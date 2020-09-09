Незаметный День города, хризантемы и Багач: что пройдет в Минске в сентябре

В этом году День города Минска будет отмечаться без традиционных массовых гуляний. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Кино: безопасное расстояние и премьеры

Кино в Минске на большом экране можно посмотреть в кинотеатрах «Аврора», «Берестье», «Комсомолец», «Беларусь», «Ракета», «Мир», сети кинотеатров Silver Screen в крупных торговых центрах. Обещают, что совсем скоро вся сеть кинотеатров «КиноМинска» возобновит работу в привычном режиме.

Пока киноновинок не очень много. До конца октября можно посмотреть новый боевик «Довод», а с 10 сентября фильм от Disney - «Мулан». До 16 сентября будет в прокате фантастическая картина «Вратарь Галактики» режиссера Джаника Файзиева, постановщика «Турецкого гамбита».

Для безопасного пребывания зрителей в кинотеатрах увеличили интервалы между сеансами, чтобы проветривать кинозалы и обрабатывать кресла специальными дезсредствами. Как и весной, рассаживают зрителей через ряд и при желании оставляют пустое место рядом с каждым, кто пришел в кино.

Для безопасного пребывания зрителей в кинотеатрах увеличили интервалы между сеансами. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

На открытом воздухе: любуемся хризантемами и молотим зерно

В Центральном ботаническом саду расцвели королевские цветы осени - хризантемы. Всего здесь насчитывается около 300 образцов этих прекрасных цветов самых разнообразных оттенков и форм. Все современные хризантемы произошли от индийской мелкоцветной и китайской крупноцветковой разновидностей. Азиаты принимали стебли и листья хризантем в пищу, из них делали приправы и чай, мы же сейчас ими просто любуемся аж до самых заморозков. Билет в ботсад - 4 - 8 руб.

Праздник урожая Багач, которых связан с осенним равноденствием и окончанием основных работ в поле, будут отмечать 19 сентября в Музее народной архитектуры и быта (время - с 13.00 до 14.30, цена входного билета - 4 - 7 руб.) и в музейном комплексе «Дудутки» (цена входного билета 7 - 14 руб.). В этот день здесь можно будет посмотреть и поучаствовать в традиционных обрядах, мастер-классах по ремеслам и молотьбе зерна.

День города Минска, а он должен был состояться 12 и 13 сентября, в этом году будет отмечаться без традиционных массовых гуляний. В столице пройдут локальные акции, выставки и тематические уроки. По крайней мере, такая информация размещена в телеграм-канале «Минск. Официально». Официальная причина столь усеченного формата - неблагоприятная эпидемическая обстановка.

Но на вечер 9 сентября даже о «локальных акциях» на сайтах администраций районов Минска информации не было. судя по всему, день города в этом году пройдет не очень заметно.

Выставка кукол

До 4 октября выберите время, возьмите девочек за руку и отправляйтесь в Национальный центр современных искусств (пр. Независимости, 47) посмотреть на кукол, созданных четой польских эмигрантов, а нынче жителей США Софии и Генри Заверушински.

Большие куклы они более 25 лет создают и расписывают вручную. Образ каждой кукольной девочки продуман до мелочей: доведенные до совершенства прически, прекрасные платья с вышивкой, аксессуары из полудрагоценных камней и металлов. На выставке можно увидеть героинь детских сказок: Белоснежку, Красную Шапочку, Золушку, Спящую красавицу, Алису, Царевна-лягушку. Билеты на выставку 2 - 5 руб. Время работы: среда - воскресенье с 12.00 до 20.00.

Театры: есть билеты даже на «Лебединое озеро»

Любимый многими Купаловский закрыт из-за того, что большая часть артистов уволилась в знак протеста с увольнением директора Павла Латушко.

Можно прийти в другие минские театры. Так, например, в Театре белорусской драматурии 17 сентября «Чарнобыльская малiтва», 22 сентября - «Кар’ера доктара Рауса», 28 сентября - «Сірожа», 29 сентября - «Шлюб з ветрам». Выбирайте - все постановки замечательные. Цена билетов - 12 - 20 руб., и они есть.

Если раньше в Большой театр Беларуси на балет билеты было взять сложно, то в начале нынешнего театрального сезона - пожалуйста. 13 сентября «Анна Каренина», 15 и 16 сентября - «Лебединое озеро», 18 сентября - «Ромео и Джульетта». Билеты в партер - 17 - 33 руб. А на оперетту «Летучая мышь», которая стоит в афише 17 сентября, проданы почти все билеты.

Театр им. Горького 19 сентября открывает сезон постановкой «Пане Коханку», 20-го представит «Двенадцатую ночь», 24 сентября - «Песняра». Из-за ремонта театр работает на сцене ДК профсоюзов. Цена билетов - 8 - 17 руб., места можно выбрать любые.

В сентябре практически каждый день представления в Музыкальном театре. 24 и 25 сентября здесь состоится премьера оперетты «Король вальса» на прекрасную музыку Штрауса. Билеты можно приобрести и заранее, но из опыта - без проблем можно купить и непосредственно перед спектаклем. Цена - 16 -22 руб.

Новый драматический театр, что расположен в стороне от центра города по ул. Л.Чайкиной, - очень достойный культурный очаг. Каждая из постановок этого коллектива ложится на душу и вызывает отклик в сердце. В этом сезоне для гостей театра бонус - маска в подарок. Билеты от 10 руб.

Театр - отличное место, чтобы отвлечься от того, что происходит в стране. Фото: Анна ИВАНОВА

10 сентября открыл сезон и Молодежный театр, что по ул. Козлова. Интересно будет посмотреть их премьеру «Загнанных лошадей пристреливают, не так ли…» и сравнить современную версию с американским фильмом пятидесятилетней давности «Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли», где танцоров, участвующих в многодневном марафоне, прекрасно сыграли Джейн Фонда и Майкл Саразин. Билеты в театр - от 12 до 16 руб.

Концерты: к нам собираются Кузьмин и ДиДюЛя

Первый в этом сезоне большой концерт в зале Белгосфилармонии состоится 15 сентября. В исполнении Государственного симфонического оркестра Беларуси прозвучат пятая и шестая симфонии Бетховена. Есть билеты на балкон по цене 10 - 11 руб. А официально филармония откроет сезон 1 октября.

Пока еще робко, но в афише появляются концерты зарубежных артистов. Так, Владимир Кузьмин планирует спеть свой легендарный хит «Я не забуду тебя никогда» 20 сентября в КЗ «Минск» (билеты от 40 руб.), а легендарный голос группы Smokie Крис Норман планирует приехать в Минск 30 сентября (цена билетов на его концерт также стартует от 40 руб.). 3 октября в КЗ «Минск» концерт ДиДюЛи (билеты от 40 руб.). Все эти концерты были заявлены еще весной, но из-за коронавируса не состоялись. Купить билеты - не проблема.