Экс-глава РНПЦ «Кардиология»: «Когда человек называет тебя другом и подписывает приказ об увольнении - это верх лицемерия»

«Когда человек называет тебя другом и подписывает приказ об увольнении - это верх лицемерия». Академик Александр Геннадьевич Мрочек - о своем увольнении, болезнях сердца и влиянии на смертность социальных потрясений. Фото: Павел МАРТИНЧИК

ДОСЬЕ «КП»

Александр Геннадьевич Мрочек, главный кардиолог Министерства здравоохранения, доктор медицинских наук, профессор, академик НАН Беларуси. Окончил Минский мединститут, работал кардиологом, директором НИКИ радиационной медицины и эндокринологии, ректором БелМАПО. С 2008 года по 27 августа 2020 года - директор РНПЦ «Кардиология». Автор более 560 научных работ, имеет 50 авторских свидетельств - патентов на изобретения.

И. о. министра здравоохранения Дмитрий Пиневич 27 августа по инициативе нанимателя уволил известного кардиолога, академика Александра Мрочека, который 12 лет возглавлял РНПЦ «Кардиология». Александр Мрочек рассказал, что четкую причину увольнения ему не озвучили, Пиневич лишь пояснил, что к нему, как к новому человеку, будут предъявлены повышенные требования, и он хотел бы видеть рядом того, кто эти повышенные требования будет исполнять.

Народный вариант причины увольнения Александра Мрочека тривиальный: академик поплатился должностью за то, что не запрещал коллективу РНПЦ выходить на протестные акции. В день увольнения медики и неравнодушные белорусы вышли на митинг в поддержку Александра Мрочека с требованием восстановить его в должности. Однако обратных решений пока не принято…

В день увольнения академика Александра Мрочека с должности директора РНПЦ "Кардиология" его поддержали работники центра. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Александр Геннадьевич, как ваше настроение, чем сейчас занимаетесь?

- Не могу сказать, что я в восторге от всего, что произошло, потихоньку восстанавливаюсь. Занимаюсь своими хобби - охотой, рыбалкой, путешествую по родному краю. Я два года не был в отпуске, поэтому сейчас решил наверстать упущенное, отдохнуть на природе.

- В вашу защиту создана петиция, собраны десятки тысяч подписей, чтобы восстановить вас в должности директора РНПЦ «Кардиология». Сотрудники вашего центра вышли с плакатами, чтобы поддержать вас. Нет обиды на чиновников, которых вы, наверное, лечили? На именитых коллег, которые отмалчиваются?

- Конечно, когда человек называет тебя другом и подписывает приказ об увольнении, на мой взгляд, это верх лицемерия. Я ни к кому не обращался за поддержкой, и горд своим коллективом - очень благодарен им за то, что они так дружно высказались в мою защиту. Многие коллеги звонили, поддерживали, подписали петицию. Контактов же с чиновниками высокого уровня не было.

Врачи и медсестры поддержали своего руководителя в день увольнения Александра Геннадьевича. Фото: Павел МАРТИНЧИК

«Социальные встряски увеличивают смертность от болезней сердца»

- Сейчас эмоции зашкаливают у многих. Насколько серьезные последствия могут возникнуть для сердца, всей сердечно-сосудистой системы, если копятся страх и ужас, гнев и ярость?

- Давно известны слова классика: жить в обществе и быть свободным от него невозможно, как бы ты ни старался. Можно, правда, уединиться, как делают это в Гималаях монахи. Но у нас, в стране с хорошей плотностью населения, соседу сложно не переживать за соседа, за то, что происходит рядом, в целом в Беларуси.

Когда возникает социальное потрясение, понятно, что общество на это очень активно реагирует. Есть много научных работ, которые это изучают. Особенно активно реагируют болезни системы кровообращения.

В 2011 году на Евразийском конгрессе кардиологов, который мы организовывали с Евгением Ивановичем Чазовым (знаменитый российский кардиолог, экс-министр здравоохранения СССР. - Ред.), он сделал доклад на тему связи нарастания напряжения в обществе со смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний.

На примере 90-х годов, того, что происходило в России (а в те годы ее отражением была и Беларусь), он показал увеличение количества смертей от болезней системы кровообращения. И назвал причины смертей - внезапные смерти, инфаркты миокарда, кризы с исходом в инсульты.

Трудно себе представить человека, который бы не реагировал тем или иным образом на происходящее. Я не говорю о частных случаях, о том, что произошло со мной. Но то, что общество целиком страдает, - это однозначно.

Сотрудники РНПЦ «Кардиология» подписывают петицию о восстановлении Александра Мрочека в должности директора РНПЦ «Кардиология». Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Для организма опаснее острый или хронический стресс?

- Для организма опасен и острый, и хронический стресс. Острый стрессовый фактор, как правило, формируется на какой-то готовой основе: есть хроническое заболевание, и внезапный стресс выводит это заболевание за пределы его функциональных резервов. Например, и так есть сердечная недостаточность - а тут стресс, повышение давления, сердце оп и сдало - внезапная сердечная смертность.

Она может быть аритмическая, может возникнуть отек легкого, остановка сердца, инфаркт или инсульт. Инфаркт - это проблемы сердца, инсульт - проблема мозга, но в общем-то причины одни и те же.

Среди факторов риска сердечно-сосудистой патологии стрессовый фактор обозначен, как один из важных, наряду с артериальной гипертензией, избыточной массой тела.Есть хронический стрессовый фактор, для каждого человека он свой, это в том числе и политические баталии. Вовлечение в стрессовый процесс всего общества тут же сказывается на увеличении количества болезней кровообращения.

Кстати, по официальной статистике, в этом году за первые два квартала наблюдается рост смертей от болезней системы кровообращения, включая трудоспособный возраст.

- Цифры впечатляющие: за апрель-июнь в Беларуси на 5605 смертей больше, чем за аналогичный период 2019 года. Некоторые спишут это на ковид, хоть официальная статистика смертности от коронавируса гораздо ниже. На ваш взгляд, с чем связан рост смертей?

- Так вот тут все наоборот – не на ковид увеличение смертей спишут. Официально у нас от ковида низкая смертность, в отличие от многих стран. Вроде бы мы с ним справились. Но как мы справились? Смерти от ковида уходили в другую графу – предположительно, в БСК (болезни системы кровообращения. – Ред.). И получилось, что БСК выросло, к сожалению, выросла смертность людей и в трудоспособном возрасте.

Это проблема не новая, я о ней 12 лет говорил - что в рамках смертности в графу «БСК» включают многое: и алкоголизм, и наркоманию, и сахарный диабет, и болезнь Альцгеймера. Отсюда у нас и цифра такая – 58%. В отличие от Германии, где БСК составляют 41-45% от общего числа. Я говорил про это на совещаниях, это слышали начальники, я говорил и то, что надо пересматривать статистику, не прятать.

«Женщины, хоть и слабый пол, более устойчивые»

- На кого сильнее действует стресс?

- Наиболее подвержены стрессовой ситуации мужчины. Женщины хоть и слабый пол, но более устойчивые. Поэтому в среднем и живут на 10 лет дольше мужчин. Сигареты и алкоголь - как средство забыться или проявить быструю устойчивость к ситуации - тоже служат для мужчин плохую службу. Сильный стресс плюс перебор со спиртным нередко вызывают внезапную смерть.

- Нам еще Юрий Островский (знаменитый белорусский кардиохирург. - Ред.) рассказывал, что будет стараться работать до последнего, потому что для мужчины в возрасте уход с работы - равно быстрое угасание…

- Конечно, то, что со мной произошло, было неожиданно, вызвало некую шоковую реакцию. Но в целом, я думаю, я найду себе применение, профессия врача востребованна. Не в нашей, так в другой стране.

- Я ни к кому не обращался за поддержкой и горд своим коллективом – очень благодарен им за то, что так дружно высказались в мою защиту, - говорит известный кардиолог. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Сейчас я стараюсь удерживать себя в определенных рамках стрессоустойчивости - трезво относиться к ситуации, понимать, что это не окончание жизни, карьеры. Сейчас мы говорим о том, что может произойти с каждым из нас - это в том числе потеря близкого, потеря работы, средств к существованию. В любой, самой тяжелой ситуации нужно верить, что она - временная, необходимо находить в себе силы ей противостоять.

В такой ситуации первое и очень важное решение, которое должен принять мужчина, - смена вида деятельности. Неважно какой: если был большим начальником - начните косить траву, ловить рыбу. На какой-то период займитесь активным трудом, переключитесь, чтобы обязательно быть занятым, вовлеченным во что-то.

- Сейчас советуют при стрессовой ситуации обращаться к психотерапевту.

- Самый лучший психотерапевт для человека - сам человек. Есть известный анекдот на эту тему. К психотерапевту приходит клиент с жалобой на энурез (ночное недержание мочи. - Ред.): «Помогите!»

Через какое-то время пациента встречает друг: «Ну, ты ходил к психотерапевту? Помог?» - «Ну как тебе сказать… Теперь я своим энурезом горжусь!..»

Сама проблема не исчезнет, но психотерапевт помогает изменить отношение к обстоятельствам. Таким образом, человек может выиграть в своей борьбе со стрессом. Поэтому если сам не можешь справиться, надо искать специалиста.

К сожалению, в постсоветских странах не так много таких специалистов высокого качества подготовки. Когда-то, еще будучи ректором нашей Медицинской академии последипломного образования, я говорил о важности увеличения количества психотерапевтов. Не психологов, не психиатров, а именно психотерапевтов. Это врачебная специальность, меняющая отношения человека к жизни, к болезни.

Я знаю важность выхода человека на технически сложную операцию - сердечную или онкологическую. Когда масса сомнений, неуверенности, в том числе в исходе операции. Здесь психотерапевт может сыграть важную роль. Когда мы занимались пересадкой сердца - тоже использовали опыт психотерапевтов, чтобы настроить человека на благоприятный исход. Очень многое зависит от настроенности человека на успешный результат.

«Давайте друг другу не создавать проблем»

- Часто советуют, чтобы прожить дольше - меньше берите «да галавы».

- Да - «не нервничай, не реагируй, бери меньше, обойди стороной». А теперь скажите: кто из людей реально может этому следовать, если он неравнодушный, реагирующий на происходящее вокруг человек? Слова остаются словами. Я бы сказал коротко о важном: «Давайте друг другу не создавать проблем». В семье, в доме, на работе, в обществе.

Болезней у сердца очень много, самых разнообразных. Самое страшное для организма - когда сердце перестает работать. Это и сердечная недостаточность, и сосудистое поражение сердца с недостатком кровоснабжения, нарушение ритма сердца. Все это может стать причиной смерти.

- Вспомнила, как маммолог Поддубный рассказывал, что когда ставил пациенткам диагноз «рак груди», первым делом спрашивал: «Что вас гложет?» А почему возникают болезни сердца?

- Особого секрета в происхождении болезней системы кровообращения нет. Это, как правило, атеросклероз, возрастзависимые заболевания. Главный фактор риска - возраст. Второе - как ты шел к этому возрасту: как жил, что и сколько ел-пил, был ли физически активен? Все это формирует возникновение болезней сердца.

А вот продолжительность жизни будет зависеть от того, когда в этом хроническом заболевании наступит критический момент. Чем больше мы сами искусственно формируем дополнительные факторы риска, тем сильнее укорачиваем свою жизнь.

Естественно, сильный стресс - индивидуальный, общественный, групповой - сокращает время жизни. Был случай, когда водитель уснул за рулем, и автобус с пассажирами покатился с высокой горы в пропасть. Удачно - все остались живы, но у пассажиров развился сильнейший стресс.

Пассажиры не пострадали физически, но у одного развился гипертонический криз, у другого - микроинсульт, у третьего - предынфарктное состояние. Все были госпитализированы, притом что травм им нанесено не было, случилось чисто психологическое влияние.

Народный вариант причины увольнения Александра Мрочека тривиальный: академик поплатился должностью за то, что не запрещал коллективу РНПЦ выходить на протестные акции. Фото: Павел МАРТИНЧИК

Не хотелось бы, чтобы нас держали в таком напряжении. Потому что последствия могут случиться какие угодно: где тонко, там и рвется.

Любое хроническое заболевание (явное или скрытое) при остром стрессе может привести к самым непрогнозируемым печальным последствиям.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Директора РНПЦ «Кардиология» Александра Мрочека уволил Минздрав: «Я задавал вопросы о своем увольнении, но от ответов собеседники уходили»

Стало известно, что и. о. министра здравоохранения уволил известного кардиолога, академика Александра Мрочека, который 12 лет возглавлял РНПЦ «Кардиология» [продолжение здесь]

«Умирает во время плавания или на «скорой» везут прямо из санатория»: как в отпуске активно приобретают здоровье

Как предотвратить внезапные смерти и почему себя губят люди с пересаженным сердцем, главный кардиолог Министерства здравоохранения и директор РНПЦ «Кардиология» академик Александр Мрочек рассказал в интервью «Комсомолке» [продолжение здесь]