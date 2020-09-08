В Беларуси банки начали предлагать рублевые депозиты под 21% годовых. Выгодно ли это?

Эксперты считают, что ко вкладам сейчас следует подходить очень осторожно. Даже если открыть краткосрочный вклад, есть шанс, что девальвация обгонит прибыль. Фото: Таисия ЧЕРНУХО

Белорусский август запомнился резким скачком валюты, ее дефицитом в обменниках и массовым оттоком депозитов. У людей началась паника на фоне недоверия к монетарной политике государства и слухов о заморозке вкладов, в том числе валютных. Белорусы, которые открыли безотзывные долгосрочные вклады в рублях под неплохой процент (около 13% годовых), мысленно попрощались со своим деньгами. Чтобы обеспечить устойчивость, некоторые банки перестали выдавать кредиты физлицам и повысили ставки по рублевым депозитам на срок до 35 дней до 15 - 21% годовых.

А некоторые банки даже перешагнули отметку в 20% годовых. Так, БТА-Банк поднял доходность безотзывного вклада на 35 дней «Мини» до 21% годовых. Со вклада в 5 тысяч рублей выйдет прибыль в размере 102,6 рубля, из которой вычтут налог на прибыль в размере 13% - 13,34 рубля. Итого, спустя 35 дней вы снимете с вклада на 89 рублей 26 копеек больше, чем положили.

Банк «Решение» предлагает безотзывный вклад на 35 дней «Формула успеха» под 20,5% годовых. Расчеты показывают, что со вклада в 5 тысяч рублей вы в итоге снимете 5087 рублей 13 копеек с учетом уплаты налога.

РРБ-Банк установил ставку по безотзывному вкладу на 35 дней «+ 5 к месяцу» в размере 20% годовых. Если открыть вклад с 5 тысячами рублей, то через 35 дней ваша прибыль составит 97 рублей. Из этой суммы вычтут подоходный налог в размере 13%, чистый доход - 84,4 рубля.

Но при открытии рублевых вкладов всегда есть риск, что в валютном эквиваленте итоговая сумма выйдет меньше первоначальной, говорят эксперты. Ведь белорусский рубль с начала августа ослаб на 8%, а с начала года - на все 20%.

- Отток рублевых депозитов и их перевод в доллары создал сложную ситуацию на валютном рынке, - объясняет академический директор Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра BEROC Катерина Борнукова. - Чтобы сбить спрос на валюту, Нацбанк стал жестко регулировать валютную ликвидность: ставки на межбанковском рынке взлетели выше 20%. Ситуация с банковской ликвидностью сейчас очень критичная, настолько, что многие банки вынуждены приостановить кредитование. Чтобы компенсировать потери и остановить отток депозитов, банки стали предлагать более выгодные ставки. Но надо понимать, что в решениях по инвестициям всегда надо помнить правило: высокие ставки сопряжены с высокими рисками. Пока неясно, во что выльется текущая ситуация на банковском рынке, но среди рисков есть и дальнейшая девальвация, и прочие кризисные явления. Поэтому лучше ко вкладам сейчас подходить очень осторожно. Даже если открыть краткосрочный вклад, есть шанс, что девальвация обгонит прибыль. Ведь за 1 - 2 месяца вы не все 20% годовых получите, а у нас недавно за неделю курс просел больше чем на 5%.

ОФИЦИАЛЬНО

Нацбанк: «Есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшем времени стабилизируется»

- В августе ситуация на валютном рынке развивалась достаточно интенсивно. Сложная поствыборная общественно-политическая ситуация вызвала беспокойство у населения по поводу стабильности экономики. И сформировался повышенный, в некоторые дни даже ажиотажный, спрос на валюту. До середины последней декады августа спрос со стороны физических лиц постоянно увеличивался, - сообщил начальник главного управления монетарной политики и экономического анализа Нацбанка Дмитрий Мурин в интервью газете «СБ. Беларусь сегодня» 4 сентября. - Но в последние дни на торгах уже не заметно значительного превышения спроса над предложением. Поэтому есть надежда, что ситуация на валютном рынке в ближайшее время стабилизируется.