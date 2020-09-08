В апреле - июне 2020 года смертность в Беларуси выросла на 40%: с чем может быть связано и есть ли вина коронавируса

Обычно смертность имеет сезонность - пик происходит зимой (декабрь и январь), а меньше всего людей умирают в летние месяцы и в сентябре. В этот раз все по-другому. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Белорусский статистический комитет публикует данные о смертности в стране раз в квартал, но в этом году что-то пошло не так. В июле Белстат не опубликовал на своем сайте статистику по смертности за II квартал 2020 года, однако передал эти данные в ООН.

В статистике за апрель - июнь нет разбивки по причинам смертности, но цифры впечатляют. Так, если сравнить количество умерших в апреле этого года и прошлого, то в 2020 году за апрель умерло на 543 человека больше, чем в 2019-м (рост составил +5,2%).

Дальше - больше: в мае 2020 года умерло на 1309 человек больше (+12,3%), а в июне - уже на 3753 человек больше, чем в июне прошлого года (+40,5%).

Итого за 3 месяца: на 5605 смертей больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Эти данные необычны еще по одной причине: обычно смертность имеет сезонность - пик происходит зимой (декабрь и январь), а меньше всего людей умирают в летние месяцы и в сентябре. И в целом, если сравнить годовую смертность в нашей стране, то, по данным ООН, она отличается незначительно - до 1 тысячи человек. Так, в 2019 году в Беларуси умерло 120 913 человек, в 2018 году - 120 053, в 2017 году - 119 311, в 2016 году - 119 379 человек. А в первом квартале этого года белорусы умирали даже реже, чем в первом квартале прошлого года.

Выходит, общие майские и июньские показатели значительно превышают смертность за предыдущие месяцы. Может ли это быть связано с пандемией коронавируса, первую смерть от которой в стране зарегистрировали как раз к апрелю (точнее, 31 марта 2020 года)? Если верить официальным данным, то нет: от причин, связанных с COVID-19, в Беларуси за все время пандемии умерло 716 человек (данные на 7 сентября, когда номер сдавался в печать. - Ред.), но никак не 5605.

Если верить разбивке по смертности за предыдущие годы, то самая частая причина смерти жителей Беларуси - болезни системы кровообращения. От этого за первые три месяца 2020 года умерло 18 417 человек. На втором месте - ишемическая болезнь сердца (13 502 смерти), на третьем - новообразования (4877 смертей). Возможно, во всем виноваты всплески этих либо других заболевания, но данных по ним пока нет. Мы направили письменные запросы в ВОЗ и Минздрав РБ, как только дождемся комментариев - сразу опубликуем их.

Рис. Катерина МАРТИНОВИЧ.

КСТАТИ

В Швеции за первые полгода 2020-го тоже всплеск смертности. Его связывают с коронавирусом

В Швеции, которая в отличие от большинства стран не закрывалась на карантин, как и Беларусь, зафиксировали самую высокую смертность за последние 150 лет (по статистике за полугодие). По данным управления статистики Швеции (SCB), за I полугодие 2020 года в Швеции умерли 51,4 тысячи человек. И это самый большой полугодовой показатель с 1869 года, когда от голода умерли 54,4 тысячи человек. За январь - июнь 2020 года в Швеции умерли на 4633 человека больше, чем в среднем за тот же период каждого года с 2015-го по 2019-й.

SCB одной из вероятных причин всплеска называет коронавирусную инфекцию.

Для интереса мы сравнили статистику по коронавирусу в Швеции и Беларуси - в странах, примерно одинаковых по количеству населения. В Швеции с населением 10,2 млн по данным на 7 сентября зафиксировано 85 558 случаев COVID-19, в Беларуси с населением 9,5 млн - 71 883 случая. Выходит практически одинаковый уровень заболеваемости: 0,8% населения. По данным ООН, общий уровень смертности на начало пандемии (апрель - май) был выше в Беларуси: в мае у нас умерло на 3079 человек больше, чем в Швеции, а в апреле - на 371.

А вот уровень смертности именно от COVID-19 у нас, по официальным данным, в 8 раз ниже: за все время в Швеции 5837 летальных исходов, а в Беларуси - 716.

КОМПЕТЕНТНО

"Естественно, всегда вызывает подозрения сниженная смертность от COVID-19"

Статистику ООН по смертности в Беларуси прокомментировал в интервью телеканалу «Дождь» белорусский кардиолог, профессор, бывший директор РНПЦ «Кардиология» Александр Мрочек. Он выразил мнение, что статистика по коронавирусу в Беларуси могла занижаться:

- Белорусы ничем не отличаются от европейцев, и наша нация никоим образом не отличается по восприятию ковидной инфекции, да и любой другой инфекции, от любых других национальностей, - говорит он. – Поэтому, естественно, всегда вызывает подозрения сниженная смертность от COVID-19. Я даже в прессе выступал по этому поводу и размышлял, с чем это может быть связано: может, перекрестный иммунитет, может, активная иммунизация от гриппа, от БЦЖ. Но должен сказать, что и эпидемиологи, и инфекционисты в целом не согласились с этой позицией.

По его словам, высокие цифры по смертности, опубликованные ООН, - это вина коронавируса, но замаскированы эти смерти под смерти от болезней системы кровообращения.

- Наверное, я так предполагаю, и такие факты у меня есть (не скажу, что по 5 тысячам смертей дополнительных), можно поставить диагноз ишемическая болезнь сердца, не обращая внимания на то, что пациент умер от легочной недостаточности, связанной с ковидной инфекцией, - заявил Мрочек.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«По причинам смерти можно ожидать занижения»

- Основные причины смерти в мирное время - заболевания сердечно-сосудистой системы (более 50% случаев), поэтому рост смертности по другим причинам, вклад которых значительно ниже, вряд ли может оказать существенное влияние на статистику, - считает социолог Елена Артеменко. - На мой взгляд, Минздрав манипулировал данными по заболеваемости коронавирусом. Это видно, в частности, по очень низкому разбросу случаев в день в мае - июне по сравнению с другими странами. Цифры должны различаться хотя бы в зависимости от дня недели, поэтому и по причинам смерти можно ожидать занижения. Например, этого можно добиться, если записывать причиной смерти не инфекционные заболевания, а болезнь органов дыхания или других систем, работа которых страдала у больных коронавирусом. Вообще, уровень смертности в стране с таким качеством медицины, как в Беларуси, может снизиться благодаря заметному повышению продолжительности жизни, когда больных сердечно-сосудистыми заболеваниями будут чаще спасать и лучше проводить профилактику. Когда повысится продолжительность жизни, вырастет доля новообразований, которая теоретически может превысить долю сердечно-сосудистых.