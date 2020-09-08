«Люди, откройте глаза - это уже не политика»: Александра Герасименя, Егор Мещеряков, Ксения Раппопорт и другие звезды о событиях в Беларуси

Двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года Александра Герасименя в эфире «Еврорадио» поделилась своим мнением о происходящем. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

В Беларуси сохраняется напряженная политическая обстановка. Белорусские и российские знаменитости продолжают высказывать свое мнение. Известная пловчиха, двукратная вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года Александра Герасименя в эфире «Еврорадио» поделилась своим мнением о происходящем.

- Вообще я по жизни абсолютно аполитична. Я старалась максимально сглаживать углы и не углубляться в политику. Знаете, сейчас есть люди, которые говорят: «Куда ты лезешь в политику!? Сиди, дура, и молчи! Вари борщи, иди бегай и плавай». Люди, откройте глаза. Это не политика. Это уже далеко не политика - то, что сейчас происходит. Вам закрывают рты, у вас забирают ваши голоса, у вас забирают вашу волю. Это все то, что нам принадлежит по праву с рождения. Мы - люди, рожденные свободными с правом голоса, с правом выбора. Вы позволили себе закрыть рот. Почему? Может, вы не видите чего то? - сказала Александра Герасименя в программе «Пытаннечка».

Известная спортсменка также обратилась к белорусским властям, которые могли ее услышать: «Я хотела бы попросить услышать ваш народ. Услышать тех людей, которых вы растили, которые были с вами и которые всегда оказывали поддержку. Если сейчас на данный момент люди не согласны, услышьте их, пожалуйста. Услышьте то, что они хотят вам донести». На глазах у Александры Герасимени заблестели слезы.

В британской газете The Guardian вышло интервью с известной гимнасткой Мелитиной Станютой. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Готовы отказаться от выступлений за национальную сборную Беларуси»

В конце августа более 500 спортсменов подписали открытое письмо о том, что они готовы отказаться от выступлений за сборную Беларуси, если не будут выполнены их требования, которые включали в себя признание выборов президента 9 августа недействительными и освобождение всех политзаключенных.

Накануне белорусская бегунья, чемпионка мира Марина Арзамасова написала в своем Инстаграме:

- Я хочу жить в сильной, свободной и независимой стране Беларусь! Чтобы мои дети росли здесь в мире и спокойствии, в благополучии! Мне каждый день страшно так же, как и всем гражданам нашей страны!.. Волосы дыбом от рассказов и видео той жестокости, что творят силовики. Я спортсменка. Каждый день меня разрывает от понимания, что вся политика действующей власти направлена на развитие спорта в нашей стране. И мы оправдываем это высокими результатами и победами наших спортсменов на крупнейших соревнованиях уже много лет! Но мы не стоим отдельно от людей. Мы вместе с народом против насилия и жестокости! Мы не наркоманы, не безработные с криминальным прошлым, мы хорошо воспитанная молодежь со своим мнением и гражданской позицией! Мы все хотим знать правду, понимать всю картину сложившейся ситуации. Очень горжусь нашими людьми! Счастлива называть себя белоруской! Мира нам и добра! Сильной и независимой Беларуси!

Чемпион Беларуси и Украины, баскетболист Егор Мещеряков, которого пять раз признавали лучшим баскетболистом в Беларуси, также подписал открытое письмо и обратился к коллегам.

- Дорогие мои спортсмены! Все те, кто всю жизнь с честью и достоинством представлял и представляет нашу Беларусь на внутренней и международной арене. Время пришло показать, что нас этого достоинства не лишили, что у нас есть гордость и мы с народом. Мы часть этого народа! Мы никогда не забудем то насилие, которое творилось на улицах наших городов. Мы никогда не забудем те крики боли, которые доносились из мест заключения. Сегодня не может быть половинчатой позиции. Мы уже прошли точку невозврата, нация стала другой за эти дни августа 2020 года! У многих из нас сердце болит за родину. Но я вижу, что белорусы возродились. Просто посмотрите на искренние и счастливые глаза наших людей. Многим непросто выразить свою позицию - присутствует страх. Но страх - это иллюзия, - написал в Инстаграме Егор.

Писательница Наталья Батракова отказалась ехать на День письменности в родные Белыничи. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

А 4 сентября в британской газете The Guardian вышло интервью с известной гимнасткой Мелитиной Станютой - она была одна из первых белорусских спортсменов, которые осудили насилие в отношении мирных граждан. Свою позицию она прокомментировала так:

- Может быть, если бы я не заботилась о своей стране, я просто закрыла бы глаза и постаралась ничего не слышать. Но я не могу… Не могу и не буду… Беларусь - крошечная страна, не входящая в Европейский союз, и никому до нее нет дела. Я много путешествовала и не могу сказать, что многие люди знают об этом. Когда говорю, что я из Беларуси, они говорят: «О, это Россия». Говорю: «Нет, это Беларусь». Вот почему я решила, что должна это сделать. Я должна поделиться этим насилием, этими ужасными видео и тем, что происходит в XXI веке в самом центре Европы, - объяснила Мелитина Станюта.

«Идет война с собственным народом»

Известная белорусская писательница, автор трилогии «Территория души» Наталья Батракова на фоне политической обстановке в Беларуси отказалась участвовать в Дне письменности, который прошел в ее родном городе Белыничи.

- Белыничи - моя малая родина. Я там родилась, там прошло мое детство, становление мировоззрения, испытаны первые победы и поражения. Меня там любят, мною гордятся. Так же, как я люблю родной город, горжусь своими земляками. В воскресенье Белыничи станут столицей Праздника письменности, который я ждала с особой радостью. Но в нынешней ситуации моя совесть не позволяет мне присутствовать на мероприятии, где тщательно будут делать вид, что в стране ничего не происходит. Происходит. Идет война с собственным народом, охота на ведьм, ряды которых может пополнить любой, открыто высказавший свою гражданскую позицию, невзирая на возраст, заслуги, состояние здоровья, - написал на своей странице в Фейсбуке писательница.

Российские актеры и музыканты сейчас проводят творческую акцию солидарности и поддержки «Мы с вами, беларусы!». Среди них Чулпан Хаматова. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Российские актеры и музыканты сейчас проводят творческую акцию солидарности и поддержки «Мы с вами, беларусы!». Звезды читают стихи Янки Купалы, Якуба Коласа, Пимена Панченко, Андрея Хадановича.

Акцию уже поддержали актеры Чулпан Хаматова, Леонид Барац, Максим Виторган, Вениамин Смехов, Евгений Стычкин, белорусский актер Анатолий Кот, который давно живет и работает в Москве, музыкант Андрей Макаревич. К примеру, актриса Ксения Раппопорт прочла стихотворение Насты Кудасовой «В три дня онемели от боли…» Это произведение посвящено герою Советского Союза летчику Борису Окрестину - именно в его честь назвал переулок Окрестина, где находится ЦИП и ИВС ГУВД Мингорисполкома.

- В три дня онемели от боли, оглохли от злости,

Нам больше без страха по этой земле не ходить:

Сосновые шишки трещат под ногами, как кости,

Коряги чернеют в траве, как ботинки убийц.

А в небе небесные сотни, небесные шествия,

И c неба, обняв свой штурвал, горько смотрит на нас,

И плачет, и воет от ужаса летчик Окрестин:

«Они все забыли, Я ни одного здесь не спас», - зачитала Ксения Раппопорт.

Заслуженная актриса России Алена Бабенко, перед тем как прочитать стихотворение Татьяны Сапач «Послушай, старик, нам свободу вчера обещали», обратилась к белорусам.

- Мне бы хотелось вас просто обнять. Просто физически. Но, к сожалению, я не могу этого сделать. Я присоединяюсь к нашим артистам в знак солидарности. Передаю вам огромный сердечный привет и много любви.