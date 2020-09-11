Где с 12 сентября в Минске можно на ярмарке купить картошку, морковку и рыбу

Сельхозярмарки выходного дня продлялся восемь недель. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В субботу, 12 сентября, с сумкой на колесиках можно отправиться делать запасы витаминной продукции на зиму, выбирать картошку, морковку, свеклу, капусту, зелень, яблоки, сливы, кабачки, тыкву... Планируется, что сельхозярмарки выходного дня продлялся восемь недель.

По информации Главного управления потребительского рынка Мингорисполкома, самая большая городская ярмарка разместится на площадке у «Чижовка-Арены». Торговать здесь представители сельхозпредприятий и фермерских хозяйств со всех регионов страны будут 12, 13, 19, 20, 26, 27 сентября, 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25, 31 октября и 1 ноября с 10.00 до 16.00. Кроме овощей и фруктов можно будет прицениться к мясной и молочной продукции, свежей рыбе и меду.

Если к «Чижовка-Арене» ехать далеко, то 12 и 13 сентября можно отправиться за покупками на районные ярмарки у дома. Торговать будут в Шабанах на площадке у бассейна «Волат», по адресу пр. Рокоссовского, 114, рядом с универсамом «Брест» по пр. Любимова; у ДК железнодорожников, на бульваре Тракторостроителей; по ул. Руссиянова, 1; в парке Дружбы народов, на площадке у ТЦ «Максимус» по ул. Лобанка; у кинотеатра «Киев».

КСТАТИ

Республиканская ярмарка экотоваров «Кошык» нынешней осенью состоится 12 и 24 сентября, 8 и 22 октября на площадке по ул. Чапаева, 3. Время ее работы – с 12.00 до 20.00. Минувшей осенью ярмарка пользовалась популярностью у минчан. За хлебом, овощами и зеленью, медом, сырами горожане приезжали сюда специально.

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