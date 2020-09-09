В Беларуси зарплату работникам начали выдавать продукцией?

На некоторых предприятиях страны часть зарплаты выдают продуктами Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

В телеграм-каналах появились фотографии документов, из которых следует, что часть зарплаты работники некоторых предприятий получат продуктами питания. Так, продуктовый набор в счет получки выдадут на Полоцком молочном комбинате. В продуктовый набор стоимостью 41 рубль входит пять пачек сливочного масла, по пакету молока и кефира, пачка майонеза, десять глазированных сырков, две палки колбасы, килограмм гречки и другие продукты.

На другом фото - заявление на имя директора «Жилкомхоза», в котором работник просит выдать часть заработной платы за август продукцией агрокомбината «Восход» на сумму 20 рублей.

Реакция интернет-пользователей не заставила себя ждать.

- Когда я была ребенком, моя мама работала на обувной фабрике «Белвест». Часть зарплаты ей выдавали обувью. Это было в 90-е, - написала одна из комментаторов.

- И такие пакеты на многих заводах. В Минске тоже есть, - добавил другой комментатор.

- Это рост экономики так выглядит? - отметил третий.

Между тем на Полоцком молочном комбинате пояснили, что практику выплаты части зарплаты продуктами здесь применяют давно.

- У нас во всех трудовых контрактах предусмотрено, что до 30% заработной платы может выплачиваться в натуральной форме. В коллективном договоре это предусмотрено в том числе, - рассказала «Комсомолке» Ольга Меньших, заместитель гендиректора по организационно-правовой, кадровой работе и идеологии комбината. - Эта практика давно у нас применяется, не первый день - с 2016 года. Часть зарплаты выдаем всеми видами производимой нами продукции и продукцией предприятий, входящих в Полоцкое агропромышленное объединение.

По словам собеседницы, работников не заставляют брать вместо денег продукты: «хотят - берут, не хотят - не берут».

- Обязанность предусмотрена, но нет такого, что, если кто-то не берет продукты, его увольняют. Большинство берет продукты, хотя и недовольные есть всегда, - говорит Ольга Меньших. - У нас столовая, люди питаются на запись, это тоже натуроплата, магазин есть, можно на запись брать, это тоже в натуроплату идет. Некоторые работники выбирают до 90% зарплаты таким образом.

Как отметила собеседница, средняя зарплата на предприятии - 700 - 800 рублей, и опубликованный перечень продуктов далеко не выбирает положенных по договору 30%. К слову, она подчеркнула, что если сотруднику не подходят какие-то продукты из указанного набора, он может взять другие в магазине или столовой.

Сотрудники предприятия, с которыми удалось связаться, рассказали «Комсомолке», что их устраивает такой способ оплаты труда.

- Завод предложил продукты по цене ниже, чем в магазине, - заметила одна из сотрудниц.

Ее коллега подтвердила, что работников не заставляют брать зарплату продуктами.

- Только добровольно люди берут, да и цена порядком ниже, чем в магазинах. Желающих взять продукты много, - сказала сотрудница завода.

Связаться с руководством «Жилкомхоза», чтобы узнать, как давно они решили выдавать зарплату продуктами «Агрокомбината «Восход», не удалось: в течение дня на звонки не было ответа. А вот сотрудники самого агрокомбината, чьими продуктами и будут платить часть зарплаты на предприятии Могилевской области, рассказали, что в «Восходе» продукты вместо части денег они получают уже давно.

- Я сейчас в декретном отпуске с апреля 2018 года. Тогда еще давали зарплату и на 150 рублей продукции. Это все входило в расчетный лист. Если болел или были за что-то лишения, то продукции на 50% меньше становилось, - сказала одна из бывших сотрудниц агрокомбината.

Еще одна бывшая работница «Восхода» подтвердила, что раньше часть зарплаты давали продукцией, но сказала, что в последнее время такую практику приостановили.

- Возможно такое, что «Восход» продает продукцию «Жилкомхозу», а те уже потом ею выдают часть зарплаты. Или же не продают, а рассчитываются продуктами за услуги «Жилкомхоза», - предположила она.

ЕСТЬ ВОПРОС

А так вообще можно?

Может ли предприятие выдавать сотрудникам зарплату продукцией, имеют ли работники право отказаться от такой выплаты и какую часть может составлять «натуральная оплата», «Комсомолке» рассказал юрист Дмитрий Лабазинский:

- Выплата заработной платы работнику в так называемой «натуральной форме» оплаты труда по белорусскому законодательству допускается. Но для этого необходимо соблюсти ряд обязательных условий, одно из главных условий - такая выплата может быть только с согласия работника, то есть принудительно навязать ее нельзя.

Работник должен подписать заявление, должно быть внесено изменение в трудовой договор, а также должен быть оформлен приказ о выплате зарплаты в натуральном виде. Кстати, есть перечень продуктов, которыми нельзя выдавать зарплату: нефтепродукты, алкоголь, табачные изделия и другие товары. Также нельзя выплачивать полностью всю зарплату в натуральном виде. Законодательством Республики Беларусь не определен размер натуральной оплаты труда. Но есть Конвенция Международной организации труда, в которой говорится, что вся зарплата не может выплачиваться в натуральной форме.

Нужно помнить, что по закону даже банку молока в счет трех рублей зарплаты без согласия работника выдать нельзя.

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