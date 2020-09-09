Клубу плавания Александры Герасимени отказывают в аренде. Спортсменка считает, что из-за ее политической позиции

Недавно Александра Герасименя подписала коллективное письмо спортсменов с требованиями к власти прекратить насилие. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Трехкратный призер Олимпиады Александра Герасименя заявила, что дети, которые занимаются в ее клубе плавания, остаются без занятий. Дело в том, что клуб арендует бассейны в минских школах - №2, 59, 204 и 41, которые не подписали договор аренды, попросив отсрочку до октября. Спортсменка говорит, все из-за ее позиции против насилия в стране и действующего режима.

- В такой ситуации мы оказались из-за нашей политической позиции, заключающейся в том, что мы не поддерживаем насилие и действующий режим, - говорит спортсменка в видеоролике, записанном для родителей подопечных. - На данный момент клуб находится под государственной санкцией, в частности санкцией управления образования Фрунзенского района, где нам просто не подписывают аренду и не дают возможности работать с нашими детками. Мы понимаем, что дети абсолютно ни при чем, дети оказались крайними. Мы считаем, что руководство могло проявить ряд определенных человеческих качеств, но, к сожалению, оно их не проявило, и наши дети оказались «за бортом». Хочу отметить, что вы все вправе подать коллективную жалобу в управление образования. От себя отмечу, что мы не будем сдаваться, будем бороться за наше право и наших детей, будем отстаивать то время, которое нам принадлежало. Я приношу извинения от клуба, что в данной ситуации наши дети уже несколько недель не плавают. Но уверена, что очень скоро все закончится и мы с вами снова увидимся на голубых дорожках.

Напомним, ранее Александра Герасименя подписала коллективное письмо спортсменов с требованиями к власти прекратить насилие.

- Чем больше нас прессуют, тем более мы уверены в том, что делаем все правильно! Добро выше зла, сердце всегда победит чистый расчет, а народная молитва - насилие в «законе». Наша сила - в людях! Честных, справедливых, милосердных, смелых. В каждом из вас, кто не молчит, в каждом, кто стремится донести правду в свет, даже в том, кто молчит, но солидарен, вы уже ближе к свету! Выходите из тени, присоединяйтесь к нам, - призвала спортсменка на своей страничке в Инстаграме.

КСТАТИ

Пресс-секретарь Министерства спорта и туризма Владимир Нестерович написал в своем аккаунте в Фейсбуке, что ушел с работы

- На этом все. Ушел из спорта и туризма. Силы иссякли. Прихожу в себя, - подпиcал он фото знака с перечеркнутым Дон Кихотом.