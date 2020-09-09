Белорусы тратят на продукты, алкоголь и табак 432 рубля в месяц

По данным статистиков, во втором квартале одно домашнее хозяйство имело в среднем доход 1414,5 рубля в месяц Фото: Павел МАРТИНЧИК

Раз в квартал Белстат проводит выборочное исследование уровня жизни домашних хозяйств. К этой категории относятся люди, которые проживают совместно и имеют общие расходы. По данным статистиков, во втором квартале одно домашнее хозяйство имело в среднем доход 1414,5 рубля в месяц. В городах и поселках городского типа эта сумма была больше - 1506 рублей, на селе - меньше, 1174,2 рубля. В эту сумму входят не только деньги, но и продукты, выращенные на дачном участке, а также льготы от государства. Больше 73% доходов семья тратит на жизнь. Больше всего - 404 рубля в месяц - уходит на питание, 334 рубля - на покупку потребительских товаров, почти 230 рублей - на услуги (основные статьи - транспорт, оплата коммуналки и связь). К слову, в этом году белорусы стали меньше тратить на алкоголь и сигареты: по данным Белстата, во втором квартале этого года на эту статью уходило 2,8% от всех расходов, то есть около 28 рублей в месяц. Годом ранее на вредные привычки мы тратили 3%.

Самый богатый город страны - Минск: по данным Минского статуправления, тут доход одного домашнего хозяйства составлял во втором квартале 1 876,9 рубля в месяц. На продукты уходило 524 рубля, на непродовольственные товары - 447, на услуги - 322 рубля в месяц. Что интересно: в процентном отношении минчане тратят на жизнь меньше, чем домашнее хозяйство в стране, - 71,9%.

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