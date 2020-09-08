Правительство Латвии заявляет о нежелании проводить чемпионат мира по хоккею совместно с Беларусью

В Минске заявляют о готовности провести чемпионат с Латвией. Фото: government.by

Право провести совместный чемпионат мира-2021 Рига и Минск получили в 2017 году. Подготовка шла своим чередом. Однако после президентских выборов в Беларуси ситуация изменилась. В августе премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что его страна проведет переговоры с ИИХФ (Международная федерация хоккея) о проведении чемпионата совместно с другой страной из-за напряженной политической ситуации в Беларуси.

А 7 сентября правительство Латвии обратилось в ИИХФ с письмом, в котором выразило просьбу провести чемпионат мира по хоккею 2021 года с другой страной вместо Беларуси, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на латвийский портал Skaties.

"Правительство Латвии призывает передать статус организатора чемпионата мира по хоккею 2021 года другой стране. Если ситуация в Беларуси не изменится и соответствующие решения не будут приняты IIHF, правительство Латвии отзовет гарантии на организацию чемпионата мира по хоккею 2021 года", - говорится в тексте письма.

В Минске заявляют о готовности провести чемпионат с Латвией, а в случае ее отказа и своими силами. Так 28 августа в Доме Правительства прошло заседание оргкомитета. «Премьер-министр Латвии заявил о том, что Латвия планирует обратиться к Международной федерации хоккея с инициативой о замене Республики Беларусь на другую страну. Такое заявление звучит странно, особенно учитывая, что федерации хоккея обоих государств продолжают плодотворное и эффективное взаимодействие по подготовке турнира в сотрудничестве с Международной федерацией хоккея», – цитирует Романа Головченко government.by.

Международная федерация по хоккею следит за ситуацией в Беларуси, но переносить чемпионат 2021-го года не намерена. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

И.о председателя Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков сказал, что если вдруг по каким-то причинам латвийская сторона откажется проводить совместный чемпионат, то у Беларуси достаточно ресурсов, чтобы провести его самостоятельно. 7 сентября Александр Лукашенко подписал указ, по которому сроки безвизового въезда, выезда и временного пребывания на территории Беларуси для участников чемпионата перенесены с 20 апреля - 31 мая на 3 мая - 13 июня, для иностранных туристов - с 1-31 мая на 14 мая - 13 июня.

Напомним, чемпионат пройдет с 21 мая по 6 июня. Его перенесли на более поздний срок из-за пандемии.

Не все в Риге разделяют позицию правительства Латвии.

Генсек федерации хоккея Латвии Виестурс Козиолс выразил надежду, что ЧМ-2021 пройдет в Минске и Риге, сообщает «Прессбол».

– Искренне надеюсь, что все завершится именно так, как и было запланировано – совместным проведением чемпионата в Минске и Риге. Считал и продолжаю считать, что спорт действительно нередко может решать проблемы даже лучше, чем политики.

ИИХФ пока заняло выжидательную позицию.