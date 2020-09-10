«Не представляю, как сейчас говорить только о науке»: студенты БГУ поют во время перерывов, их поддерживают преподаватели

Студенты пели песни и скандировали «Кожны дзень». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты разных вузов высказывают свое несогласие с тем, что происходит в стране. 9 cентября во время большого перерыва в холле собрались студенты журфака и факультета философии и социальных наук (факультеты находятся в одном здании) Белгосуниверситета. Молодые люди спели несколько песен – «Муры», «Воины света», «Перемен» и закончили все студенческим гимном Gaudeamus. Некоторые из ребят были с плакатами. «Не маўчыце пра Мацвея Сухарука» - надпись на одном из них. Плакат держали первокурсники ФФСН Леша и Арсений.

- Но к нам подошел сотрудник охраны университета, сказал, что с плакатом нельзя, забрал его, - рассказывают парни.

Первокурсники ФФСН Леша и Арсений написали плакат в поддержку третьекурсника Матвея. Парня задержали на акции. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

У третьекурсницы Евгении тоже был плакат о Матвее.

- Матвей - это мой одногруппник, - рассказывает девушка. - Он пошел в выходные на митинг. Там его задержали люди в штатском и завели в бус. Отвезли в Ленинский РУВД. Тогда задержали около 17 студентов. Пятерых отвезли на Окрестина. Среди этих людей был и Матвей. В понедельник был суд по скайпу. Матвею присудили 10 суток. Сейчас он находится в Жодино. Судили его за участие в несанкционированном митинге, а некоторых парней - за сопротивление.

Студенты ФФСН и факультета журналистики собрались во время перерыва, чтобы высказать несогласие с происходящим в стране. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Когда стихийная акция закончилась, студенты пришли к сотруднику охраны, чтобы узнать, почему у них забрали плакат.

- Это просто поддержка нашего студента, - говорят молодые люди. - Здесь нет ничего страшного.

- В принципе, это допустимо, - соглашается сотрудник охраны.

Третьекурсница Евгения пришла поддержать своего друга Матвея. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Тогда в чем проблема? Почему вы забираете плакат?

- Я просто взял и посмотрел. Я вам отдаю, никаких вопросов. Там же никаких призывов к насилию, оскорблений. Мы всегда с вами. Если действовать в правовых рамках.

Cотрудник охраны забрал плакат у студентов. Но позже вернул. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты разошлись и пообещали, что корпус будет в чистоте и сохранности.

Вместе со студентами все это время была и преподаватель Татьяна Синица. Татьяна преподает психологию на ФФСН.

За 20-минутный перерыв студенты спели «Муры», «Воины света», «Перемен» и «Тры чарапахі». Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Университет заявляет позицию диалога. Вот он и получился, - комментирует ситуацию с плакатом Татьяна. - Я так понимаю, что представитель охраны испугался, что на плакате какие-то призывы к насилию или оскорбления, что-то радикальное. А еще, думаю, повлияло, что на белом листе написано красными буквами. Но разобрались мирно. Матвей задержан на мирной демонстрации, и студенты имеют право проявить солидарность. Думаю, что такие человеческие связи наоборот стоит поддерживать и не разрывать.

Татьяна Синица преподает психологию. На стихийной акции в вузе она была вместе со студентами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна объясняет, почему она оказалась вместе со студентами.

- Конечно, я поддерживаю студентов. И я категорически против нарушения прав человека, - говорит Татьяна. - Наше обучение в университете должно основываться на морально-этических нормах. Иначе это все не имеет смысла. В принципе, я могла бы не петь вместе со студентами, но считаю важным быть вместе с ними. Я солидарна с ними.

Несколько дней назад ректор БГУ пообещал, что за участие в мирных акциях не отчислят ни одного студента и не уволят ни одного преподавателя. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Татьяна считает, что студенты должны доверять человеку, который дает им знания.

- Студентов удивляет, что многие преподаватели стараются обходить эту тему: могут тихо говорить, что с чем-то не согласны, а громко заявить не могут. Cтуденты чувствуют себя более защищенными, если люди с опытом могут выразить свою позицию открыто, - говорит Татьяна. - Думаю, что нас хотели бы разделить - студентов и преподавателей. Якобы это бурно шумят студенты: молодость, темперамент. А уже умудренные опытом преподаватели понимают: что тут уже подделаешь. Но лично мое мнение такое, что мы находимся в той ситуации, когда молчать невозможно.

После того как стихийная акция закончилась, студенты пошли на пары. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

...Я тяжело представляю, как сейчас можно отключиться от происходящего и говорить только о науке. Когда речь идет о жизни и о морально-этической позиции университета. Замалчивание грозит не очень хорошими вещами университету в целом и всему учебному процессу. Как я могу говорить о каких-то вещах касательно личности, если это предполагает свободу слова, ощущение безопасности… И я при этом буду молчать, когда эти вещи происходят? Тогда студенты смогут мне задать вопросы: зачем вы нам об этом говорите?

Татьяна говорит, что могла бы не петь со студентами. Но она ведь рассказывает им о свободе слова и чувстве безопасности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

ОФИЦИАЛЬНО

«За участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУ не будет»

Ректор БГУ Андрей Король несколько дней назад записал видеообращение к студентам, преподавателям и коллегам.

- Мы все видим, что происходит у нас в стране. В нашей миролюбивой Беларуси появилось место насилию и агрессии. Мы стали забывать про основу устойчивого развития любого общества – толерантность и диалог. В БГУ эти принципы являются ключевыми. Поэтому прошу каждого из вас помнить про эти почти вековые традиции университета и стараться смотреть на вещи с разных сторон. В последние дни мы получаем много обращений от студентов и преподавателей. Мы слышим вас и разделяем вашу обеспокоенность по многим вопросам. Заверяю, что за участие в мирных акциях отчислений и увольнений в БГУ не будет. Для нас ценен каждый наш коллега: и преподаватель, и ученый, и студент. Мы с уважением относимся к их мнению, если только оно не выражает насилия и провокаций. Руководство БГУ не принимает насилия в любом его проявлении. Помните, что наш коллектив всегда выделялся гуманными настроениями и поступками. Сегодня мы видим в нашей стране разноголосие и очень важно его преодолеть через диалог, чтобы страна и дальше успешно развивалась.

Преподаватель психологии доцент Татьяна Синица считает, что студенты имеют право проявить солидарность и такие человеческие связи стоит поддерживать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты разных вузов высказывают свое несогласие с тем, что происходит в стране. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты пообещали, что корпус будет в чистоте и сохранности. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студента задержали на протестной акции, теперь парни и девушки собрались его поддержать. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Студенты высказывают несогласие с происходящим в стране. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

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