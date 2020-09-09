Директор минской частной школы: «В 2020 году спрос на обучение особенно большой»

Есть ли альтернативы государственной школе? Фото: Мария ЛЕНЦ

Есть ли альтернативы государственной школе?

«Боюсь вести ребенка в школу... Согласна учить ребенка сама, а в школу являться на аттестацию», - такие сообщения можно встретить в родительских чатах. Есть и учительские чаты, где педагоги признаются: «Сложно идти в школу, а ведь мы просто хотим учить детей - без политики и страха».

А накануне 1 сентября даже пошел слух о том, что многие опытные педагоги написали заявления на увольнение в связи со своей гражданской позицией. Чтобы подтвердить либо опровергнуть слухи, мы дозвонились в пресс-службу Министерства образования Беларуси с вопросом:

- Действительно ли учителя увольняются из школ, и могут ли в этом году родители настоять на дистанционном обучении своего ребенка - и в связи с пандемией, и по другим причинам?

- Массового увольнения учителей из школ перед началом учебного года 2020 - 2021 мы не наблюдали. Все школы укомплектованы педагогами в полной мере. Перевести ребенка на дистанционную форму обучения нельзя - данная форма обучения Министерством образования не предусмотрена, - ответили в пресс-службе министерства.

Какие варианты остаются тем, кто в школу водить ребенка не хочет? Прежде всего частные школы. Но, во-первых, в стране их не так много - по последним данным, которые датированы 2019 годом, в стране 17 частных школ, учится в них всего 1353 ученика. Во-вторых, позволить себе обучать ребенка в частной школе по карману далеко не каждой семье. Мы обзвонили несколько частных школ - средняя стоимость обучения в них составляет 500 - 1400 рублей в месяц. Для большей части белорусов цена неподъемная…

«Себестоимость частной школы снизить реально, но для этого нужна поддержка государства»

О разнице между частной и государственной школой, а также о том, как формируются цены на обучение, мы поговорили с директором минской частной школы «Стембридж» Натальей Искорцевой. В школе учится более 200 учеников, а в этом году для детей тех родителей, которые потеряли работу из-за своей гражданской позиции, здесь выделили несколько бесплатных мест.

- Наталья, был ли этим летом повышенный интерес к обучению в вашей частной школе?

- Да. В августе и в прошлые годы мы наблюдали подъем спроса, но в этом году он особенно большой. Плюс мы анонсировали социальную программу на годовую стипендию на 2 места в 4-м классе и 2 места в 5-м классе для детей, чьи родители потеряли работу из-за своих морально-этических убеждений. Это педагоги. Увы, мы не можем принять всех таких детей. В других классах уже просто не было мест, все классы сформированы.

- В чем, на ваш взгляд, особенность и отличия преподавания в частной и госшколе?

- И среди государственных есть хорошие школы, и среди частных - очень разные. Но частные школы в целом более гибкие - это было особенно заметно весной в ситуации с ковидом, когда удалось наладить дистанционное обучение. Кроме того, в частных школах все-таки больше свободы - в выборе учителей, форм и методов обучения, факультативов и т. п. На мой взгляд, больше уважения к правам ребенка, меньше идеологической подоплеки.

- Далеко не все могут позволить себе учиться в частной школе. Как формируется стоимость обучения?

- Это действительно проблема. Частной школе нужно заплатить за аренду - обычно по коммерческим ставкам и в евро, притом за каждый квадратный метр, включая коридоры, туалеты, столовую, актовый зал и прочее; полностью упаковать ее с материально-технической точки зрения (а это не только столы-стулья-стеллажи, но и специальное оборудование и материалы для проведения занятий, учебные пособия, наглядные материалы и т. п.); набрать штат учителей соответствующей квалификации (а если нет свидетельства о педобразовании - отправить на платное обучение за счет школы); регулярно повышать квалификацию учителей - это тоже только платно для частных школ. К быту больше требований, а это опять же затраты на уборку, поддержание порядка, эстетику. Да еще и содержать штат административных работников для выполнения требуемой системой образования бумажной работы… Питание и спортивные занятия - еще одна большая доля в бюджете. При этом надо понимать, что школа зарабатывает всего 9 месяцев в году, а тратит - 12 месяцев: аренду в летний период никто не отменяет, и отпуска у учителей - 56 дней.

Возможность перейти на учебу по индивидуальному плану Кодексом об образовании предусмотрена, но причины для этого нужны очень веские, и их необходимо доказать школе. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Но себестоимость частной школы снизить реально - правда, для этого нужна поддержка государства. Например, можно было бы сократить требования к частным школам в отношении помещений, что сделает доступными для аренды площадки меньшей стоимости. Или предоставить частным школам помещения, находящиеся в госсобственности, по сниженным арендным ставкам. Можно ввести подушевое финансирование на каждого ученика со стороны государстства, вне зависимости от того, где он учится - в частной или государственной школе. Или предоставить льготы по подоходному налогу для родителей, чьи дети учатся в частных школах.

- Говорят, диплом о среднем образовании в частной школе получить по закону нельзя, и для этого в выпускных классах приходится переходить в обычные школы…

- Неправильно говорят. Или говорят про такие школы, которые не аккредитованы. Любое учреждение образования (т. е. школа), вне зависимости от формы собственности, будь она государственная или частная, раз в пять лет должна проходить процедуру аккредитации. Это дает право выдавать аттестат государственного образца после окончания 9-го и 11-го классов. Процедура прохождения аккредитации одинаковая для любых школ. Но частным ее пройти сложнее, так как надо привести все в соответствие с нормами и требованиями СанПиНа, Минобра и т. п. Поэтому очень и очень немного частных школ доходят до аккредитации. Но если доходят и проходят, то имеют право выдавать аттестаты.

Индивидуальное обучение на дому - сложнее, но тоже реально

Есть и еще один вариант учебы вне школьных стен - обучение по индивидуальному учебному плану. Ребенок при этом продолжает числиться учеником конкретного класса, записан в классном журнале, но школьную программу осваивает самостоятельно. Хотя обучение по индивидуальному учебному плану относится к основным правам обучающихся (п. 1.5 ст. 31 Кодекса об образовании), одного только родительского «хочу» недостаточно. Надо, чтобы у вас было хотя бы одно из перечисленных частью первой п. 6 ст. 167 Кодекса оснований: одаренность и талант учащегося или наличие уважительных причин, не позволяющих постоянно или временно посещать учебные занятия.

Чтобы перейти на такой формат учебы, законный представитель школьника должен подать заявление на имя директора школы, в котором указать причину перевода ребенка на индивидуальный план обучения. К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие эти причины. Степень их уважительности оценивает директор школы в индивидуальном порядке. Такими причинами может быть: участие ребенка в спортивных соревнованиях; частые болезни ребенка; отсутствие у родителей возможности приводить и забирать ребенка вовремя; частое отсутствие ребенка по семейным обстоятельствам; командировки родителей; в случае с пандемией коронавируса можно предоставит официальные сводки Минздрава Беларуси и ВОЗ, подтверждающие информацию о распространении заболевания.

Если решение будет положительным, школа составит график аттестаций - как правило, 4 раза в год, по одной в четверть.

Отдельный вопрос - цена такого обучения. Одно дело, если обучение ребенка-второклашки на себя возьмут родители. Но если речь идет о школьниках постарше и оплате репетиторов, цена может быть сравнима с ценой в частной школе. Мы поговорили с родителями третьеклассника и шестиклассника, которые обучаются по индивидуальному плану - по их словам, такой формат учебы с репетиторами по самым сложным предметам обходится от 300 до 600 рублей в месяц.

CКАЗАНО

О различных формах обучения в своем официальном телеграм-канале высказалась Генпрокуратура Беларуси:

- В отдельных телеграм-каналах распространен призыв к родителям о переводе детей на домашнее обучение. Взрослым предложено самостоятельно заниматься со своим ребенком и отказаться от посещения учреждения образования. Утверждается, что такая форма обучения законна и предпочтительна для развития ребенка.

Со ссылкой на Кодекс об образовании в Генпрокуратуре говорят, что домашнее обучение может быть организовано не для всех. В прокуратуре уточняют, что есть негативные, по мнению ведомства, стороны домашнего обучения, и предупреждают: государство, «исходя из интересов ребенка, может принять определенные меры».