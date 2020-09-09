В Минске наконец-то установили мемориальную доску на доме Василя Быкова: вот какая она

Мемориальная доска появилась на 10-м доме по улице Максима Танка. Фото: Юрий Комиссаров (предоставлено Александром Сапегой)

Мемориальную доску Василю Быкову в Минске установили 8 сентября. Событие совпало с Днем белорусской военной славы, который неофициально отмечается в память о победе войск Великого княжества Литовского в битве под Оршей. Однако доску установили без торжеств.

О том, что в Минске появится мемориальная доска Быкову, заговорили в начале 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

О том, что в Минске появится мемориальная доска Быкову, заговорили в начале 2020 года. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Планировалось, что мероприятие будет массовым – с участием министров, руководства горисполкома, всех поучаствовавших в процессе сторон. Но устроить церемонию ко дню рождения Быкова, 19 июня, помешал коронавирус, потом началась активная избирательная кампания. В итоге, было решено установить доску 8 сентября, ведь все разрешения от Мингорисполкома и худсовета получены, хотя, признаюсь, были свои «за» и «против». Надеюсь, со временем мы проведем и торжественное открытие, - рассказал Александр Сапега, член Координационного совета белорусов зарубежья при Министерстве иностранных дел, глава белорусской диаспоры в Швейцарии и президент благотворительного Фонда Марии Магдалены Радзивилл.

Александр Сапега и Сергей Быков. Фото: Юрий Комиссаров (предоставлено Александром Сапегой)

На церемонии присутствовал Сергей Быков, сын писателя, представители от союзов художников и писателей, Музея истории белорусской литературы, писатели – в частности, Владимир Орлов и Алесь Пашкевич. На мемориальной доске воспроизведена первая страница машинописи повести «Атака», написанной в 1960-х, но опубликованной уже после смерти писателя, а также автограф Быкова.

Напомним, о том, что в Минске появится мемориальная доска Василю Быкову, «Комсомолка» писала в начале 2020-го. Ее автор - Игорь Засимович. Среди его работ - мемориальная доска на доме, где жил Рыгор Бородулин, знак на минском городище, доска в честь 100-летия Белорусской Народной Республики, которую почти два года не могут согласовать в Мингорисполкоме. Архитектор проекта – Виктор Карако. Доску собирались открыть ко Дню родного языка, 21 февраля, но худсовет предложил художнику доработать локацию доски на доме, где жил Быков, потому сроки несколько раз сдвигались.

Игорь Засимович, Александр Сапега и Владимир Орлов во время установки доски. Фото: Юрий Комиссаров (предоставлено Александром Сапегой)

А В ЭТО ВРЕМЯ

В субботу откроют памятник Яну Борщевскому в Украине

Скульптура появится в городке Чуднов Житомирской области, где не так давно найдена надмогильная плита белорусского писателя XIX века

Открытие памятника станет одним из центральных событий в рамках празднования Дня города в Чуднове. А белорусы отметят еще и День белорусской письменности.

Бывший временный поверенный в делах Беларуси в Швейцарии Павел Мацукевич и Александр Сапега в мэрии Чуднова. Фото: Архив Александра Сапеги

- Была сделана огромная работа в сотрудничестве с украинской стороной, - рассказывает Александр Сапега. – Польская община и посольство, хотя Борщевский, конечно, связан и с польской литературой, сотрудничать со мной не стали. Возможно, из-за истории с памятником Тадеушу Костюшко в Швейцарии, когда из-за надписи на белорусском языке на табличке к скульптуре разгорелся серьезный скандал.

Тем не менее, месяц назад Александр забрал памятник авторства украинского скульптора Владимира Райченко (того самого, что создал белорусский и швейцарский памятники Костюшко), отвез его в Чуднов, познакомился там с мэром и установил с ним партнерские контакты.

Напомним, идея установить памятник возникла после того, как на одном из подворий Чуднова школьница нашла надмогильную плиту Борщевского. Позже выяснилось, что именно в этого городе он и окончил свой земной путь. Правда, плита позже оказалась в Житомире - у главы местной польской диаспоры Марии Щур. Она заявляла, что собирается провести реставрацию, обработать от ржавчины. Но Александр Сапега также выступал за реставрацию, но так, чтобы установить плиту вместе с памятником писателю.

Недавно памятник Борщевскому перевезли в Чуднов. Фото: Архив Александра Сапеги

- Поскольку ничего не происходило, мне пришлось отказаться от такой идеи. Три недели назад мэр Чуднова все-таки смог забрать плиту, но установят ее уже позже. Со своей стороны, предложил подключиться к реставрации и провести ее своими силами – мэрия идею поддержала, - уточняет Сапега.

КСТАТИ

В Лозанне появится памятник Адаму Мицкевичу, а в Ушачах – Быкову и Бородулину

Александр Сапега готовит несколько новых проектов. Один их них – установка памятника Адаму Мицкевичу в Лозанне (Швейцария). В этом городе уроженец белорусского Новогрудка преподавал в местном университете.

- Пока могу сказать, что памятник будет примерно такого формата, как минский – в сквере имени поэта на Городском Валу, - поделился информацией глава белорусской диаспоры в Швейцарии.

Тем временем в Ушачах готовы установить памятники Василю Быкову и Рыгору Бородулину – знаменитым уроженцам района.

- Ушацкі райвыканкам выдаў мне дазвол на ўсталяванне ў цэнтры Ушачаў бюстаў Рыгора Барадуліна і Васіля Быкава! Гэта стала вынікам амаль года перамоваў і ўзгадненняў у розных інстанцыях, але цяпер маю на руках усе неабходныя дакументы на стварэнне бюстаў, пастаментаў, дастаўку і ўсталяванне, - сообщил в своем Фейсбуке общественный деятель Глеб Лободенко.

Впереди работа по созданию памятников. А финансирование их наверняка не обойдется без краундфандинга – по-белорусски говоря, «талакі».

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