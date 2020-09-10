Виктория Азаренко вышла в полуфинал US Open, где встретится с Сереной Уильямс

Азаренко в двух шагах от титула «Большого шлема». Фото: wtatennis.com

27-я ракетка мира Азаренко в двух шагах от титула «Большого шлема». А самое главное, она в хорошей форме раз не дала и шанса 18-й ракетки мира Элизе Мертенс.

- Сегодня я чувствовала, что действительно очень точно выполнила план на игру, - сказала Азаренко прессе после матча, сообщает WTA. – Я чувствовала, что играл хорошо. Нашла все правильные ответы на все, что она пыталась сделать сегодня, и даже больше, и я этим довольна.

В полуфинале Виктория встретится с 3-й ракеткой мира Сереной Уильямс. Они провели 22 поединка и только 4 раза победу праздновала Азаренко. Так что кто фаворит матча очевиден.

- Я люблю играть против Серены, - сказала Азаренко. - Я думаю, что в истории наших встреч друг с другом есть один из лучших матчей - по крайней мере из тех, что я играла в своей карьере. Мы всегда играли на больших площадках. Было много больших драк. Она одна из тех игроков, которые доводят меня до совершенства, которые делают меня лучше. Я в восторге от этого. Давненько мы не играли вместе...

Азаренко и Уильямс дважды играли в финалах US Open и оба раза - в 2012 и 2013 годах - верх брала американка. Азаренко настроена очень серьезно.

- Мне пришлось проделать долгий путь – я шла с большим трудом, с большим пониманием, заставляла себя найти этот маршрут, этот путь… То, как я отношусь к себе, к своему теннису, к своей жизни, - это самая большая победа для меня прямо сейчас. Надеюсь, это только начало для меня, и я продолжаю идти по этому пути.

Во втором полуфинале встретятся американка Дженифер Брэди и японка Наоми Осака.