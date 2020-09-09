Parimatch и FNATIC объявили о глобальном партнерстве

В рамках двухлетнего соглашения Parimatch становится официальным беттинг-партнером Fnatic по CS:GO, пополнив ряды самых известных мировых брендов, сотрудничавших с командой.

Символика Parimatch появится на мероприятиях, в которых примут участие игроки состава Fnatic по CS:GO, а логотип будет нанесен на официальную игровую форму команды, тем самым охватывая более 15 миллионов поклонников киберспорта по всему миру.

На сегодняшний день у Fnatic более 200 побед на чемпионатах в 30 дисциплинах. За 16 лет в профессиональном киберспорте команда стала больше, чем просто всемирно известной организацией. Это медийный канал, который привлекает не только игроков, но и бренды, предоставляя возможность охватить широкую аудиторию с помощью уникального контента, опыта, активаций.

Партнерство с Fnatic – очередной шаг на пути к лидерству в мировой индустрии киберспортивного беттинга. Parimatch также поддерживает популярнейшие команды Virtus.Pro и Team Spirit и проводит собственную лигу по Dota 2, которая уже стала одним из главных турниров в данной дисциплине на территории СНГ.

Степан Шульга, руководитель киберспортивного направления Parimatch: «Партнерство с Fnatic – важный шаг в развитии отношений с глобальным киберспортивным сообществом. Этот год запомнится всем событиями, связанными с пандемией, но для Parimatch это было время возможностей. Наряду с важнейшими контрактами в традиционном спорте мы подписали договор с Fnatic, легендами мирового киберспорта. Наша стратегия не меняется, мы верим в то, что киберспорт и спорт — это две системообразующие составляющие индустрии развлечений, с похожими аудиториями, интересами, эмоциями. Это не первый пример сотрудничества с киберспортивной организацией, но впервые мы имеем возможность называть себя партнерами абсолютно глобального бренда, с более чем 15-ти летней историей. Впереди много интересного - #alwaysfnatic». Этот год запомнится всем событиями, связанными с пандемией, но для Parimatch это было время возможностей. Наряду с важнейшими контрактами в традиционном спорте мы подписали договор с Fnatic, легендами мирового киберспорта. Наша стратегия не меняется, мы верим в то, что киберспорт и спорт — это две системообразующие составляющие индустрии развлечений, с похожими аудиториями, интересами, эмоциями. Это не первый пример сотрудничества с киберспортивной организацией, но впервые мы имеем возможность называть себя партнерами абсолютно глобального бренда, с более чем 15-ти летней историей. Впереди много интересного - #alwaysfnatic».

Сэм Мэттьюз, основатель и СЕО Fnatic: «Мы считаем, что беттинг при разумном подходе помогает острее и более эмоционально воспринимать спорт. Мы гордимся сотрудничеством с Parimatch, технологически продвинутым, инновационным и глобальным брендом и с нетерпением ждем старта совместной работы. Уверены, наше сотрудничество поможет вывести популярность киберспорта на новый уровень».

СПРАВКА «КП»

FNATIC — профессиональная киберспортивная организация, основана в 2004, со штаб-квартирой в Лондоне, Великобритания. Клуб представлен в более чем пяти разных подразделениях, включая составы по CS:GO, League of Legends, Dota 2, Fortnite, Rainbow Six Siege, FIFA, PUBG Mobile и пр. За свою историю организация заработала на призовых более 15 миллионов долларов и занимает 4 место в мире по данному показателю.

Parimatch — международный букмекерский холдинг, который за годы активного развития трансформировался в одного из признанных лидеров европейской беттинг-индустрии. В компании работают более 2000 сотрудников по всему миру, которые обслуживают около двух миллионов клиентов и охватывают более 20 видов спорта в 60 странах, 200 лиг и 600 спортивных мероприятий каждый день. На сегодняшний день Parimatch является меценатом спорта в Беларуси. Задействуя потенциал глобальных партнерств, компания занимается социальными спортивными проектами, развитием спорта и киберспорта, способствует карьере талантливых спортсменов.

Реклама.

ООО «СТАТУСКВО». УНП 101011505.