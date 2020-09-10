Как менялась средняя зарплата в истории независимой Беларуси: «В 90-е за получкой люди с утра занимали очереди с сумками»

Какими были средние заработки белорусов в разные годы? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Еще до первых выборов президента, в мае 1992 года, Беларусь обзавелась своей собственной валютой - «зайчиками». Тогда же средняя зарплата жителя страны, согласно архивам Белстата, составляла 409 рублей, к концу года - уже 1,1 тысячи рублей. Жить мы, правда, от этого лучше не стали - сразу после введения отечественная валюта начала девальвироваться, и цены росли вдвое примерно каждые два месяца. С ювелирной точностью перевести первые «суверенные» получки в доллары не выйдет - официальную статистику Нацбанк начал вести намного позже. Поэтому спросим у старожилов.

- Всю жизнь я работаю на одном заводе, поэтому могу проследить изменения своей зарплаты. Помню, в конце 1992 года я получал около 1000 рублей, это было меньше 20 долларов - и столько же получаю спустя 28 лет, правда, в долларах это уже больше (около $384. - Ред.), - вспоминает борисовчанин Владимир Васильевич. - В 1992 году половину зарплаты нам платили старыми советскими рублями, а половину - новыми «зайчиками». Белорусские рубли считались в 10 раз меньше написанного на купюре, а советские - совсем обесценились, поэтому нам их давали целыми пачками, одна пачка равнялась 25 рублям. И те нужно было еще получить: очереди с сумками люди занимали с самого утра, не всем хватало. Никаких обменников тогда не было, на доллары ничего не купишь, мало кто вообще знал, как они выглядят. Помню, мой отец подарил внуку купюру в 1 доллар, да так она и пролежала долго - никто не мог понять, это подделка или нет.

На фоне тотального дефицита товаров все и правда выглядело как разруха и хождение в лаптях, которые часто вспоминает Александр Лукашенко. Впрочем, это переживали почти все страны бывшего СССР после его развала.

1994 год: первые выборы и первая деноминация

Предвыборные обещания в 1994 году звучали так: достойная зарплата, медицина, борьба с коррупцией и приоритет прав человека.

- Вспомните начало 90-х - паралич производства, тотальный дефицит товаров в магазинах, разброд и растерянность в обществе. Средняя заработная плата в 1994 году составляла около 20 долларов, пенсия - 7 долларов. Инфляция - более 2300 процентов за год! Страна просто разваливалась изнутри, - приводил данные Александр Лукашенко перед выборами в 2006 году.

В том же году власти провели первую деноминацию и убрали один «лишний» ноль, но по сути ничего не изменилось: если раньше банки принимали купюру номиналом 10 рублей за 1 рубль, то теперь рубль снова стал собой. Инфляция в последующие два года замедлилась, хотя оставалась одной из самых больших среди стран СНГ. В конце 90-х годов она снова ускорилась. Из-за ослабления рубля средняя зарплата в 1998 году составила 4,6 млн, а в 1999 году - 19,7 млн.

2001 год: первая планка в 250 долларов

Изначально выборы прошли в 1999 году, но никто из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей, и итоги не признали. Временным исполняющим обязанности президента назначили Семена Шарецкого. В это время средняя зарплата по стране была 19,7 млн рублей, или чуть больше 60 «зеленых». 1 января 2000 года в Беларуси произошла еще одна деноминация, на место миллионов пришли тысячи, а курс доллара вырос почти в 4 раза. В начале нового тысячелетия белорусы получали в среднем 114 долларов, а к концу 2000 года - всего 74.

В 2001 году провели еще одни выборы, уже под руководством Лидии Ермошиной, согласно которым Александр Лукашенко победил с 75,62% голосов. Во время предвыборной кампании кандидат Лукашенко установил первую конкретную планку по зарплате - 250 долларов в среднем, причем учителя и врачи должны зарабатывать вдвое больше.

К концу 2002 года средняя зарплата в Беларуси была около 100 долларов и продолжала повышаться. Но обещание выполнить не удалось: в 2005-м среднегодовая зарплата составила 463 741 рубль, или 215 долларов, хотя в декабре и перевалила отметку в 260 долларов. А вот зарплаты учителей и врачей не стали вдвое больше средних. Более того, в конце следующего 2003 года средняя зарплата откатилась к 140 долларам и пришла к изначальным 260 долларам только в конце 2005 года.

2006 год: вместо повышения до 500 долларов - потолок в 385

Перед выборами 2006 года было обещано, что зарплаты, пенсии и стипендии вырастут в два раза, тогда же впервые прозвучали знаменитые «попиццот» за пятилетку. В начале 2006 года средняя зарплата достигала $260, после чего год росла. То же самое с пенсиями - средний размер пенсии по возрасту в мае 2006 года составил 260 тысяч, или $121, а к концу 2007 года достиг $160.

- Заработная плата, эквивалентная 500 долларам, нас уже не устроит, в этой пятилетке надо выходить на 700, а возможно, и приближаться к 1000 долларов, - заявил президент летом 2008 года.

В 2009-м Александр Лукашенко вспомнил про обещание и сказал, что «средняя зарплата в течение года должна достичь 500 долларов». Но что-то пошло не так, и зарплата за год снизилась с $457 в конце 2008 года до $385 в конце 2009 года.

2010 год: обещания всем по $700

В предвыборном 2010-м экономика пробуксовывала, но зарплаты росли опережающими темпами, а вместе с ними - и цены в магазинах. В итоге все это привело к одному из сильнейших кризисов в истории страны.

В марте 2010 года средняя зарплата составляла около $370, а в конце года достигла $530.

- На конец пятилетки нам надо заработную плату довести, боюсь говорить, до 700 долларов, никуда не денемся. 500 долларов будет мало, надо 700 - среднюю зарплату по стране. Тогда мы сможем удержать стабильность в нашем обществе, - говорил Александр Лукашенко весной 2010 года.

Перед выборами президент сказал, что в стране удалось укрепить национальную валюту. После этого рубль сильно подешевел, купить доллары можно было только у скупщиков, а всего за полгода доллар стал стоить 9000 рублей вместо 3000. Люди ринулись в обменники, но валюты там не было, а затем - в магазины за бытовой техникой. Цены на продукты выросли на 125%, при этом средняя зарплата в долларовом эквиваленте за 2011 год откатилась к 2006-му. Снизились и средние пенсии: к осени 2011 года их размер упал почти вдвое по сравнению с прошлой пятилеткой - до $88.

Александр Лукашенко назвал причиной кризиса 2011 года мировой финансовый кризис. Про 700 долларов пришлось забыть, зазвучали обещания к концу 2012 года выйти на среднюю зарплату в 500 долларов. Обещание сбылось: в декабре белорусы получали 554 доллара. Тогда же бывший министр экономики Николай Снопков сказал, что в следующем году белорусские зарплаты без проблем дорастут до 700 долларов. Но в декабре 2013-го и 2014-го с учетом всех премий, надбавок и 13-х зарплат, по официальным данным, вышло 620 долларов. Пенсия составила 230 долларов. Впрочем, это был пик наших получек за всю историю, после которого они снова стали снижаться.

2015 год: «Вернемся на уровень зарплат, который был вчера»

В декабре 2014-го средняя получка остановилась на отметке 620 долларов, а спустя месяц упала ниже 400 долларов из-за очередной девальвации рубля. Примерно в этот же период зарплату решили привязать к производительности труда, и она ожидаемо упала, чтобы потом начать медленное восстановление.

- Мне очень бы хотелось, чтобы у нас зарплата была выше. Но ситуация складывается, прежде всего по объективным причинам, таким образом, что мы эту зарплату на высоком уровне держать не можем. Деньги печатать мы не будем, - говорил БелТА Александр Лукашенко. - Да, я обещал 500 долларов. И мы ее превосходили значительно. Сейчас чуть ниже. Но я уверен, что буквально в течение 1 - 2 лет мы превзойдем эту зарплату, мы вернемся на тот уровень зарплат, который у нас был вчера. Это я вам могу точно обещать.

Весь 2015 год зарплата так и не переступила черту в «эталонные» 500 долларов, а в 2016-м не перешагнула даже 400 долларов.

- Еще раз подчеркиваю - 500 долларов в следующем году (должна быть. - Ред.) средняя зарплата. Украдите, откопайте, найдите, что угодно - но 500 должно быть выполнено! - заявил Лукашенко в эфире ОНТ в конце 2016 года.

«Найти и откопать» не удалось: в пересчете по средневзвешенному курсу доллара за декабрь средняя зарплата в конце 2017-го составила 494 доллара. После этого повышения стали обещать не в долларах, а в рублях: всем по 1000 рублей.

- 1000 рублей - это тот минимум, который мы должны помочь людям заработать. А дальше шевелитесь сами, - говорил Александр Лукашенко.

Обещанную среднюю тысячу рублей белорусы увидели в данных Белстата лишь весной 2019-го. По тому курсу это было чуть меньше 500 долларов.

2020: зарплаты вырастут вдвое за пятилетку, а врачей и учителей перестанут обделять

На этот раз в программе Александра Лукашенко была одна цифра - зарплаты вырастут в два раза за последующие пять лет. Правда, в какой валюте, непонятно, а ведь повышение зарплаты в рублях и в долларах - это разные вещи. Тем более курс рубля в этом году ослаб, кое-где даже побив рекорды. Так, в рублях наши зарплаты выросли, а в долларах - упали: в конце 2019-го средняя получка дошла почти до 590 долларов, а в апреле упала до 524.

В конце июля премьер-министр Роман Головченко озвучил планы по росту зарплаты бюджетников.

- К 2025 году мы должны выйти по двум самым большим резонансным категориям бюджетников - это медицинские работники и педагоги - на пропорцию 150% и 100% соответственно к средней зарплате по стране, - сказал глава правительства.

Ранее чиновники озвучивали, что текущая цель - выдерживать пропорцию, когда бюджетники получают не менее 80% от средней зарплаты.

У бюджетников в июле 2020-го заметно упала средняя зарплата - почти на 43 рубля за месяц и она составила 79,8% от средней по стране.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

«Мы вполне можем догнать экономику европейских соседей»

После развала СССР все страны были в одинаковых условиях: голод и разруха. Но почему одним удалось вырваться вперед, а другие ушли недалеко от начала 90-х?

- После развала СССР у нас, как и у всех постсоветских стран, наступил кризис перехода от плановой экономики к рыночной. Все рыночные инструменты были уничтожены - свободное ценообразование, институт собственности, - объясняет экономический эксперт исследовательского центра BEROC Лев Львовский. - По сравнению с Россией наш переход оказался более плавным: в Беларуси ситуация была не такой плохой, плюс решения правительства постфактум оказались верными и помогли избежать нечестной в глазах общественности приватизации, как в России. Польша, Литва, Латвия и Эстония после развала были такими же бедными странами, но там власть и народ были едины в своем желании пойти по пути Европы - приватизация, частная собственность, приоритет прав человека и борьба с коррупцией. Вступление в Евросоюз - это непростой путь, но результат виден по их уровню жизни и доходов (см. «КСТАТИ»).

- Есть ли шанс у Беларуси догнать и перегнать уровень европейских зарплат?

- Конечно, мы можем догнать экономику европейских соседей, мы не в таком плачевном состоянии, как эти страны были в 90-е годы. Теоретически можно пойти по пути европеизации, но сейчас не лучшая политическая ситуация для этого, к тому же мы тесно связаны экономикой с Россией, поэтому могут начаться проблемы. Второй вариант - провести структурные реформы экономики и улучшить уровень жизни. И здесь для нас очевидный плюс: можно позаимствовать опыт стран, которые уже прошли это. Нормальный процесс для экономики развивающихся стран - расти быстрее развитых стран. Но Беларусь последний десяток лет находится в стагнации, и из текущих трендов можно предположить, что восстанавливающаяся после серьезного кризиса Украина сможет нас догнать и перегнать. Отсюда и возникает вопрос: что не так с экономической моделью развития Беларуси? Беда ведь не в том, что мы беднее Польши, а в том, что мы растем медленнее нее.

- Можно ли ожидать, что зарплаты белорусов вырастут вдвое до 2025 года, как нам было обещано перед выборами?

- Для этого нужно увеличивать средние зарплаты ежегодно минимум на 15%, а мы еще ни разу не наблюдали стабильный рост реальных зарплат на таком уровне. В Беларуси примерно до 2015 года для повышения зарплат печатали деньги. В короткой перспективе доходы из-за этого действительно растут, но затем приходит инфляция и съедает этот рост зарплат. За последние пять лет у нас образовался независимый и профессиональный Нацбанк, который смог снизить инфляцию до европейского уровня и прекратить эксперименты с печатанием денег. Именно поэтому заявления о росте зарплат настораживают и общество, и экономистов. Учитывая, что никакой программы экономических реформ нет, зарплаты можно повысить только за счет эмиссии денег. Современная экономика рождается из взаимодействия людей, когда они пытаются наилучшим способом удовлетворить потребности друг друга, а взамен получают деньги. Приказами сверху, и в отсутствие доверия между людьми и государством, такое взаимодействие наладить невозможно.

КСТАТИ Средняя зарплата в Литве в 2019 году составила 1360 евро, в Польше - 1155 евро (в зависимости от валютного курса), в России - 582 евро, в Беларуси - 466 евро, в Украине - 282 евро.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Как менялись зарплаты белорусов. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

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