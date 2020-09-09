Беларусь представила России и ОБСЕ свой план выхода из политического кризиса. Что в нем?

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Власти Беларуси подготовили собственный план урегулирования внутриполитического кризиса. Он подразумевает, что до 2022 года в стране должна быть проведена конституционная реформа, которая ослабит власть президента в пользу правительства и парламента. После этого в Беларуси должны состояться повторные президентские и парламентские выборы.

Документ не был представлен у нас в стране, но его 28 августа озвучили представители Беларуси в Вене на специальном заседании Постоянного совета ОБСЕ, посвященного ситуации в республике. Об этом сообщает российский медиахолдинг РБК со ссылкой на источники, которые видели текст документа.

Подробности плана раскрыл советник-посланник и заместитель постоянного представителя Беларуси при ОБСЕ Андрей Лозовик. На встрече он заявил, что проведение конституционной реформы до 2022 года - это единственный способ организовать новые выборы до истечения 5-летнего срока действующего президента. Также представитель Беларуси отметил, что власти не намерены вступать в переговоры с оппонентами, так как это подразумевает диалог о передаче власти. По этой же причине Минск отказался от всех предложений о сотрудничестве - власть в республике стабильна.

По словам Андрея Лозовика, процесс внесения поправок в Конституцию будет проходить в форме национального диалога. В итоге кроме перераспределения полномочий власти будет обеспечена либерализация политической системы. Изменения коснутся и партийной системы: роль партий повысится, а в избирательное законодательство внесут изменения. Все вопросы будут решаться на референдуме.

В свою очередь, албанский премьер и председатель ОБСЕ Эди Рама заявил, что кризис в Беларуси должен быть решен путем диалога общества и власти. А также предложил помощь ОБСЕ в его организации.

Напомним, об изменении Конституции не раз говорил Александр Лукашенко. Во время визита на «Беларуськалий» в июне он сообщил, что «мы сделаем Конституцию за два года». А также отметил, что возвращение к Конституции образца 1994 года - не лучшая идея:

- Я не хочу возврата к этим временам, не хочу, чтобы вы туда возвращались, как бы тут некоторые «альтернативные» ни предлагали: «Нам надо вернуться в 1994 год и вернуть ту Конституцию». Может, кому-то хочется вернуть - пусть вернут, только не надо говорить о реформе и движении вперед, если мы народ ведем назад.

Фото: БелТА

31 августа действующий президент встретился с председателем Верховного суда Беларуси Валентином Сукало. Тогда Лукашенко заявил, что идет работа уже над третьим вариантом Конституции.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Нужно пересмотреть, соответствуют ли некоторые законы политической ситуации в стране»

- В выступлении дипломата изложена логика политической реформы, - объясняет председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Андрей Савиных. - Это изменение Конституции на принципах либерализации политической системы, перераспределение полномочий от президента к парламенту и повышение роли политических партий. Сейчас у нас идет активное обсуждение параметров политической модернизации белорусского общества. Я полагаю, что это оптимальный путь вперед, и поддерживаю использование пропорциональной системы в организации выборов. Это позволит партиям создавать фракции в парламенте и играть более существенную роль в политическом развитии страны.

Парламентарий отметил, что считает нужным подумать над внесением изменений в избирательный кодекс:

- Главная задача - исключить любые возможности для дискредитации выборов путем заявлений о фальсификации итогов голосования. Если мы будем делать опору на политические партии, то их представители смогут быть членами избирательных комиссий и подтвердить итоги подсчета голосов. Конечно, они не будут считать бюллетени, но они должны видеть все детали этого процесса.

Андрей Савиных считает, что нужно оценить, все ли законы соответствуют изменившейся политической ситуации в стране:

- Возьмем, к примеру, закон о массовых мероприятиях. Он предполагает, что любой митинг или демонстрация должны быть согласованы с местными властями. Если этого не произошло, то они являются противоправными. Нам нужно пересмотреть эти положения. Потому что сейчас мы сами создаем конфликтную ситуацию: имея закон, силы правопорядка не имеют права не исполнять его. Они обязаны задерживать участников несанкционированных мероприятий, а это противоречит праву граждан на мирную демонстрацию своих политических убеждений. При этом часто бывает, что действия одного человека или группы лиц нельзя квалифицировать как массовое мероприятие. Получается, мы пользуемся законом, который уже не соответствует уровню политической активности общества и должен быть скорректирован.

Андрей Савиных. Фото: БелТА

- В обществе обсуждают, что проведение конституционной реформы до 2022 года - это попытка властей выиграть время до того момента, пока все не уляжется. А потом не проводить никаких транзитов. А на ваш взгляд?

- С моей точки зрения, это единственный рациональный путь вперед. Я рассматриваю этот процесс как усилия здоровых сил общества, направленных на модернизацию политической ситуации Беларуси. Причем эту модернизацию планируется провести так, чтобы были созданы максимально благоприятные условия для сохранения стабильности и последовательного развития общества.

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