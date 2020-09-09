Пока Большом театре Беларуси репетировали балет «Пер Гюнт», часть труппы переболела коронавирусом

Балетная премьера - «Пер Гюнт» на музыку Грига. Фото: Анна ИВАНОВА

Пять месяцев Театр оперы и балета Беларуси скучал без зрителей, а зрители с нетерпением ждали, когда же можно будет сюда прийти. И вот новый, 88-й сезон Большой театр Беларуси открыл премьерой - балетом на музыку Эдварда Грига «Пер Гюнт». Она должна была состояться еще в начале июня, но из-за очень сложной эпидемической ситуации, связанной с коронавирусом, была перенесена на сентябрь. Балетмейстер-постановщик нового спектакля - обладатель Национальной театральной премии Беларуси, самый молодой ученик Валентина Елизарьева Сергей Микель.

88-й сезон Большой театр Беларуси открыл премьерой - балетом на музыку Эдварда Грига «Пер Гюнт». Фото: Анна ИВАНОВА

Для зрителей, привыкших к классическим балетным постановкам, таким как «Лебединое озеро», «Щелкунчик», «Пер Гюнт» станет открытием, потому что хореография здесь не совсем обычная. А еще вместе с артистами балета в некоторых сценах участвуют солисты оперы, исполняющие на сцене вокальные партии, в том числе и знаменитую песню Сольвейг. И это тоже интересный поворот. И вообще эта премьера будет бальзамом на сердце для любителей прекрасной музыки Грига - в постановке можно будет услышать популярные мелодии этого норвежского композитора.

Хореография здесь не совсем обычная. Фото: Анна ИВАНОВА

Надо сказать, что балет «Пер Гюнт», а в основу его сюжета положена драматическая поэма Генрика Ибсена, созданная более 150 лет назад, уже ставили на сцене Большого театра Беларуси. И было это в далеком 1966 году. И вот, через десятки лет, - новая современная постановка, главная тема которой - поиск человеком жизненного пути. К появлению на свет этого балета причастен и народный артист Беларуси маэстро Александр Анисимов, который увлечен Григом долгие годы. В главных партиях балета «Пер Гюнт», а ближайший спектакль можно будет увидеть на сцене театра 16 октября, заняты ведущие артисты балета и солисты оперы.

КСТАТИ

Оперная премьера нового сезона Большого театра Беларуси - «Веллисы. Фатум» Пуччини. Интересно, что в роли режиссера-постановщика этого проекта выступила известная оперная прима, заслуженная артистка Беларуси Оксана Волкова. Оперу «Веллисы. Фатум» на сцене Большого в ближайшее время можно услышать 11 и 25 сентября.