резиновыми пулями. У меня тогда отобрали бело-красно-белый флаг, я потеряла очки. А на акции 13 августа ко мне тоже подошли около 10 омоновцев и сказали: «Женщина, уйдите». Я ответила: «Я гуляю! Дышу воздухом». Но у них приказ, они начали отбирать у меня флаг. А потом спрятались от меня в автозак - они меня давно знают и боятся за себя, думают: вдруг она упадет в обморок! Может, им премии тогда не дадут… Дело в том, что с 2008 года у меня случаются приступы посттравматической эпилепсии (в 19 лет Нина Багинская попала в аварию на велосипеде. - Авт.). Поэтому я не грущу и не чувствую себя героиней: мне просто весело жить!

Нина Багинская призналась «Комсомолке»: «Я счастливый и свободный человек»… Фото: Павел МАРТИНЧИК

Нина Григорьевна вспоминает, как впервые вышла на мирный протест 30 октября 1988 года - в этот день белорусские активисты проводили митинг-реквием памяти жертв сталинских репрессии в Куропатах. Он был не согласован, поэтому людей жестко разогнали: милиция применяла к протестующим дубинки и слезоточивый газ, на улицах были водометы.

- Я, как и многие белорусы, прочитала статью в газете «Литература и искусство» Зенона Позняка и Евгения Шмыгалева «Куропаты - дорога смерти» о том, как в Минском урочище сотрудники НКВД БССР расстреляли от 30 до 200 тысяч человек. Мы знали о репрессиях - уже в 60-е читали Александра Солженицына, - но не думали, что в таких масштабах. На том митинге мне физически не досталось, но от этого гадкого разгона я очень пострадала морально. Тогда и я сказала себе: «Если ты не скотина, ты будешь помогать молодым!» Мне было тогда 42 года. Я увлеклась историей Беларуси, начала говорить только на белорусском языке и шить бело-красно-белые флаги. Сейчас я даже думаю на белорусском, поэтому, когда у меня попросили говорить на русском языке для канала Ксении Собчак, я вроде начала, но стала сбиваться, - улыбается Нина Григорьевна.

Нина Григорьевна всегда ходит с бело-красно-белым флагом и смело говорит с силовиками. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

Сумма штрафов Нины Багинской - около 16 тысяч долларов

Все эти годы Нина Багинская всегда ходила на митинги на День Воли, Чернобыльский шлях и традиционно в Куропаты на Дзяды. Устраивала Нина Григорьевна и одиночные акции: в 2014 году она сожгла советский флаг у здания КГБ в знак протеста действий России в Украине. Тогда ее задержали. Через год активистку снова задержали во время акции памяти Михаила Жизневского - белорус погиб в «Небесной сотне» на Евромайдане в Киеве. В 2017 году Багинская проводила одиночные пикеты в поддержку 35 задержанных по «делу патриотов» - она выходила к зданию КГБ каждый день, пока людей не освободили. Ее также задерживали. Особенное внимание Нина Багинская уделяет Куропатам: в 2018 году она вышла с плакатам на Октябрьскую площадь «Беларусь репрессированная», таким образом выступив против строительства ресторана у мемориального комплекса. За этот пикет Багинская получила штраф больше 600 долларов. Задерживали Нину Багинскую и в 2019 году во время сноса 70 крестов в Куропатах.

Сама Багинская смеется, что стала известной благодаря рекордной сумме штрафов, которую она уже перестала считать. На 2016 год сумма штрафов за административные правонарушения составляла около 16 тысяч долларов.

- Как-то посчитала, что мне нужно жить еще 50 лет, чтобы уплатить эти штрафы… Сначала у меня высчитывали 20% от пенсии, сейчас - 50%. Но искренне говорю: могу и на 100 рублей прожить, а мне платят целых 200 (половина пенсии. - Авт.). Павел и Алеся - дети мои - сами себя обеспечивают и мне могут дать кусок хлеба. И потом у меня две дачи: в деревне Блужа и в Домашанах. Блужа более ягодная, там и грибы есть. Я люблю ягодами заниматься, но и небольшой огород посадила. Один участок моему отцу, инженеру, уже выделили на пенсии, а второй - получила я от Белорусского геолого-разведочного НИИ, где работала геологом.

Порой хрупкой активистке приходится сталкиваться с ОМОНом. Фото: Виктор ДРАЧЕВ

- Ваши дачи же на аукцион выставляли?

- Да, потому что штрафов много было. Но покупателей на дачи не нашлось, конфисковали только стиральную машину и микроволновку (через несколько дней волонтеры привезли Нине Багинской новую технику. - Авт.).

- Общественные организации готовы помочь вам погасить все штрафы, но вы отказываетесь от помощи. Почему?

- А куда пойдет эта помощь? Они заплатят - и эти деньги пойду в копилку на наше наказание, на зарплаты силовым структурам. Это замкнутый круг, в котором нет смысла. Действенно только общественное неповиновение. В последнее время мне стали большие штрафы давать - по 50 базовых. Однажды «Весна» (правозащитный центр, лишенный аккредитации в Беларуси. - Авт.) уговорили меня взять 600 рублей. Думаю, ну ладно, возьму - как видите, мы небогато живем, - Нина Григорьевна оглядывает свою скромную комнату. - И вот эти деньги лежали у меня… И вдруг мне стало катастрофически не везти: приступ был - ногу ударила, шила флаг - палец проколола, потом швейная машинка сломалась… А мне бабушка всегда в детстве говорила: «Не деньги спасают человека, а солидарность». В войну без денег выживали. И вот я получила пенсию, доложила недостающую сумму - и отдала назад «Весне». Они не хотели брать, но я сказала: пусть отдадут деньги семьям политических заключенных - тогда сидели Дмитрий Дашкевич и Павел Северинец (Павел Северинец сейчас также находится в ИВС на Окрестина. - Авт.)…

Наш разговор перебивает телефонный звонок - слышно, как Нина Григорьевна договаривается на еще одно интервью. Теперь с ней хотят поговорить журналисты из Бразилии.

- Вы знаете, я человек не требовательный - я же геолог. Мы привыкли спать на земле и готовить еду из того, что растет в лесу, - возвращается к разговору Нина Багинская. - А еще начитавшись восточной литературы, где говорится, что нужно есть простую еду, я вообще ничего не хочу, никаких деликатесов. Мне вчера какие-то ребята привезли суши, а я им говорю - лучше своих детей накормите (улыбается). Но вот шоколад люблю… Правда, я сама его делаю по рецепту моей бабушки. Рецепт очень простой: один-два желтка взбиваете с ложкой сахара или меда, добавляете ложку какао. Еще можно добавить ложку масла какао или сливочного масла высокой жирности.

Художница Ольга Якубовская посвятила Нине Григорьевне картину «Я гуляю!». Фото: Павел МАРТИНЧИК

«За это лето сшила пять флагов. Четыре уже отобрали…»

Еще одна страсть Нины Багинской - это шитье. Все свои наряды она придумала и воплотила в жизнь сама - шить ее научила мама.

- Моя мама была учительницей младших классов, но она также хорошо шила, поэтому мы носили только мамину одежду. А в 9-м классе я уже сама сшила себе велосипедные шорты - в юности увлекалась велоспортом. Чуть позже еще получила второй разряд швеи-мотористки. С 1988 года я также начала шить бело-красно-белые флаги, - рассказывает активистка.

Но в этом году Нина Григорьевна повредила средний палец - у нее случился очередной приступ, и она упала на газовую плиту. Половину лета Багинская провела в больнице - одну фалангу пальца пришлось ампутировать.

- В старости все бывает, я не обращаю на это внимание, - улыбается Нина Григорьевна, - Как только палец зажил, сразу начала шить и ездить на дачу. За это лето мне уже пришлось пошить 5 флагов - 4 уже отобрали. Я написала заявление, но мне приходят только отписки. Да и что они могут мне написать: бело-красно-белый флаг ведь не запрещен! Вот и пишут отписки. Но я не грущу. Подкладочная ткань, из которой шьются флаги, - дешевая. Белорусская ткань желтеет на солнце, японская и китайская - нет.

- Нина Григорьевна, как к вашей активной гражданской позиции относятся дети?

- Мы все едины. Когда дети были подростками, я их брала на митинги, но тогда людей не хватали. Сейчас они тоже ходят, но больше по воскресеньям. Не так, как я, - почти каждый день. Но я и молодежи говорю, что ходить каждый день на мирные протесты - это тяжело. Сейчас началась школа, у людей на дачах созрел урожай. Я бы определила один день для мирных протестов - возможно, даже не воскресенье, а будний. Все-таки белорусы - земная нация. Вот и мне нужно выкопать картошку, что посадила…

Нина Багинская стала музой для многих художников в Беларуси. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Многие говорят, что таких массовых протестов никогда не было в Беларуси. На ваш взгляд, к чему они приведут?

- Да, такой массовости и упорства я никогда не видела! Всегда в Беларуси были оппозиционные сообщества, но они больше осуществляли интеллектуальную борьбу. А здесь - молодежь, причем не оппозиционная, говорящая в основном на русском языке, но и их подняла эта злость к действиям силовиков. Что будет дальше, сказать сложно… Когда я увидела сотни тысяч людей на улице, думала: всё - этот режим умрет. Но потом Лукашенко вышел с автоматом: на кого он его направил? На свой народ… А если Путин решится разыграть в Беларуси украинский сценарий, может и кровь пролиться... Поэтому я поддерживаю гражданское неподчинение как способ борьбы: не плати, не работай, не подчиняйся.

Портреты украшают комнату активистки. Фото: Павел МАРТИНЧИК

После интервью Нина Григорьевна решила нас проводить. Не успели мы выйти на улицу, как прохожие стали приветствовать Багинскую: «Спасибо вам, Нина!» Нина Григорьевна улыбается в ответ и говорит на прощание:

- Знаете, если бы не видела несправедливости, я бы, наверное, занималась просто рукоделием. Как видите, шить люблю, даже резьбой по дереву увлекалась. Мой дедушка по папиной линии был краснодеревщиком - дома сохранилась мебель, сделанная его руками. Очень горжусь этим… Рада, что и сама многое могу руками делать. Я вообще счастливый и свободный человек!

Прохожие приветствуют Багинскую: «Спасибо вам, Нина!» Фото: Павел МАРТИНЧИК

P.S. Интервью переведено с белорусского языка.

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