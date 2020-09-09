«Наш человек»: Лукашенко назначил нового генерального прокурора Беларуси

Андрей Швед. Фото: БелТА

Пост Генпрокурора Беларуси занял Андрей Швед – экс-председатель Государственного комитета судебных экспертиз. Лукашенко отметил, что он, пожалуй, самый подготовленный к этой должности человек, который прошел многие ступени в правоохранительных органах.

- Думаю, что это будет правильное назначение на должность генерального прокурора. Но что меня особо удовлетворяет, о нем хорошего мнения в самой прокуратуре. Это, как они говорят, наш человек, - цитирует президента БелТА.

Также Лукашенко отметил, что кадровые назначения после выборов – это естественный процесс:

- Как в любом государстве. Основной костяк, в правительстве особенно, мы сформировали до выборов, чтобы люди видели, с кем президент планирует работать после выборов. Ну и, естественно, как это принято говорить, определенная доводка всегда существует после выборов.

Напомним, в течение 9 лет Генрокуратуру Беларуси возглавлял Александр Конюк. Президент охарактеризовал его как государственного и надежного человека:

- Более того, человек надежный, государственный, человек военный, прошел Афганистан, мы это знаем. Знает иностранные языки. У него есть желание поработать на дипломатической службе. Я не возражаю против такого желания. Надо связаться с министром иностранных дел и попросить его подготовить свои предложения, - сказал Лукашенко об Александре Конюке.

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