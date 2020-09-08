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Экономика

В Беларуси банки начали предлагать рублевые депозиты под 21% годовых. Выгодно ли это?

Экономисты напоминают: чем выше ставки по депозитам, тем выше риски
Алла БЕЛУГА
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Эксперты считают, что ко вкладам сейчас следует подходить очень осторожно. Даже если открыть краткосрочный вклад, есть шанс, что девальвация обгонит прибыль.

Эксперты считают, что ко вкладам сейчас следует подходить очень осторожно. Даже если открыть краткосрочный вклад, есть шанс, что девальвация обгонит прибыль.

Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Белорусский август запомнился резким скачком валюты, ее дефицитом в обменниках и массовым оттоком депозитов. У людей началась паника на фоне недоверия к монетарной политике государства и слухов о заморозке вкладов, в том числе валютных. Белорусы, которые открыли безотзывные долгосрочные вклады в рублях под неплохой процент (около 13% годовых), мысленно попрощались со своим деньгами. Чтобы обеспечить устойчивость, некоторые банки перестали выдавать кредиты физлицам и повысили ставки по рублевым депозитам на срок до 35 дней до 15 - 21% годовых.

А некоторые банки даже перешагнули отметку в 20% годовых. Так, БТА-Банк поднял доходность безотзывного вклада на 35 дней «Мини» до 21% годовых. Со вклада в 5 тысяч рублей выйдет прибыль в размере 102,6 рубля, из которой вычтут налог на прибыль в размере 13% - 13,34 рубля. Итого, спустя 35 дней вы снимете с вклада на 89 рублей 26 копеек больше, чем положили.

Банк «Решение» предлагает безотзывный вклад на 35 дней «Формула успеха» под 20,5% годовых. Расчеты показывают, что со вклада в 5 тысяч рублей вы в итоге снимете 5087 рублей 13 копеек с учетом уплаты налога.

РРБ-Банк установил ставку по безотзывному вкладу на 35 дней «+ 5 к месяцу» в размере 20% годовых. Если открыть вклад с 5 тысячами рублей, то через 35 дней ваша прибыль составит 97 рублей. Из этой суммы вычтут подоходный налог в размере 13%, чистый доход - 84,4 рубля.

Но при открытии рублевых вкладов всегда есть риск, что в валютном эквиваленте итоговая сумма выйдет меньше первоначальной, говорят эксперты. Ведь белорусский рубль с начала августа ослаб на 8%, а с начала года - на все 20%.

- Отток рублевых депозитов и их перевод в доллары создал сложную ситуацию на валютном рынке, - объясняет академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова. - Чтобы сбить спрос на валюту, Нацбанк стал жестко регулировать валютную ликвидность: ставки на межбанковском рынке взлетели выше 20%. Ситуация с банковской ликвидностью сейчас очень критичная, настолько, что многие банки вынуждены приостановить кредитование. Чтобы компенсировать потери и остановить отток депозитов, банки стали предлагать более выгодные ставки. Но надо понимать, что в решениях по инвестициям всегда надо помнить правило: высокие ставки сопряжены с высокими рисками. Пока неясно, во что выльется текущая ситуация на банковском рынке, но среди рисков есть и дальнейшая девальвация, и прочие кризисные явления. Поэтому лучше ко вкладам сейчас подходить очень осторожно. Даже если открыть краткосрочный вклад, есть шанс, что девальвация обгонит прибыль. Ведь за 1 - 2 месяца вы не все 20% годовых получите, а у нас недавно за неделю курс просел больше чем на 5%.

ОФИЦИАЛЬНО

Нацбанк: «Есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшем времени стабилизируется»

- В августе ситуация на валютном рынке развивалась достаточно интенсивно. Сложная поствыборная общественно-политическая ситуация вызвала беспокойство у населения по поводу стабильности экономики. И сформировался повышенный, в некоторые дни даже ажиотажный, спрос на валюту. До середины последней декады августа спрос со стороны физических лиц постоянно увеличивался, - сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» 4 сентября. - Но в последние дни на торгах уже не заметно значительного превышения спроса над предложением. Поэтому есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время стабилизируется.

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