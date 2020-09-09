«Вероятно, мне нужно собираться»: Светлана Алексиевич сказала про подозрительных людей возле дома и звонки в дверь

Светлана Алексиевич опасается задержания. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Утром 9 сентября в соцсетях появились сообщения, что Светлане Алексиевич поступают звонки с неизвестных номеров, а в двери квартиры кто-то звонит. Оказывается, клич кинула стилист Светлана Тодорская.

– У нас сегодня должна была быть примерка нового костюма. Я позвонила Светлане Александровне примерно в 10 утра, чтобы уточнить, все ли в силе, и она сказала: «Я не могу сейчас говорить. Видимо, мне пора собираться». По ее встревоженному голосу я сразу поняла, что что-то не так, - рассказывает «КП» Светлана Тодорская. Она тоже приехала к дому Алексиевич.

Сейчас писательница дома. К ней пришла ее помощница Людмила, она останется со Светланой.

У подъезда стоят люди – кроме журналистов к дому приехали и желающие поддержать Светлану Алексиевич минчане. К обеду собралось около 50 человек. Они планируют контролировать обстановку. Во дворе появилась машина милиции - по слухам, ее вызвал кто-то из соседнего подъезда.

Возле дома Алексиевич собираются люди. Фото: Наталия КРИВЕЦ

Сама Светлана Александровна долго боялась открывать двери квартиры. Но все-таки вышла пообщаться с журналистами.

– Извините, что я вас не впускаю. Мне с самого утра тут трезвонят. Меня предупредили, что там два бусика без номеров и куча тихарей. Я немного болею, и конечно, очень тяжело такое переносить, - говорит писательница.

– Вы не собираетесь покидать страну? - спросили журналисты у Алексиевич.

– Нет, я не хочу. Но вы знаете, какие у нас способы. Молодец Маша – по-моему, она покончила с этой практикой отправлять людей куда-то.

Мы, к сожалению, оказались беспомощны. Что касается нашего Координационного комитета, я уже говорила, что ни о каком перевороте не шла речь. Речь шла о том, что власть должна начать переговоры с обществом. И общество должно реформироваться, надо находить какие-то общие точки. Мы все время были за мирный протест. Если люди выходили на демонстрации с детьми маленькими, а власть каждый раз брала все новое оружие... Так кто думает о войне? О войне мы не думали. Надо говорить с обществом, иначе ничего кроме гражданской войны мы не получим, – комментирует Светлана Алексиевич свое участие в Координационном совете.

На связи с писательницей находится правозащитница Мариана Кацарова.

– Мы постоянно на связи. До недавнего времени я находилась рядом, и только недавно улетела. Когда Светлана Александровна осталась одна, все и произошло. Самое правильное сейчас - защита через присутствие, – так прокомментировала ситуацию Кацарова.

В квартиру к Алексиевич вошли несколько дипломатов.

«Экспресс-визит солидарности дипломатов стран ЕС к Светлане Алексиевич. Благодарим за открытость, гостинность и чудесное настроение». Фото: представительство ЕС в Беларуси.

Поддержать нобелевскую лауреатку к подъезду приехал и политик и коллега Светланы по цеху Владимир Некляев.

– Возможный арест нобелевской лауреатки не представляется из ряда вон выходящим, как всем нам, которые здесь стоят. Я как-то звонил Светлане и шутя сказал: «Смотри, чтобы до тебя не добрались, несмотря на защиту Нобелевского комитета и всего мира». Но вот шутка оказалась неуместной. В общем-то никто уже не думает из тех людей, которые служат режиму, как они выглядят в глазах всего мира. Никому это уже неинтересно. Интересно только одно: до последнего удержаться, – делится своим мнением Владимир Некляев.

Он также сообщил, что 9 сентября после обеда «старая гвардия оппозиции» планирует собраться, чтобы обсудить, что делать в сложившейся ситуации.

– Будем собираться с этим вопросом: что в этой ситуации предпринять такое, чтобы ее изменить. Пока путных решений я ни у себя в голове не нахожу, ни у своих друзей-товарищей. Но будем думать. Нашим женщинам огромное спасибо, то, что сделала Колесникова – она просто молодчина. Но мужикам нужно предпринимать не просто красивые жесты, а решительные действия, – рассуждает Некляев.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В состав президиума Координационного совета входят семь человек. Светлана Алексиевич – последняя, кто остался на свободе и в Беларуси.

Адвокат Максим Знак утром 9 сентября он успел сообщить, что к нему пришли люди в масках.

Мария Колесникова, координатор штаба Виктора Бабарико – ее местоположение до сих пор не известно, по последним сведениям она порвала свой паспорт, когда ее пытались насильно вывезти за границу.

Экс-директор Купаловского театра, дипломат и бывший министр культуры Павел Латушко находится в Польше, куда уехал под угрозой быть задержанным, но планирует вернуться.

Ольга Ковалькова, доверенное лицо Светланы Тихановской на выборах, сообщила, что спецслужбы вывезли ее с Окрестина и доставили на белорусско-польскую границу, сейчас она в Польше.

Юрист Лилия Власова задержана как фигурантка уголовного дела об уклонении от уплаты налогов.

Лидер стачкома МТЗ Сергей Дылевский отбывает «сутки» на Окрестина по административному делу по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). После ареста на 10 суток его снова осудили на 15.