Беларусь
Еще
Беларусь
Еще
Беларусь
РекламаПодписка
Сегодня:
Политика

Месяц после выборов: студенты на протестах, журналисты и телеведущие - на Окрестина, президент собирается с визитом в Россию

После выборов президента Беларуси 2020 года прошел месяц. Но народные волнения по поводу их результатов не утихают. Представляем хронику за прошедшую неделю
Ольга ИВАШЕНКООльга ИВАШЕНКО
КомментироватьОставить комментарий
Студенческие акции начались 1 сентября и продолжались всю прошедшую неделю.

Студенческие акции начались 1 сентября и продолжались всю прошедшую неделю.

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1 сентября студенты некоторых вузов вышли на улицы Минска на акцию против результатов выборов и насилия. В ответ власти прислали силовиков, в некоторых вузах даже в стены альма-матер.

Выпускники лицея БГУ в первый день осени собрались на акцию солидарности в поддержку задержанных выпускников Антона Беленского и Андрея Позняка. Акция закончилась жесткими задержаниями с применением силы на территории учебного заведения.

В тот же день на студенческой акции задержали несколько журналистов - в том числе трех журналистов «Комсомольской правды» в Беларуси» (подробности на стр. 4).

В последующие дни ситуация со студенческими акциями продолжала развиваться - 4 сентября нескольких студентов МГЛУ (лингвистического университета) задержали за протест прямо в холле учебного заведения. А 5 сентября поддержать иняз вышли студенты БНТУ, БГУИР и БГУ, их тоже стали задерживать. Акции продолжались до конца недели, а в некоторых вузах студенты в знак протеста стали выходить из рядов БРСМ.

К протестующим студентам присоединились преподаватели и родители учащихся. Сотрудники лицея БГУ выступили с открытым письмом, в котором осудили эскалацию насилия на улицах Беларуси.

Невъездной архиепископ и встречи на высшем уровне

В понедельник, 31 августа, стало известно, что в Беларусь не смог вернуться архиепископ Тадеуш Кондрусевич, являющийся гражданином Беларуси. Уже на следующий день, на встрече в Барановичах о ситуации высказался Александр Лукашенко. По мнению президента, иерарх «неожиданно выехал в Варшаву для консультаций и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь (...) Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность».

Напомним, ранее архиепископ сделал острое заявление об инциденте, когда сотрудники ОМОНа заблокировали вход в Красный костел во время разгона митинга на площади Независимости. Выяснилось, что глава белорусских католиков внесен в базу невъездных в Беларуси и России.

Всю неделю белорусы поддерживали католиков и в знак солидарности приходили к Красному костелу на акции протестов.

2 сентября задержали белорусских телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Обоих обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, отвезли в ЦИП на Окрестина, а 3 сентября каждого приговорили к 10 суткам ареста. Ранее Кохно и Дудинский осудили силовые действия сотрудников правоохранительных органов.

Из Купаловского театра уволилось еще шесть артистов - в том числе народные артисты Беларуси Виктор Манаев и Александр Подобед.

Напомним, до этого за гражданскую позицию уволили директора театра Павла Латушко, вслед за ним ушли 58 сотрудников театра и вот новые увольнения.

2 сентября состоялась встреча министров иностранных дел Беларуси и России - Владимира Макея и Сергея Лаврова. Они обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию внутри Беларуси и влияние на нее извне.

- Считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, как я уже сказал, навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска и белорусского руководства, - отметил Лавров.

Так же стало известно, что в скором времени состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. О ней президенты Беларуси и России договорились по телефону.

На митинге коммунистов в честь окончания Второй мировой войны, прошедшем 3 сентября в Минске, поддержали Александра Лукашенко.

На митинге коммунистов в честь окончания Второй мировой войны, прошедшем 3 сентября в Минске, поддержали Александра Лукашенко.

Фото: Виктор ПАЖИТОК

3 сентября произошли перестановки в силовом блоке - Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза, председателей КГБ и КГК. Председателем КГБ стал Иван Тертель - экс-глава Комитета госконтроля. Исполняющим обязанности председателя КГК назначен Василий Герасимов - бывший первый заместитель председателя этого ведомства. Валерий Вакульчик, который возглавлял КГБ, стал госсекретарем Совета безопасности вместо Андрея Равкова.

И в тот же день в Минск на переговоры прилетел глава правительства России Михаил Мишустин, который дал понять, что для стабилизации обстановки в Беларуси Александр Лукашенко может рассчитывать на помощь России.

5 сентября президент провел заседание Совета безопасности, на котором дал распоряжение силовикам пресекать перебои в работе крупнейших предприятий и поставил вопрос о том, что «люди в погонах» должны обеспечить «нормальное функционирование предприятий».

В эту же субботу, 5 сентября стало известно, что член президиума Координационного совета и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Сама Ольга на пресс-конференции рассказала, что когда она находилась в изоляторе на улице Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то «надолго останется» в заключении. Далее, по ее словам, ее посадили в машину и отвезли на границу. В Польше сейчас находится и еще один член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Глава МВД предупредил: в ответ на провокации возможна силовая акция

На выходных снова были митинги. Провластные чередовались с протестными.

В выходные в Минской области прошел автопробег «За Беларусь!» в поддержку действующей власти и Александра Лукашенко. Колонна машин с государственными белорусскими флагами стартовала в субботу от Кургана Славы, проехала через все районы Минщины.

В этот же день в Минске прошла женская акция солидарности. Женщины с цветами и плакатами прошли по главным улицам столицы от Комаровского рынка в сторону Площади Победы. По дороге люди присоединялись к шествию, которое длилось несколько часов и на подходе к площади Независимости насчитывало уже несколько тысяч человек. Между цирком и Дворцом профсоюзов начались задержания.

6 сентября на улицы Минска и других белорусских городов вышли уже десятки тысяч человек на «Марш единства». Самый многочисленный прошел в Минске - по подсчетам независимых источников, на улицы столицы вышли более 100 тысяч протестующих. Власти подготовились и пригнали в центр города военную технику: водометы, автозаки, машины с колючей проволокой. Площадь Независимости и стела на проспекте Победителей были оцеплены, колонны силовиков со щитами выстроились в районе ГУМа на проспекте Независимости. Были закрыты 5 станций метро, почти не работал мобильный интернет.

Во время воскресного марша протеста центральные проспекты столицы перекрывались кордонами силовиков.

Во время воскресного марша протеста центральные проспекты столицы перекрывались кордонами силовиков.

Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди с бело-красно-белыми флагами и транспарантами шли по центральным улицам города и скандировали «Жыве Беларусь!», «Отпускай!», «Армия с народом!». Расходиться начали ближе к 18.00. В это же время на некоторых улицах Минска, Гродно и Бреста появились люди в масках с дубинками, которые догоняли уходивших с акции участников протеста и забирали в автозаки. Позже все обсуждали видео, на котором люди в штатском дубинками разбивают окна кофейни, в которой прячутся протестующие, достают их оттуда и задерживают.

МВД заявило, что в протестах по всей стране в воскресенье участвовало 31 тысяча человек. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что 6 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси были задержали 633 человека.

- Хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, - отметил министр МВД Беларуси Юрий Караев в интервью телеканалу СТВ. Тогда же, 6 сентября, он предупредил о том, что со стороны правоохранителей в ответ на провокации возможно применение силы - «если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Никакие обстоятельства не могут оправдать превышение силы»

Комитет по правам человека ООН заявил о 450 задокументированных фактах пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными после выборов во время массовых протестов.

- Никакие обстоятельства не могут оправдать превышение силы - ни внутренняя политическая нестабильность, ни любое другое чрезвычайное положение. Власти Беларуси должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности, - говорится в сообщении ООН.

Как пояснили в Следственном комитете Беларуси, ни одного уголовного дела по отношению к сотрудникам милиции, применившим жестокость по отношению к митингующим 9-12 августа, на 7 сентября (когда номер сдавался в печать. - Ред.) пока не возбуждено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мария Колесникова на границе порвала паспорт, чтобы остаться в Беларуси

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал выезд «насильственным выдворением» (читать далее)

ИнтересноеПротесты в Беларуси - 2020

Рекомендуемые