Бегство к сестре или насильная депортация: что известно 8 августа о ситуации с Марией Колесниковой и ее соратниками

Бегство или насильная депортация? Все, что известно на данный момент о ситуации с Марией Колесниковой и ее соратниками. Кадр телеканала "Беларусь 1".

Мария Колесникова пропала днем в понедельник, 7 сентября. Очевидцы видели, как она шла по улице Ленина у Национального художественного музея. Рядом остановилась серая «Газель» с надписью «Связь», из которой вышли люди в цивильном и проводили Марию в микроавтобус. В это же время на связь перестали выходить ее соратники - Иван Кравцов и Антон Родненков.

Ближе к вечеру родственники Марии Колесниковой подали заявление в милицию по факту исчезновения. В милиции сказали, что заявление принято, Марию ищут.

Тем временем правительства Германии и Великобритании выражают крайнюю обеспокоенность ситуацией.

07:10. Телеканал «Беларусь 1»: был прорыв границы и попытка побега

Во вторник с 7 утра в новостях на телеканале «Беларусь 1» рассказали вот что:

- Буквально несколько часов назад, как сообщают нам правоохранители, произошел прорыв границы и попытка побега. Ее осуществили участники Координационного совета – Мария Колесникова и ее ближайшие соратники. Данные деятели прошли пограничный и таможенный контроль, затем на дополнительном контрольном пункте остановившись на осмотр автомобиля не подчинились требования погранкомитета и попытались крыться на территории Украины, чуть не сбив при этом сотрудника погранкомитета. Находившаяся в автомобиле Колесникова, которую буквально выбросили из машины – задержана. Двое мужчин сбежали на территорию Украины. В данный момент совместно с украинской стороной проводятся поисковые мероприятия.

На видеокадрах показывают, как на границу приезжает синий BMW, пассажиры общаются с пограничниками и показывают паспорта.

- В ходе осмотра места происшествия правоохранителями обнаружен мобильный телефон одного из сбежавших, на котором имеется запись, сделанная прямо накануне отъезда, продолжает ведущий.

«Я принял решение покинуть территорию страны. И сейчас мы, в том числе Мария Колесникова будем пересекать границу Республики Беларусь и покинем ее на некоторое время»

Бегство или насильная депортация? Все, что известно на данный момент о ситуации с Марией Колесниковой и ее соратниками. Кадр телеканала "Беларусь 1".

07:48. АТН: «Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Беларуси»

Telegram-канал Агентства телевизионных новостей (это структура Телерадиокомпании) сообщил, что Мария Колесникова пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе. В чем «незаконность» - не сообщается.

09:04. Максим Знак: « У Колесниковой была четкая позиция - ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно»

— После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером — я, Родненков, Колесникова и Кравцов — обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор, как Латушко и Ковальковой: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, что ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно. По крайней мере, позавчера вечером она была абсолютно в этом уверена, — рассказал TUT.BY член президиума Координационного совета юрист Максим Знак.

09:27: Госпогранкомитет Беларуси: Колесникова задержана нашими пограничниками

— Все три человека — Колесникова, Родненков и Кравцов в установленном порядке проходили пограничный контроль сегодня в начале пятого утра, - сообщил TUT.BY официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси Антон Бычковский. - У нас там особенности прохождения госграницы: между пунктами пропуска, нашим и сопредельным, вообще 13 километров, а от нашего пункта пропуска до государственной границы Украины целых 6 километров, в том числе там еще есть населенный пункт Александровка. В связи с этим у нас на этой территории между самим пунктом пропуска, где происходит оформление, и линией госграницы, выставлены дополнительные пограничные наряды. После оформления транспортное средство — BMW — Родненкова, Колесниковой и Кравцова двигалось в направлении госграницы от пункта пропуска. Завидев военнослужащего органов пограничной службы, авто резко ускорилось, создало угрозу жизни военнослужащего. И транспортное средство покинуло территорию Беларуси. При этом Колесникова оказалась вне транспортного средства, по-видимому, ее из транспортного средства выпихнули, по крайней мере, так это сейчас представляется, насколько могу судить я. Колесникова была задержана нашими пограничниками, Родненков и Кравцов оказались на территории Украины. В настоящий момент ведется разбирательство.

09:32. Замминистра МВД Украины: «Это была не добровольная поездка! Это был насильственный выезд»

- В один из украинских пунктов пропуска в пределах Киевской области на въезд в Украину прибыли двое граждан Беларуси: А. Родненков и И. Кравцов. В пункте пропуска они проходили меры контроля в соответствии с законодательством, определяет порядок пересечения государственной границы, - сообщила Государственная пограничная служба Украины. - Гражданка Беларуси М. Колесникова в пункты пропуска Украины для прохождения пограничного контроля не прибывала. В настоящее время граждане Беларуси А. Родненков и И. Кравцов после прохождения всех необходимых мер пограничного контроля последовали на территорию Украины.

- Добавлю от себя - это была не добровольная поездка! Это был насильственный выезд из родного страны с целью компромисса белорусской оппозиции, - написал в своем ФБ замминистра МВД Украины Антон Геращенко. – Чтобы представлять все так, что оппозиционные лидеры бросили сотни тысяч протестующих против режима Лукашенко и сбежали в уютную Украину. Марию Колесникова не смогли вывезти из Беларуси, потому что эта смелая женщина предприняла меры, чтобы не допустить ее передвижения через границу.

Она осталась на территории Республики Беларусь.

10:05. Тихановская о задержании Колесниковой: «Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены КС»

- Мария Колесникова должна быть освобождена немедленно, как и все ранее задержанные члены Координационного Совета и политзаключенные. Задача Координационного Совета — быть платформой для переговоров. Другого решения нет, и Лукашенко должен это осознать. Нельзя держать народ в заложниках. Похищая людей среди дня, Лукашенко демонстрирует свою слабость и страх, - цитирует Светлану Тихановскую Telegram-канал «Пул Первой».

10:17. «Интерфакс-Украина»: при попытке фактической депортации Колесникова порвала свой паспорт

- При попытке фактической депортации Мария Колесникова порвала паспорт, и не могла быть пропущена пограничниками на территорию Украины, - цитирует агентств «Интерфакс-Украина» свой источник.

11:02. Максим Знак: «Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость»

Юрист Максим Знак написал пост о ситуации.

- Давайте попробуем ненадолго забыть о том, что Мария получала угрозы и «предупреждения» начиная с мая, и никогда не рассматривала вариант выезда, более того - позавчера прямо говорила, что даже в случае давления останется в стране. Тем более вряд ли она бы внезапно "исчезла" не сказав о своих планах никому, так что Иван и Антон подняли бурю, поставили на ноги адвокатов, сами отправились ее искать, и тоже пропали. Так себе конспирация - бежать из страны, предварительно подав заявления о пропаже человека (родственники Марии и Ивана такие заявления подали). Но ладно, давайте обо всем этом забудем. Возьмем только историю «прорыва» границы.

Представьте, три человека в БМВ-единичке проходят паспортный и таможенный контроль - ура, свобода. Потом они едут и их хотят остановить, но они срываются с места, выбрасывают Машу из машины, потом где-то бросают машину вместе с записанным на телефон обращением, и убегают в предрассветную темень. Все выглядит вполне правдоподобно?

Давайте по порядку. В БМВ-единичку надо разместить три человека. Какая вероятность того, что на заднем сидении окажутся двое?

Ок, допустим сели вдвоём, так удобнее. И вот сзади сидит Мария Колесникова (на фото) и Антон Родненков на фото справа на фото. Два вопроса: ЗАЧЕМ он будет выталкивать Машу из машины (ведь БМВ это не воздушный шар, и вряд ли нужно избавляться от лишнего груза) и КАК он сможет это сделать?

Дальше вопросы только множатся. Почему бросили машину, если объехали патруль? Каким образом покинули территорию? Почему их не догнал пограничный патруль? Почему оставили в машине телефон с предварительно записанным признанием? Наконец почему геолокация этого телефона (равно как Машина) у меня на телефоне по прежнему показывает Минск?

Да какая разница, как ответят на эти вопросы. Всем все понятно. А мне интересно, что Маша вернула их в правовое поле, и сейчас надо будет обосновывать задержание. Скажите, какое преступление или хотя бы правонарушение совершает гражданин Республики Беларусь, который прошел таможенный и паспортный контроль, и которого «выкидывают» из машины, когда водитель не подчиняется требованиям патруля? Вообще что нарушает этот человек? Судя по всему, Машу должны выпустить в ближайшее время - ведь вчера ее получается не задерживали, а сейчас оснований для задержания нет. Браво, Маша, это лучший перформанс и просто гениальное возвращение в юридическую плоскость, - считает юрист.

12:03. «Беларусь 1»: Кравцов и Родненков задержаны украинской стороной

В новостях телеканала «Беларусь 1» сообщили, что по данным Госпогранкомитета Беларуси Иван Кравцов и Антон Родненков задержаны украинской стороной для разбирательства. Установлено, что мужчины имеют вид на жительство в Украине.

13:27. Лукашенко российским журналистами: «Она действительно хотела убежать в Украину, потому что у нее там есть якобы сестра»

Александр Лукашенко дал интервью четырем российским журналистам.

- Александр Лукашенко сказал, что он в курсе этой ситуации. Она действительно хотела убежать, как он сказал, в Украину, потому что у неё там есть якобы сестра. И он, как пограничник, считает, что её задержали правильно, — сообщил корреспондент телеканала «Россия 1» Евгений Рожков, который участвовал в интервью с белорусским президентом.

12:31. Ситуацию с Колесниковой прокомментировали в Кремле

- Конечно, похищение людей - это то, что никоим образом нельзя одобрить, - цитирует Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского президента РИА Новости. - В данном случае, конечно, это нужно дифференцировать от задержания людей в строгом соответствии с законом. Мы в то же время пока не обладаем детальной информацией о том, что же с ней произошло, потому что поступает самая противоречивая информация. Надеемся, что ситуация будет прояснена и мы услышим какие-то пояснения, разъяснения или заявления, которые внесут ясность в то, что произошло.

14:11. Отец Колесниковой: «Мария всегда повторяла: Что бы ни случилось, я буду в Беларуси»

- Мария всегда повторяла: «Папа, что бы ни случилось, я буду в Беларуси», — рассказал TUT.BY Александр Колесников. — Она ничего не говорила мне о том, что планирует уехать в Украину. И вчера я оставил заявление в милиции об ее исчезновении.

По словам Александра Колесникова, связи с дочерью у него до сих пор нет. Всю информацию о ней он сейчас узнает из интернета. Правоохранительные органы, куда он вчера обратился с заявлением по факту исчезновения Марии, отцу ничего не сообщают.

15:42. Штаб Бабарико: «Требуем незамедлительно освободить Марию Колесникову»

- В наш штаб из нескольких анонимных источников поступила информация, что Мария Колесникова задержана и находится в Мозырском погранотряде (Войсковая часть 1257. 247768, Гомельская обл., Мозырский р-н, н.п. Прудок), - сообщает Telegram-канал Виктора Бабарико. - В телефонной беседе с адвокатом Марии Колесниковой Максимом Знаком оперативный дежурный сообщил, что не знает о фактах задержания кого-либо в пункте пропуска Александровка. В интересах Марии Колесниковой был заключен договор с адвокатом из г. Мозыря, который подал в в/ч 1257 уведомление о принятии защиты и копию ордера, ему также сообщили о том, что Марии Колесниковой в данной военной части нет.

При этом Государственный пограничный комитет, подтвердивший задержание, также не сообщил, ни кто задерживал Марию Колесникову, ни по каким основаниям она задержана.

Ранее Белорусский Хельсинкский Комитет направил в Рабочую группу ООН по насильственным или недобровольным исчезновениям сообщение по ситуации с похищением Марии Колесниковой. Рабочая группа просит провести расследования и уведомить о результатах. Мы надеемся, что поданное сообщение позволит оперативно выяснить судьбу Марии Колесниковой и прекратить практику насильственных исчезновений оппонентов действующей власти.

Одновременно мы обращаемся к белорусским властям с требованием сообщить о месте нахождения Марии Колесниковой, а в случае ее удержания представителями власти – незамедлительно освободить и в полном объеме обеспечить ее право на защиту и другие процессуальные гарантии, предусмотренные международными договорами Республики Беларусь и национальным законодательством.

17:19. КС: Кравцов и Родненков вышли на связь: они уже добрались до Киева.

Пресс-служба Координационного совета сообщает, что Иван Кравцов и Антон Родненков вышли на связь. Сейчас они находятся в Киеве, они в безопасности и чувствуют себя нормально.