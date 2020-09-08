Иван Ургант пошутил над перехваченным разговором Варшавы и Берлина и «раскрыл» личности Майка и Ника

Делая обзор мировых новостей, Иван Ургант уделил внимание сообщению о том, что Александр Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате данных по Навальному. Фото: кадр из видео

Делая обзор мировых новостей, Иван Ургант уделил внимание сообщению о том, что Александр Лукашенко сообщил Мишустину о перехвате данных по Навальному.

- Раз мы уже начали говорить про Бога, поговорим об Александре Лукашенко. А точнее про отца, сына и Михаила Мишустина. Александр Лукашенко на встрече с Мишустиным заявил, что белорусскими специалистами был перехвачен телефонный разговор между Берлином и Варшавой, в котором обсуждалось отравление Навального и политическая ситуация в Беларуси. Каким образом они перехватили? - задумался Ургант.

Дальше ведущий пошутил, каким образом мог быть перехвачен разговор:

- Тут два варианта: либо фашисты, отступая, не успели смотать кабель… Либо Александр Григорьевич неправильно повернул антенну на телевидении, кода настраивался на Рен ТВ, чтобы посмотреть свой любимый фильм «Разлом Сан-Анрдеас» с Дуэйном Скалой Джонсоном и случайно перехватил разговор… В общем, Беларусь опубликовала аудиозапись, в которой человек по имени Майк из Варшавы разговаривал с человеком по имени Ник из Берлина. Я прочту вам финал этого разговора:

- Берлин: Как ваши дела в Беларуси?

- Варшава: Если честно, не очень. Президент Лукашенко оказался крепким орешком. Они профессионалы и организованы. Понятно, что их поддерживает Россия. Чиновники и военные верные президенту. Пока работаем, остальное при встрече, не по телефону, - процитировал перехваченный разговор ведущий.

Затем Иван Ургант в шуточной форме начал предполагать, почему Ник и Майк не продолжили разговор и о чем они могли бы поговорить:

- Ну, во-первых, хочу сказать, что Ник и Майк профессионалы - умеют во время остановиться. А ведь они могли бы поговорить еще на какие-то отвлеченные темы и просто сказать: «Майк, помнишь, теплые кнедлики на улице Кшыстафа Пендерецкого в булочной у тети Баси мы ели». Или, например: «Ник, а помнишь баварские колбаски? Они все еще такие же вкусные в той пивной на углу Хендехох Штрассе и Нихшисен Штрассе. Ник, а ты помнишь, как здорово мы целовались с усачами на берлинском лавпараде». Мы же понимаем, что они помимо шпионов еще и гомосексуалисты…

- М-м-м, почему этот разговор вызвал такое количество споров и противоречий? Почему он вдруг так всех взбудоражил? С одной стороны, он мог показаться некоторым искусственным, выдуманным, постановочным. Но, с другой стороны, там есть живая фраза… - продолжил Иван Ургант, - которую не сыграть, не выдумать, нельзя написать сценаристам. Александр Лукашенко оказался крепким орешком. Такую фразу невозможно придумать.

В конце обзора новости ведущий сообщил, что программа «Вечерний Ургант» провела собственное расследование и рассекретила этих людей, которые находились в Польше и Берлине.

- Точно одного, - сказал Ургант. - В Польше был Майк в Берлине - Ник. Мы знаем единственного Майка в Польше - это Майк Вазовский (персонаж мультфильмов «Корпорация монстров» и «Университет монстров». - Ред.). Попался, Майк! Стаяць! - произнес последнюю фразу ведущий с характерным акцентом Александра Лукашенко.

Иван Ургант пошутил, что Майк из Варшавы это Майк Вазовский (персонаж мультфильмов «Корпорация монстров» и «Университет монстров»). А Ник - австралийский певец Ник Кейв. Фото: кадр из видео.

- Так, а кто такой Ник? - спросил соведущий Дмитрий Хрусталев.

- А это очевидно. Это певец Ник Кейв. Вопрос один: мог ли австралийский музыкант оказаться в Берлине? А у них, у наркоманов, что угодно может быть, - рассмеялся Ургант. - Вот они, полюбуйтесь, - голубчики (на экране показывают фото певца Ника Кейва и мультипликационного героя Майка Вазовского. - Ред.). Вот она, шпионская сеточка, раскрыта. Стаяць!

Напомним, что 3 сентября Александр Лукашенко на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным заявил, что белорусские спецслужбы перехватили разговор Варшавы и Берлина. Он также озвучил, что отравление лидера российской оппозиции Алексея Навального - фальсификация. И пообещал передать все материалы спецслужбам России. На следующий день белорусские госСМИ и телеграм-канал «Пул Перового» пустили в эфир аудиозапись разговора Майкла из Варшавы и Ника из Берлина.