Танцы, флаги, чаепитие: как живет самый знаменитый дворик Минска, которые жители называют Площадью перемен

Самый знаменитый дворик в Минске. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Самый известный сейчас двор в Минске находится на пересечении улиц Червякова и Сморговского тракта. Он не то чтобы большой, но окружен со всех сторон высокими столбиками новых домов, в них живет преимущественно молодежь. До августа большинство жильцов не знали друг друга, а теперь во внутридворовом чате почти 900 участников, жизнь кипит! Каждый вечер жители собираются вместе, чтобы разучивать танцевальные движения под руководством преподавателя, к ним в гости приходят артисты Купаловского театра и музыканты.

- Нас тут очень здорово принимали, - рассказала актриса Юлия Шпилевская. - Нам очень важно видеть искренние глаза зрителей. Мы по-прежнему ощущаем себя купаловцами, не теряем друг друга и стараемся что-то делать для того, чтобы труппа продолжала выступать и не развалилась. У искусства самое мощное оружие - слово, и мы его стараемся нести.

Во двор, который украшен табличками «Площадь перемен», выполненными по аналогии с городской топонимикой, выносят угощения, чай и кофе в термосах и приглашают всех желающих. Получается настоящая атмосфера праздника.

Так выглядит двор 9 сентября. Мурал закрашен. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

Но все же главным раздражителем для власти стал мурал с изображением диджеев Влада Соколовского и Кирилла Галанова, которые включили Цоя на провластном митинге, и множество бело-красно-белых флагов в окнах, на балконах и в центре площадки. Этот мурал много раз уже закрашивали, флаг забирали, но жильцы всякий раз восстанавливали и мурал и флаги. Мурал, к слову, уже догадались выполнить из пленки, так что его просто переклеивают.

Во вторник власть решила давить на товарищество собственников домов на Сморговском тракте, 3 и на Червякова, 62 экономически - им выписали штрафы на 6750 рублей от районной санитарной службы. Мол, во время проверки Центра гигиены и эпидемиологии санитарный врач установил нарушение «периодичности определения работы вентиляционных установок». Оба дома получили одинаковый штраф за одно и то же нарушение. И это не единственная проверка, к товариществу приковано самое пристальное внимание самых разных служб.

Частые гости во дворике и силовики - жители уже привыкли, что во дворах дежурят машины без номеров, с мужчинами в масках внутри. Как только во дворе появляются непрошеные гости, в чат летят сообщения, и через считаные минуты десятки жильцов выходят защищать своих людей, мурал и флаги.

Только за 9 сентября мурал с диджеями менялся несколько раз. Фото: Сергей МАЛИНОВСКИЙ

- Никогда не могла подумать даже, что в наших людях проснется такая солидарность, - говорит местная жительница Алеся. - Поначалу между домами натягивали леску и вывешивали флаг, который никак не могли снять силовики. Потом начали креативить - украсили забор белыми и красными ленточками, а когда их начали срезать, дополнили его красными и зелеными, получился коллаж из двух флагов. В итоге от забора вроде бы отстали. По примеру этого двора заборы стали украшать и в других местах города.

Вечером 7 сентября, когда почти все уже разошлись, сюда приехали и несколько микроавтобусов с правоохранителями и задержали двух местных жителей, которые занимались уборкой территории. Правда, уже на следующий день их освободили. Похоже, городские власти, находятся в растерянности и не знают, что делать с взбунтовавшимся двором. А тем временем по их примеру начало образовываться самоуправление в других дворах Минска.

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