Минобразования предлагает соединить ЦТ и выпускные экзамены в один национальный экзамен: разбираемся, что ждет абитуриентов

Как будут сдавать экзамены выпускники-20222? Минобразования выложило проект изменений. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Министерством образования на своем сайте объявило обсуждение изменение формата вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2022 году. Выступить с предложениями и обсудить вариант, который предлагает сам госорган, приглашают всех желающих.

Так что же может измениться меньше чем через два года? Пытаемся ответить на вопросы, которые уже возникли у абитуриентов и их родителей.

Затронут ли перемены нынешних 11-классников?

Судя по опубликованным на сайте Минобразования материалам, нет. А вот сегодняшним 10-классникам, которым оканчивать школу в 2022-м, и их родителям стоит обратить внимание на предложения госоргана. Ведь на сайте министерства говорится об изменении формата вступительной кампании в учреждения высшего образования в 2022 году. Правда, пока не совсем ясно: вступят ли в силу изменения в 2022 году и коснутся выпускников, которые закончат 11-й класс в 2021/2022 учебном году, или все-таки они начнут действовать для тех, кто перейдет в 11-й класс в 2022/2023 учебном году. Поживем - увидим.

Сколько экзаменов надо будет сдавать выпускникам?

Сейчас в 11-м классе – четыре экзамена: белорусский или русский языки, математика, история Беларуси и иностранный язык. С учетом их результатов выводится средний балл аттестата об общем среднем образовании.

В варианте, опубликованном на сайт Минобразования, предполагается, что выпускников 11-х классов ждет совмещенный с ЦТ национальный экзамен (выпускной и вступительный). В его рамках ребятам предстоит сдать белорусский или русский язык по выбору, а также один из профильных предметов («математика, физика, иностранный язык и иные», - указано на сайте министерства), который необходим для поступления в вуз как второй профильный для выбранной специальности. Оба экзамена, как можно понять из объяснений министерства, будут проводиться в формате ЦТ. Итого: 11-классника ждут два экзамена в 2022-м против четырех нынешних.

Как посчитают баллы на национальном экзамене?

Полученные на национальном экзамене баллы ЦТ (вероятно, по стобаллке) по двум дисциплинам переведут в отметки десятибаллки, чтобы выставить их в аттестат, говорится на сайте Минобразования.

А что со средним баллом аттестата?

Как говорится в сообщении министерства, «по остальным предметам (кроме тех, что сдаются как нацэкзамен – Ред.) в аттестат об общем среднем образовании выставляются отметки по итогам года (годовые отметки, полученные в XI классе)». Также в аттестате выпускника сразу будет посчитан средний балл. По проекту, этот документ по-прежнему подается при поступлении в вузы и ссузы.

Аттестата и сертификатов по итогам национального экзамена хватит для поступления в вуз?

В данный момент для поступления нужны три сертификата ЦТ – по одному из государственных языков и по двум профильным предметам определенной специальности – плюс школьный аттестат. По новой схеме, предложенной министерством, два сертификата у абитуриента будет на руках после национального экзамена, а аттестат – после выпуска из школы.

ЦТ по двум предметам совместят с выпускными экзаменами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Но третье испытание не отменяется. Оно переросло в общее правило из частного случая. Теперь внутренние экзамены в вузе предусмотрены при поступлении на специальности, например, в области культуры, филологии, физической культуры. При этом абитуриент сдает ЦТ по белорусскому или русскому языкам и ЦТ по одному профильному предмету. По проекту Минобразования, для всех абитуриентов предусмотрена сдача внутреннего экзамена по первому предмету (математика, физика, иностранный язык, творчество, физическая культура и иные) по всем специальностям. Уточняется также, что по гуманитарным специальностям сдается история Беларуси в обязательном порядке.

Заметим, что таким образом Министерство образования исправляет не раз высказанное президентом нарекание, мол, надо при поступлении посмотреть на человека, чего не дает ЦТ.

Подождите: так ЦТ кроме как на национальном экзамене сдавать не нужно?

Сначала глянем, что и как сейчас. Уже несколько лет абитуриенты могут сдать ЦТ не по трем, а по четырем предметам. Как говорят чиновники, «для расширения возможности выбора специальностей для поступления»: мол, если удалось сдать лучше четвертый предмет, есть смысл выбрать специальность, где он востребован.

Такая возможность не будет отменяться и в будущем, судя по озвученным планам: «Абитуриенты, окончившие школу в текущем году, при их желании сдают дополнительно ЦТ по одному профильному предмету (математика, физика, иностранный язык и иные) для расширения возможности выбора специальностей для поступления». Правда, речь будет идти не о четвертом предмете ЦТ, который сдается по желанию, а о третьем, ведь вместо одного ЦТ ожидается внутренний экзамен вуза, а итоги двух других уже будут по итогам национального экзамена.

А как быть, если абитуриент окончил школу раньше?

Минобразования дает четкий ответ: «Абитуриенты, окончившие школу в прошлые годы, сдают ЦТ по русскому/белорусскому языку (по выбору) и в обязательном порядке по второму профильному предмету для специальности, на которую планируется поступление. Также они могут сдать ЦТ дополнительно по любому предмету для расширения возможности выбора специальностей для поступления».

ВОПРОС РЕБРОМ

Где будут проводить экзамен – в школе или в вузе?

В предложениях Минобразования пока это точно не объясняется. Сказано лишь следующее: «Общие принципы проведения национального экзамена как совмещенной формы выпускных экзаменов и ЦТ (рассадка, правила проведения и т.д.) будут идентичны принципам, используемым в настоящее время при организации ЦТ». Из этого можно предположить, что испытания проведут по уже отлаженной схеме тестирования.

СРАВНИМ?

Как складывается общая сумма баллов абитуриентов при зачислении теперь и как будет в 2022-м*

2020-й:

а) баллы по трем сертификатам ЦТ или баллы по двум сертификатам ЦТ и внутреннему экзамену (по отдельным специальностям);

б) средний балл документа об образовании.

2022-й:

а) балл по внутреннему экзамену в вузе (первый профильный предмет);

б) баллы по двум сертификатам ЦТ (по белорусскому или русскому языку и по второму профильному предмету), полученные по итогам сдачи национального экзамена (для выпускников текущего года) и (или) полученные по итогам участия в ЦТ (для выпускников прошлых лет и текущего года);

в) средний балл аттестата об общем среднем образовании.

* если изменения, предложенные Минобразования, вступят в силу

Выпускников этого учебного года изменения вряд ли коснутся. Фото: Павел МАРТИНЧИК

НА ЗАМЕТКУ

Замечания и предложения по новому формату экзаменов можно прислать на почту infominedu@unibel.by (с пометкой «Изменение формата вступительной кампании». В Министерстве образования уточняют, что ответов на каждое конкретное письмо давать не будут, но все рассмотрят межведомственной рабочей группой по разработке новой редакции правил приема в учреждения высшего и среднего специального образования.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Напомним, о новом формате вступительной кампании разговор идет с 2016-го. Первым высказался президент Александр Лукашенко: «Боюсь, мы теряем очень много способных и талантливых людей. Это начетничество, это репетиторство, школьная программа под колеса - давайте готовиться к ЦТ. Нам что-то надо придумать. Чувствую, что нехорошо».

Тогдашний министр образования Михаил Журавков вскоре заявил:

- Есть предложения о том, как изменить выпускные испытания, - сказал министр. - Почему обсуждается заранее - потому что дети, которые сейчас в 5-м и 6-м классах должны знать «правила игры» заранее.

По мнению Минобразования, это мог бы быть Национальный экзамен. В 2016-м полагали формировать его из двух частей. Первая – для тех, кто не идет в вузы: чтобы получить аттестат, достаточно проверки знаний за курс школы. А вторая нужна тем, кто собирается учиться дальше – отсюда элементы централизованного тестирования.

Кстати, ЦТ как раз и собирались сделать базой Национального экзамена предлагалось. Но само испытание называли смешанным: тесты, письменные и устные ответы, собеседования. Причем речь шла даже о разных уровнях заданий во второй части экзамена в зависимости от планов потенциального абитуриента вузов и даже о том, что эту вторую часть могут разрабатывать университеты.

«Так, если взять такой предмет, как математика, то очень сложно подобрать одинаковые задания для абитуриентов, поступающих на прикладную математику или на юридические специальности», - говорили в Минобразования. Также речь шла о том, чтобы выпускники сдавали экзамены не своим преподавателям, а независимым комиссиям из учителей других школ, педагогов вузов.

Снова о новом формате выпускных экзаменов и вступительной кампании говорили в 2017-м на республиканском педсовете с участием президента. В частности, министр образования Игорь Карпенко вел речь о введении комплексного общеобразовательного теста как замены ЦТ и школьных экзаменов. Причина, как министр объяснял позже, в том, что «система аттестации школьников - одна из форм загрузки учащихся». А именно ее постоянно требовал снизить Александр Лукашенко.

Позже Карпенко пояснял на онлайн-конференции БелТА:

- Комплексный общеобразовательный тест - условное понятие. В чем вопрос? В том, что сегодня форма аттестации за курс средней школы не соответствует форме аттестации при поступлении в высшие учебные заведения. Раньше, если мы писали в школе сочинение, то четко знали, что при поступлении в вуз тоже будем писать сочинение. А сейчас получается так: я пишу изложение, пишу контрольную работу по математике в школе, а приходя поступать в вуз, сдаю тесты - совершенно другая форма аттестации. Поэтому для нас очевидно, что форма выпускного экзамена за курс средней школы должна соответствовать форме поступления в высшее учебное заведение. Поэтому мы ведем разговор, назовем его условно, об общеобразовательном тесте. Может, это будут два теста. Сейчас эти вопросы отрабатываются... Это может появиться к 2020 году.

Позже комплексный тест стали называть национальным экзаменом. Но дело не столько в названии, уверены чиновники. Еще в 2018-м по вопросу изменений формата экзаменов Игорь Карпенко не раз призывал не ждать резких шагов и «революционных потрясений». Да и нужно на это 1-2 года. Главное, по словам министра, что система образования адаптируется, а все нюансы с общественностью обсудят заранее.

Так, в 2019-м сообщалось, что работу над новым форматом Минобразования ведет с учителями-практиками и методистами-учеными. Ну а нынешний прием предложений и замечаний по предложенному госорганом варианту обещанным ранее обсуждением и является.

А КАК У НИХ?

На первых порах анонсы нашего комплексного общеобразовательного сравнивали с российским ЕГЭ. Но, судя по нынешнему проекту, схожесть есть лишь отчасти. Судите сами: Единый госэкзамен (ЕГЭ) служит и итоговой аттестацией выпускников школ, и основой для приема абитуриентов. Но в России 11-классники сдают два обязательных экзамена – по русскому языку и математике, а также любое количество из остальных 9 предметов. По их итогам они могут выбрать вуз. А вот на баллы в аттестате они не влияют: туда ставят среднюю оценку за последние два класса по каждому предмету.

Этап сдачи выпускных экзаменов и приема документов упростится. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

Две стороны медали нововведений

В предложенных изменениях есть свои плюсы и минусы. Из плюсов: нагрузка на выпускников снизится вдвое. Если теперь 11-классник сдает 4 экзамена в школе и до четырех в формате ЦТ (или три ЦТ и одно испытание в вузе), то с введением новой схемы ему предстоит сдать лишь четыре экзамена. Это, кстати, как раз то, о чем говорили многие родители: зачем глубоко учить (а порой – попросту зубрить) и бесконечно волноваться за предметы, которые не пригодятся при поступлении.

Что на обороте медали? Из перечня обязательных экзаменационных предметов уходят история Беларуси, математика и иностранный язык. Но, как известно, в наших широтах к необязательным предметам и относятся соответствующе – спустя рукава. То есть в классах могут сформироваться группы тех, кто учит для сдачи ЦТ те же математику или иностранный, а часть учеников (и тех, кто собирается в вузы, но не станет сдавать этот предмет, и тех, кто пойдет в средние ссузы или не будет поступать вовсе) на таких уроках будет откровенно скучать. «Ну а зачем учить-то, раз не надо?» - в такой психологии нет ничего удивительного. Как правильно разрулить ситуацию, это уже дело мастерства педагога.

А как гуманитарий-филолог не могу не заметить: наверняка в этой ситуации больше всего пострадает внимание к курсу истории Беларуси. Во-первых, гуманитарные специальности и перспективы их обладателей на рынке труда давным-давно не радужные. А во-вторых, всплеска к патриотизму на фоне таких изменений ждать, пожалуй, не стоит.