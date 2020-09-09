«Мы не получили того, чего ожидали». Минские турфирмы просят продлить действие указа о поддержке бизнеса

Практически вся выручка, которую зарабатывают сейчас турфирмы, идет на погашение задолженностей. Как они будут выживать, когда в открытых для въезда странах закончится сезон - пока не понятно Фото: Оксана БРОВАЧ

Помощь пострадавшему от коронавируса бизнесу городские власти оказали по указу №143 «О поддержке экономики». Он был одним из главных документов, регламентирующих поддержку бизнеса.

- Предприятиям, обратившимся за поддержкой, была оказана помощь на сумму 32,2 млн рублей. Они представляют абсолютно разные сферы жизнедеятельности: промышленность, общественное питание, туристический, гостиничный бизнес. И в основном - частной формы собственности, - рассказал агентству «Минск-Новости» Юрий Трущенко, зампред Мингорисполкома. - Им были оказаны все виды помощи, в том числе снижение ставки арендной платы, налоговый кредит, снижение земельного и налога на недвижимость и прочее.

По его словам, поддержку получили 2,8 тысячи столичных организаций - это чуть более 5% зарегистрированных в Минске.

«Практически вся выручка идет на погашение задолженностей»

В Республиканской ассоциации туристических агентств пояснили, что главная форма помощи, которой воспользовались турфирмы, - это отсрочка и рассрочка по оплате государственной аренды. Также часть турфирм смогли получить снижение арендной платы.

- Сейчас мы поднимаем вопрос о том, чтобы продлить действие данного указа, потому что обстановка не сильно улучшилась. И снижение аренды - это действительно та мера, которой удалось воспользоваться из всего перечня, - сказала «Комсомолке» председатель правления Республиканской ассоциации туристических агентств Елена Кудлакова.

По словам собеседницы, часть госорганизаций не пошли на снижение аренды, а предоставили отсрочку и рассрочку по ее выплате.

- А эти деньги турфирмы все равно должны выплатить: до 30 сентября отсрочку, а в октябре - декабре - рассрочку. Именно поэтому мы поднимаем тему продления указа. У нас была встреча с Министерством спорта и туризма по этому поводу. Нам сказали, что по возможности поспособствуют в продлении указа. Они понимают, что туристический бизнес сейчас в крайне нестабильной ситуации, - поясняет Елена Кудлакова.

Между тем она подчеркивает, что самая главная мера поддержки, которая сейчас крайне необходима туристическим фирмам страны, - это продление срока выплат по долгам перед клиентами.

- Многие страны на законодательном уровне приняли такие меры, и нам это тоже очень нужно. Такое решение у нас очень долго рассматривали и рассматривают до сих пор, мы все еще ждем этого документа, но его нет. В этой части, конечно, мы не получили того, чего ожидали, - говорит собеседница. - Сейчас турфирмы работают, ведь сегодня пять стран принимают белорусских туристов, но при этом практически вся выручка идет на погашение задолженностей, которые возникли в результате аннуляции туров из-за закрытия стран, а также издержек по многочисленным судебным разбирательствам. Многие турфирмы работали на въездной туризм, а сейчас его как такового нет, иностранцы опасаются ехать в Беларусь и, учитывая политический кризис, вряд ли в ближайшее время сюда поедут. Внутренний туризм есть, но его крайне мало, а по выезду у нас ограниченное количество стран. Сейчас в них заканчивается сезон, и их практически не будет, останется только Египет. Что будет в октябре, ноябре, тех месяцах, которые традиционно показывают наименьшую маржинальность, неизвестно, но понятно, что зима предстоит не самая легкая.

Собеседница поясняет, что на данный момент из более чем 1500 агентств страны на ликвидацию документы подали только несколько представителей. Однако дело не в оптимистичных ожиданиях, а в том, что процесс ликвидации занимает длительное время - иногда и до нескольких лет. Да и для того, чтобы закрыть фирму, нужно погасить долги перед клиентами и выплатить судебные издержки, а сделать это в нынешних условиях сложно.

- Не скажу, что закрытие было массовое, но подводить черту рано. Всю картину покажут зимние месяцы, - резюмировала Елена Кудлакова.

«Куда тратятся эти деньги?»

Председатель Белорусского союза предпринимателей Александр Калинин поясняет, что озвученную сумму не выдали на помощь бизнесу, а высчитали из сумм, недополученных в результате снижения арендной ставки и других послаблений.

- Это такая символическая форма поддержки. Да, снижение аренды было в пределах 20%, это факт. Хоть что-то есть, - говорит Александр Калинин.

Несмотря на то, что власти в некоторых случаях пошли на уступки по снижению аренды, в корне это не изменило ситуацию, так как уровень аренды в Беларуси непомерно высокий.

- Мы считаем, что в целом уровень арендной платы искусственно завышен через взятую с потолка арендную базовую величину и применяемые к ней коэффициенты. Госимущество у нас такую разработку сделало, никакой экономической основы под этой величиной нет, она взята абстрактно, для учета инфляции. Но она влияет на уровень арендных ставок в целом и по городу Минску, и по Беларуси, - поясняет Александр Калинин.

Он подчеркивает, что последствия коронавируса, безусловно, сказываются и на сфере услуг, и на туристической отрасли, и от этих последствий оправились далеко не все. И, по мнению эксперта, для того, чтобы бизнес пошел в рост, властям стоит существенно снизить налоговую нагрузку.

- У нас самая высокая налоговая нагрузка в странах Евразийского экономического союза, и на сегодняшний день остро встает вопрос: «Куда тратятся эти деньги?» Ведь значительная часть информации по расходам бюджета у нас не публикуется. Прозрачность по расходам бюджета просто необходима, так же как и понижение налоговой нагрузки. Потому что она угнетает наш бизнес и подрывает конкурентоспособность даже в рамках ЕвраЗЭС, - говорит эксперт.

Он поясняет, что эффект от снижения налоговой нагрузки можно рассмотреть на примере IT-индустрии.

- IT-сектор развился и дает 5 - 6% ВВП, но у них налоги существенно меньше, чем в других отраслях экономики. Поэтому они могут позволить себе платить зарплату в 1,5 - 2 тысячи долларов, что сопоставимо со среднеевропейским уровнем. Если мы снизим налоговую нагрузку для других секторов, то, естественно, там возникнет оживление, рост зарплат и так далее. Если дать другим секторам такую же налоговую нагрузку, как IT-сектору, все будут процветать.

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