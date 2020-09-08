Месяц после выборов: студенты на протестах, журналисты и телеведущие - на Окрестина, президент собирается с визитом в Россию

Студенческие акции начались 1 сентября и продолжались всю прошедшую неделю. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

1 сентября студенты некоторых вузов вышли на улицы Минска на акцию против результатов выборов и насилия. В ответ власти прислали силовиков, в некоторых вузах даже в стены альма-матер.

Выпускники лицея БГУ в первый день осени собрались на акцию солидарности в поддержку задержанных выпускников Антона Беленского и Андрея Позняка. Акция закончилась жесткими задержаниями с применением силы на территории учебного заведения.

В тот же день на студенческой акции задержали несколько журналистов - в том числе трех журналистов «Комсомольской правды» в Беларуси» (подробности на стр. 4).

В последующие дни ситуация со студенческими акциями продолжала развиваться - 4 сентября нескольких студентов МГЛУ (лингвистического университета) задержали за протест прямо в холле учебного заведения. А 5 сентября поддержать иняз вышли студенты БНТУ, БГУИР и БГУ, их тоже стали задерживать. Акции продолжались до конца недели, а в некоторых вузах студенты в знак протеста стали выходить из рядов БРСМ.

К протестующим студентам присоединились преподаватели и родители учащихся. Сотрудники лицея БГУ выступили с открытым письмом, в котором осудили эскалацию насилия на улицах Беларуси.

Невъездной архиепископ и встречи на высшем уровне

В понедельник, 31 августа, стало известно, что в Беларусь не смог вернуться архиепископ Тадеуш Кондрусевич, являющийся гражданином Беларуси. Уже на следующий день, на встрече в Барановичах о ситуации высказался Александр Лукашенко. По мнению президента, иерарх «неожиданно выехал в Варшаву для консультаций и, получив определенные задачи, возвращался в Беларусь (...) Хотим изучить вопрос. Если там все чисто и по закону, поступим по закону. Нам не важно, кто он - главный католик, главный православный или главный мусульманин. Должен жить по закону. А если ты еще и в политику влез и потащил за собой верующих, католиков, которые прекрасные люди, тогда двойная ответственность».

Напомним, ранее архиепископ сделал острое заявление об инциденте, когда сотрудники ОМОНа заблокировали вход в Красный костел во время разгона митинга на площади Независимости. Выяснилось, что глава белорусских католиков внесен в базу невъездных в Беларуси и России.

Всю неделю белорусы поддерживали католиков и в знак солидарности приходили к Красному костелу на акции протестов.

2 сентября задержали белорусских телеведущих Дмитрия Кохно и Дениса Дудинского. Обоих обвинили в нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий, отвезли в ЦИП на Окрестина, а 3 сентября каждого приговорили к 10 суткам ареста. Ранее Кохно и Дудинский осудили силовые действия сотрудников правоохранительных органов.

Из Купаловского театра уволилось еще шесть артистов - в том числе народные артисты Беларуси Виктор Манаев и Александр Подобед.

Напомним, до этого за гражданскую позицию уволили директора театра Павла Латушко, вслед за ним ушли 58 сотрудников театра и вот новые увольнения.

2 сентября состоялась встреча министров иностранных дел Беларуси и России - Владимира Макея и Сергея Лаврова. Они обсудили двустороннее сотрудничество и ситуацию внутри Беларуси и влияние на нее извне.

- Считаем недопустимым какое-либо вмешательство во внутренние дела, как я уже сказал, навязывание назойливых посреднических услуг вопреки суверенной воле Минска и белорусского руководства, - отметил Лавров.

Так же стало известно, что в скором времени состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Москве. О ней президенты Беларуси и России договорились по телефону.

На митинге коммунистов в честь окончания Второй мировой войны, прошедшем 3 сентября в Минске, поддержали Александра Лукашенко. Фото: Виктор ПАЖИТОК

3 сентября произошли перестановки в силовом блоке - Александр Лукашенко сменил госсекретаря Совбеза, председателей КГБ и КГК. Председателем КГБ стал Иван Тертель - экс-глава Комитета госконтроля. Исполняющим обязанности председателя КГК назначен Василий Герасимов - бывший первый заместитель председателя этого ведомства. Валерий Вакульчик, который возглавлял КГБ, стал госсекретарем Совета безопасности вместо Андрея Равкова.

И в тот же день в Минск на переговоры прилетел глава правительства России Михаил Мишустин, который дал понять, что для стабилизации обстановки в Беларуси Александр Лукашенко может рассчитывать на помощь России.

5 сентября президент провел заседание Совета безопасности, на котором дал распоряжение силовикам пресекать перебои в работе крупнейших предприятий и поставил вопрос о том, что «люди в погонах» должны обеспечить «нормальное функционирование предприятий».

В эту же субботу, 5 сентября стало известно, что член президиума Координационного совета и доверенное лицо Светланы Тихановской Ольга Ковалькова уехала в Польшу. Сама Ольга на пресс-конференции рассказала, что когда она находилась в изоляторе на улице Окрестина, к ней пришли представители власти и сказали, что если она не уедет, то «надолго останется» в заключении. Далее, по ее словам, ее посадили в машину и отвезли на границу. В Польше сейчас находится и еще один член президиума Координационного совета Павел Латушко.

Глава МВД предупредил: в ответ на провокации возможна силовая акция

На выходных снова были митинги. Провластные чередовались с протестными.

В выходные в Минской области прошел автопробег «За Беларусь!» в поддержку действующей власти и Александра Лукашенко. Колонна машин с государственными белорусскими флагами стартовала в субботу от Кургана Славы, проехала через все районы Минщины.

В этот же день в Минске прошла женская акция солидарности. Женщины с цветами и плакатами прошли по главным улицам столицы от Комаровского рынка в сторону Площади Победы. По дороге люди присоединялись к шествию, которое длилось несколько часов и на подходе к площади Независимости насчитывало уже несколько тысяч человек. Между цирком и Дворцом профсоюзов начались задержания.

6 сентября на улицы Минска и других белорусских городов вышли уже десятки тысяч человек на «Марш единства». Самый многочисленный прошел в Минске - по подсчетам независимых источников, на улицы столицы вышли более 100 тысяч протестующих. Власти подготовились и пригнали в центр города военную технику: водометы, автозаки, машины с колючей проволокой. Площадь Независимости и стела на проспекте Победителей были оцеплены, колонны силовиков со щитами выстроились в районе ГУМа на проспекте Независимости. Были закрыты 5 станций метро, почти не работал мобильный интернет.

Во время воскресного марша протеста центральные проспекты столицы перекрывались кордонами силовиков. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Люди с бело-красно-белыми флагами и транспарантами шли по центральным улицам города и скандировали «Жыве Беларусь!», «Отпускай!», «Армия с народом!». Расходиться начали ближе к 18.00. В это же время на некоторых улицах Минска, Гродно и Бреста появились люди в масках с дубинками, которые догоняли уходивших с акции участников протеста и забирали в автозаки. Позже все обсуждали видео, на котором люди в штатском дубинками разбивают окна кофейни, в которой прячутся протестующие, достают их оттуда и задерживают.

МВД заявило, что в протестах по всей стране в воскресенье участвовало 31 тысяча человек. Пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова сообщила, что 6 сентября за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Беларуси были задержали 633 человека.

- Хочу сказать так: более гуманной, выдержанной и хладнокровной милиции нет нигде в мире, - отметил министр МВД Беларуси Юрий Караев в интервью телеканалу СТВ. Тогда же, 6 сентября, он предупредил о том, что со стороны правоохранителей в ответ на провокации возможно применение силы - «если кто-то решит, что с нами можно попробовать еще раз силовым путем, мы не дрогнем».

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Никакие обстоятельства не могут оправдать превышение силы»

Комитет по правам человека ООН заявил о 450 задокументированных фактах пыток и жестокого обращения с людьми, задержанными после выборов во время массовых протестов.

- Никакие обстоятельства не могут оправдать превышение силы - ни внутренняя политическая нестабильность, ни любое другое чрезвычайное положение. Власти Беларуси должны немедленно прекратить все нарушения прав человека и положить конец этой атмосфере безнаказанности, - говорится в сообщении ООН.

Как пояснили в Следственном комитете Беларуси, ни одного уголовного дела по отношению к сотрудникам милиции, применившим жестокость по отношению к митингующим 9-12 августа, на 7 сентября (когда номер сдавался в печать. - Ред.) пока не возбуждено.

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