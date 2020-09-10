Диалог с обществом, интеграция с Россией, забастовки и ОМОН: о чем говорил Лукашенко в интервью российским СМИ

Президент встретился с представителями ряда российских СМИ. Фото: БелТА

Александр Лукашенко 8 сентября во Дворце Независимости дал интервью российским СМИ. На интервью приехали главный редактор международного телеканала Russia Today Маргарита Симоньян, корреспондент "Первого канала" Антон Верницкий, ведущий программы "Вести" на телеканале "Россия 1" Евгений Рожков, главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

Приводим интересные цитаты по полной версии интервью, выложенной пресс-службой президента.

О ситуации в Беларуси

«Вы въехали в Минск: тихо, спокойно, чистота, несмотря на отдельные хождения. Это бренд, и все это сохранилось, никуда не делось. Я уже говорил: выезжаешь за кольцевую дорогу - там совершенно иная жизнь. Может быть, как и в Москве: за чертой Москвы, подальше, другая Россия. Точно так и у нас, - сказал Александр Лукашенко. - Мы, конечно, стараемся поддерживать имидж нашей страны. Как вы говорите, чистота, аккуратность, спокойствие и так далее. Но в воскресенье у нас иногда люди выходят на улицы. Никакой дестабилизации в стране нет".

Александр Лукашенко дал больше интервью российским СМИ. Фото: БелТА

По словам президента, если бы не внешний фактор, то в стране не было бы и уличных акций.

"В данном случае и мы, и россияне знаем, кто управляет и откуда. Управляют американцы из центра под Варшавой через известные Telegram-каналы. Второй центр - это Чехия. А потом уже Литва, и, к сожалению, в Украине создают опорные пункты для того, чтобы влиять на Беларусь. Вы видите: на известном канале в воскресенье начертили квадрат - идите туда. Пошли. В квадрате этом постояли, еще один начертили - идите туда, а потом идите ко Дворцу Независимости. Вот так управляют".

"Второе влияние - нас попробовали немножко пощекотать (как я сейчас понимаю, тогда я это серьезно воспринял) разного рода учениями у границ Беларуси. У границ Союзного государства - на будущее нам это определение понадобится. Мне пришлось мобилизовать пол белорусской армии для того, чтобы этому противостоять", - добавил Лукашенко. По его словам, белорусская граница сейчас все еще усилена по всему периметру, кроме российского направления: "Мы даже усилили границу на украинском направлении. И, судя по сегодняшней ночи (речь о ночи с попыткой выдворения Марии Колесниковой. - Ред.), не зря".

О ситуации с Колесниковой

"Мне только что доложили. Она и двое ее друзей (не то водителей, не то близких, не то далеких) сегодня бежали в Украину. У них все было оформлено заранее. Они предъявили паспорт на нашем участке - пограничники и таможенники пропустили их".

Александр Лукашенко обратил внимание, что от белорусского пункта пропуска до украинского примерно 8 км. На своей части территории Беларусь усилила охрану госграницы. "Естественно, их остановили. Они на своем автомобиле по газам, ее - то ли выбросили из машины на ходу… Наши пограничники, естественно, ее задержали, как положено. А эти (попутчики Марии Колесниковой. - Прим.) - через границу, через пост украинский".

Лукашенко добавил, что оснований не выпускать Марию Колесникову и сопровождавших ее людей не было: все документы были в порядке. Однако они совершили попытку прорваться через дополнительный пост, а значит, нарушили порядок пересечения границы: "Я говорю: а почему в Украину, не в Литву, не в Польшу, как они обычно едут? Говорят, там кто-то из родственников. Не утверждаю. Поэтому я не все еще знаю. Будем разбираться, что произошло".

О диалоге с общественностью

Президент рассказал, как видит реформу основного закона страны. Ему представлены два варианта новой Конституции, но, с его точки зрения, там недостаточно глубокие изменения. Сейчас группа специалистов работает над третьим вариантом.

Отвечая на вопрос, с кем он готов вести диалог по реформе общественно-политической жизни, Александр Лукашенко заявил, что обсуждение должно начинаться снизу: "Я должен в Бресте, Гродно, Витебске, Могилеве, Минске вести диалог со студентами (это актуально сейчас), с трудовыми коллективами, активом. Актив - это не только те, кто во власти, но и часть гражданского общества. У нас есть ветеранские, профсоюзные организации (притом разного толка), есть женские организации и даже партии. У нас есть молодежные организации. Общество прилично структурировано. И их представители, в том числе имеющие иную точку зрения, должны разговаривать и с президентом. И мы должны в каждой области, сформировав советы, в том числе и из представителей нашего гражданского общества, органов власти, обсуждать эту Конституцию, вносить предложения".

Президент заявил, что с той оппозицией, которая предлагает антироссийские, а, следовательно, и антибелорусские программы или призывает не платить налоги, коммуналку и не покупать белорусские товары, ему говорить не о чем. Он привел в пример предложение отдать инвесторам государственные предприятия. "Мы уже приближались к приватизации. Что говорят инвесторы? Половину людей выкидываем, вот это вы не будете производить, то не будете. Грубо говоря, гайки будете крутить и все, а основные компетенции - конструкторские бюро, мозги там (за рубежом. - Прим.) будут, а вы тут какой-то сборкой будете заниматься, и половину людей выкидываем. Сокращение производства, рабочей силы, отдать основные мозги - кто на это пойдет? Я на это не пойду. И что, я с ними буду разговаривать на тему вот таких инвестиций?"

"Или, допустим, платное образование и здравоохранение. Да если бы у нас было платное здравоохранение, мы бы трупами в ковид завалили бы всю страну. Вы знаете, что такое платное здравоохранение, показала просвещенная Европа и Америка: деньги есть - лечим. Вы хотите, чтобы я сел за стол и обсуждал, вводить ли платную медицину или нет? Или образование. Мы же не богатые люди, но каждый может получить образование. Притом и бедный человек, и богатый. Мы за этим очень тщательно наблюдаем".

По его словам, в оппозиционной программе, которая была удалена в скором времени после публикации, содержались предложения о выходе из ОДКБ. "У нас же оружие российское. Возьмем самое простое: выход из ОДКБ - это не по внутрироссийским ценам покупать самолеты, вертолеты, танки, БМП и автоматы, а по мировой цене, если Россия тебе еще продаст. Россия-то продала бы, но если они предлагают вступить в НАТО, то вы же знаете требования: немедленно натовское вооружение. И что они сюда поставят? Хлам для начала. А потом можешь и купить. Но это будет стоить в пять раз дороже, чем сегодня мы покупаем в России. Будет эта армия? Не будет", - отметил президент.

Президент обратил внимание: если Беларусь решится выйти из ОДКБ и вступить в НАТО, россияне не станут на это спокойно смотреть, ведь "не очень приятно, если танки под Смоленском". "Россия этому категорически воспрепятствует. И во что мы превратим Беларусь? В центр военных действий - столкновения между Россией и блоком НАТО", - сказал Александр Лукашенко.

Также, по словам Лукашенко, в программе оппозиции предлагалось ограничить использование русского языка в Беларуси. "Мы разговариваем с вами на русском языке. Я постоянно пользуюсь русским языком и четко в послании год или два назад сказал. Владимир Владимирович (Путин. - Прим.) посмотрел это послание, потом мне процитировал, что я говорил по русскому языку, и благодарил меня за это. Я говорю: "Подожди, ты меня за что благодаришь?" - "Нигде такого отношения к русскому языку, как в Беларуси, нет" - "И за что меня тут благодарить?" - "Ну, все-таки русский язык…" - "Нет, русский язык - это и мой язык. Это государственный язык в Беларуси, между прочим", - рассказал о своей позиции по этому вопросу президент.

Об обновлении Конституции

В новой Конституции Беларуси, считает Александр Лукашенко, необходимо перераспределить полномочия между органами власти, но оставить сильную роль президента: "Некоторые представители отдельных политических партий в основном сходятся на том, что надо перераспределить полномочия между органами власти. Надо. Но при этом надо помнить: и Россия, и Беларусь (пример тому Украина) - это славянские государства, где нужен крепкий лидер, который будет обладать определенными полномочиями. В этом его сила. Но, наверное, не такими полномочиями, которыми обладает белорусский президент".

Он отметил, что многие нынешние президентские полномочия колоссальны по объему. По мнению Александра Лукашенко, их надо передавать на уровень губернаторов и парламента, "загрузить его по-настоящему". "Но условие одно: получив полномочия, отвечай. Поэтому президент должен сохранить этот контроль за ситуацией в стране, за ветвями власти. У нас же президент не возглавляет ни одну из ветвей власти. Он осуществляет контроль и направляет деятельность ветвей власти. Он должен это сохранить. Это его основные полномочия. И оборона и безопасность. Может, еще какие-то полномочия в силу кадровых вопросов и так далее".

Что касается структуры белорусского парламента, Александр Лукашенко считает: прежде чем вводить партийную или партийно-мажоритарную систему, надо создать настоящие партии. "Они не созданы. Мы не занимались партийным строительством, потому что у людей не было запроса на партии. И сейчас тоже. Кто-то бурлит: давайте партии и прочее. Даю гарантии: если бы мы шли на выборы и выдвинули людей от партии и по мажоритарным спискам, люди бы, не зная партийных представителей, избрали бы мажоритариев, потому что они понимают, что они от народа. Наверное, настало время мне серьезно этим заняться. Конечно, до того, как мы примем новую Конституцию, надо еще раз пройтись по закону о партиях. И хотя бы определиться: если партия, то какая численность должна быть. А так у нас все заявили о партиях, и они фактически зарегистрированы, а партийных билетов практически ни в одной партии нет. А если есть, то численность недобирает. Надо это все упорядочить, а потом переходить к выборам".

При этом Лукашенко склоняется к проведению новых президентских выборов после принятия новой Конституции. "Я это не исключаю. По срокам я не говорю. Надо принять Конституцию, провести выборы местных органов власти. Если досрочно проводить президентские выборы, то они должны пройти, наверное, раньше, чем парламентские. Все-таки парламент нужно сохранить до того, как появится новый президент. А потом провести по новой Конституции (она будет утверждена раньше) парламентские выборы", - рассказал президент о своем видении реформ.

Об автомате и реакции на фейки

Президент в интервью объяснил свое появление с автоматом в руках у Дворца Независимости. Накануне этих событий в интернете и различных Telegram-каналах начали появляться сообщения: "Президент в Ростове", "Президент бежал", "Президент трус" и подобные.

"Я показал, что я на месте и не трус, не боюсь", - подчеркнул Александр Лукашенко.

По словам президента, когда митингующие в одно из воскресений решили выдвинуться ко Дворцу Независимости, он решил, что непременно должен быть на месте: "У меня во Дворце Независимости ситуационный центр: я вижу все, что делается в Минске, со всех камер. У нас таких центров много, прежде всего у силовиков. И у Президента как у главнокомандующего. Они тогда впервые ринулись сюда, ко Дворцу Независимости. Мы этот вариант просчитывали, и Дворец Независимости был защищен так, как следует. Но когда они двинулись сюда, я подумал, что должен посмотреть, что там творится", - сказал он.

"То есть я продемонстрировал, что мои дети здесь, что моя страна здесь и я ее буду защищать, чего бы мне это ни стоило. Но главное - я не трус и не боюсь. Я никуда не бежал и бежать не собираюсь, и дети мои тоже никуда не побегут".

О влиянии интернета и Telegram-каналов

По мнению Лукашенко, многие события в Беларуси после выборов произошли в том числе под воздействием некоторых Telegram-каналов. "Так в спокойной, тихой Беларуси возникло то, что вы видите в Минске. Не надо это преувеличивать, но и преуменьшать не надо. Некоторые вещи пришли к нам настолько неожиданно. Не из-за беспечности. Просто мы этого не ожидали. А как можно ожидать, что через интернет, Telegram-каналы так глубоко залезут в мозги, в головы людей? Люди очумели. Некоторые люди просто очумевшие".

"Мы как-то можем этому противостоять, а молодежь? Задурили мозги. Мы перестали читать, заниматься настоящей культурой, музыкой, книжками и прочее, - считает президент. - Что мы читаем? Только заголовки. Даже текст, кратко написанный, мы его не читаем. Но мы (взрослые люди - Прим. ) не читаем потому, что нам не хватает времени, огромный массив информации. А дети, молодежь, даже школьники? Выросло новое поколение, которое, говорят, мы упустили. Не упустили, просто жизнь совершенно другая".

Пока не выработаны способы, чтобы эффективно противостоять негативному воздействию интернета и Telegram-каналов. "У вас есть возможность блокировать Telegram-каналы? Ни у кого нет, даже у тех, кто всю эту паутину придумал, - американцев. Вы же видите, что там творится. И Telegram-каналы там играют ведущую роль. Это они затеяли, они это начинали, и притом давно. Не Россия, не Беларусь это затеяла - это они всегда этим занимались и получили. Господь с ними. А мы пожинаем плоды всего этого. Даже если интернет сегодня убрать, Telegram-каналы эти из Польши будут работать".

"Все это глобализировано и интернационализировано. Если вы думаете, что богатая Россия с этим справится, ошибаетесь. Я разговаривал со многими президентами, со своим старшим другом (старшим братом, как я его называю) Путиным, я его предупредил: этому противостоять нельзя. Поэтому вы не расслабляйтесь. У вас тоже скоро определенные политические события. А может быть и на ровном месте. Знаете, мы к чему пришли вместе с российским истеблишментом и руководством? Если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия".

По мнению президента, более всего на призывы к протестам, исходящие из Telegram-каналов, откликается молодое поколение белорусов, которое называют иногда "непуганым". Они выросли в спокойной стране.

"Как говорят, особенно украинцы, белорусы еще не пуганые. Вот их попугают, тогда будут знать, почем фунт лиха, - сказал президент. - Мне бы очень не хотелось, чтобы мою страну и мой народ начали пугать. Но оставшись с собой один на один, думаю: наверное, нынешнему поколению белорусов надо что-то пережить, чтобы они поняли систему координат, в которой живут, и чтобы они поняли и оценили, что сделано. А так сравнивать не с чем… Да, видим Украину, где-то еще... Но это кажется далеко, не у нас".

Журналисты заметили, что на протестные акции выходят не только молодые люди, но и представители поколения постарше.

"Заметьте: на этих выборах не голосовали за меня меньше людей, чем на прошлых выборах, но почему-то произошла вспышка, - сказал в ответ Лукашенко. - Раньше они как-то воспринимали результаты выборов. Их никто не разогревал, не подогревал. Сейчас разогрели".

Президент высказался и о личных эмоциях по поводу событий после выборов: "Мое настроение? Ну каким оно будет? Конечно, я был несколько разочарован, переживал из-за этого. Хотя, как опытный человек, сам себя успокаивал: ну чего ты паришься? Ну да, среди рабочих есть люди, которые не согласны с твоей позицией, которые, может быть, уже завтра хотели бы видеть нового Президента. Я сам себя пытаюсь успокаивать. Но как ты себя успокоишь, если это твой ребенок, которого ты вырастил, вынянчил, как вы сказали, был для него батькой? Да, приятного мало".

Лукашенко рассказал, кто и чем недоволен в Беларуси и почему не будет "цветной" революции. Фото: БелТА

О работе предприятий

Во время интервью затрагивалась и тема работы белорусских предприятий и забастовок. "Сейчас все работают", - сказал президент. Он не исключил, что до сих пор отдельные работники заводов принимают участие в протестных мероприятиях. "Может, и сейчас в этой толпе люди (работающие на заводах. - Прим.) в воскресенье выходят, - отметил Александр Лукашенко. - Но сегодняшний рабочий - это не рабочий два месяца назад, когда задурили мозги некоторым людям".

По мнению президента, деструктивные силы заранее готовили забастовки на предприятиях, создавали организационные структуры, выделяли лидеров. "Рабочим начали говорить: можно не работать и получать деньги. Кто-то, наверное, на это клюнул", - рассказал он.

На некоторых предприятиях люди действительно приостанавливали работу. Например, была проблема на рудоуправлениях "Беларуськалия". "Как только прошла информация, что "Беларуськалий" якобы забастовал, Мазепин (председатель совета директоров "Уралхима" Дмитрий Мазепин. - Прим.), "Уралкалий" мгновенно перезаключил договоры и начал поставлять на рынки калийные удобрения. Мы это откровенно, честно довели до рабочих. На следующий день все рудоуправления работали, и то, что не выработали, работали сверхурочно", - рассказал президент.

Подобные ситуации были и на других предприятиях. По словам президента, после бесед с трудовыми коллективами и объяснений, что за время простоя могут быть сорваны важные контракты и освободившуюся нишу займут конкуренты, работу предприятий удалось стабилизировать.

Белорусские предприятия работают в тесной кооперации с российскими, сохранив эти связи еще со времен Советского Союза. Россия остается в числе главных торгово-экономических партнеров Беларуси, туда поставляется около 48% отечественного экспорта. "А было 85%, когда развалился Союз. Это была моя целенаправленная работа. Я целенаправленно диверсифицировал рынки. И за это вы меня критиковали, что я куда-то отвернулся. А вы на моем месте? Нельзя зависеть от одной точки, от одной страны, и не потому только, что она может от тебя отвернуться (хотя было всякое). А потому, что если нестабильность в этой точке, куда ты 85% поставляешь товара? Ты сразу рухнешь. Поэтому я диверсифицировался", - пояснил Александр Лукашенко.

Кроме того, совместно с Россией реализуются масштабные инновационные проекты, в том числе по строительству атомной электростанции, в космической сфере. О

О задержании в Беларуси приехавшей из России группы "вагнеровцев"

Как рассказал президент, ему было доложено о пересечении белорусско-российской границы группой из 33 человек. "А у нас острый период (избирательная кампания. - Прим.), мы вынуждены контролировать ситуацию. Порядок у нас в стране железный, правоохранительные органы, служба безопасности работают прилично", - отметил он.

Поначалу за действиями прибывших в страну наблюдали, чтобы выяснить цели их поездки: "А вдруг террористы? Мы же не должны допустить терактов", - пояснил он. По его словам, были основания предполагать, что они могут представлять опасность, тем более их действия вызывали подозрения: они поселились в одну гостиницу, потом переехали в другую, не уехали в аэропорт и не вылетели из Минска в Стамбул, хотя имели билеты. Было принято решение задержать этих людей.

Информация о том, кто эти люди, поступала разная - якобы они входят в ЧВК Вагнера, якобы их направил через Минск в Венесуэлу глава "Роснефти" Игорь Сечин для организации охраны месторождений. "И тут я получаю информацию от Сечина: "Никаких там моих нет. Передайте Александру Григорьевичу, я никуда, ни в какую Венесуэлу не собирался поставлять, и пусть на меня их не вешают. И пошла целая чехарда", - рассказал президент.

"Что я делаю? Я собираю всех силовиков и генерального прокурора. Говорю: позвони в Россию и Украину, как положено по нашему законодательству, межправительственному договору. Пусть приедут прокуроры России и Украины. Садитесь втроем, разберитесь, что делать с этими ребятами. Я что, неправильно поступил? Я бы потом решал, куда бы они поехали. Но вы приедьте и разберитесь", - сказал Александр Лукашенко.

Российский прокурор не приехал, а украинская сторона затребовала выдачи этих людей.

По поручению президента ситуацию вокруг этой группы контролировал его сын, помощник по национальной безопасности Виктор Лукашенко. Он лично посетил задержанных, принес им извинения и по их просьбе направил назад, на белорусско-российскую границу.

Позже появились сведения, что приезд этой группы в Беларусь был подготовленной провокацией. "Потом мне приходит информация, что это американцы через Украину. Но украинцы сами сказали: это не мы, это Америка", - отметил Александр Лукашенко.

Он признался, что, учитывая поведение украинской стороны после проведения выборов в Беларуси, склонен верить в версию о провокации. Хотя это тяжело, принимая во внимание всю помощь, в том числе по приему беженцев, которую Беларусь оказывала Украине в последнее время. "Я всем (беженцам. - Прим. ) указом дал равные условия с белорусами - детские сады бесплатно, школы, здравоохранение и работу. 160 тысяч! Некоторые потом вернулись. Но совсем немного. Огромное количество сегодня живет в Беларуси. И они после этого меня начинают поучать. И даже Зеленский! - отметил Александр Лукашенко. - Понимающий человек. Ко мне хорошо относился. Бах, заявление. Почему? Американцы написали".

Об интеграции с Россией

Президент отметил, что по поводу экономической интеграции народ Беларуси ранее высказался на референдуме, ответив на этот вопрос положительно. Более того, стороны пошли дальше в развитии сотрудничества, результатом чего стал Договор о создании Союзного государства. "Там было прописано все, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Там мы пошли даже дальше. Мы прописали контуры. Почему мы говорим Союзное государство - это были контуры будущего государства союзного. Там же было все".

В одной из последних статей договора идет речь о том, чтобы на референдумах в Беларуси и России принять Конституционный акт Союзного государства. "Вы знаете, почему мы на это не пошли. Тогда все боялись - вы, что Лукашенко прибежит и схватит "шапку Мономаха". Что, не так? И россиянам в мозги это вбили и так далее, и тому подобное. Вы, не белорусы, не я не пошли тогда на референдум, - сказал Лукашенко. - Обстановка тогда была другая. А сейчас два поколения после этого выросло. Они другие. И сегодня невозможно уже ту интеграцию реализовать, которая была прописана в союзном договоре. Поэтому мы с президентом России начали обсуждать так называемые карты, чтобы приспособить к нынешним условиям и выработать новые пути интеграции".

"Это мы начали накануне парламентских выборов (они были в ноябре прошлого года). И вот мы влезли в президентские. Уже не до этого. Видите, какая кутерьма. Кто-то кричит: а, сдает России Беларусь! Кто-то еще чего-то там… И мы остановились", - пояснил Александр Лукашенко.

Рассуждая о возможной глубине интеграции, президент сказал: "Мы с вами суверенные независимые государства. Кто нам мешает быть суверенными и независимыми? У нас теснейшая экономическая кооперация. Кто мешает? У нас в военном отношении единая армия".

"Почему кто-то там на Путина накатывает, что он создал по моей просьбе резерв (силовиков. - Прим.), который, кстати, не использовался. Дай бог и использоваться не будет. Но это в договоре записано. И если бы кто-то осуществлял агрессию против России через Беларусь или рядом с Беларусью (а зона ответственности наша в ОДКБ и Союзном государстве - Запад), белорусская армия - 65 тыс. штыков - вступает в войну. И российская группировка (она тоже прописана по плану) нас поддерживает, вместе с нами отражает агрессию на западном направлении. Это наша зона ответственности. И если бы вдруг это случилось, мы бы немедленно защищали Россию. Так, как Россия создала резерв сегодня. Потому что на внешних границах вы посмотрите, что творится", - рассказал Лукашенко.

Александр Лукашенко обратил внимание, что Западу больше всего нужна Россия, а не Беларусь, которая рассматривается лишь в качестве трамплина. "Поэтому руководство России прекрасно понимает, что нельзя, как Украину, положить Беларусь под Америку. Почему? Потому что санитарный кордон - 1 тыс. км", - заявил президент.

Он отметил, что в свое время, став первым президентом Беларуси, не дал осуществиться планам по созданию подобного санитарного кордона в составе прибалтийских стран, Беларуси и Украины, который бы отделил Россию. "Вот в чем ненависть американцев ко мне. С тех первых лет. Я Сороса на порог не пустил. А вы с ним дружили. Я уже не говорю про Украину. Вы с ним дружили - те, кто возле Бориса Николаевича (Ельцина. - Прим.) бегал. Не буду называть фамилии, вы их знаете, они и сейчас у вас там ходят. Спросите у Путина, сколько в правительстве и Кремле сидело ЦРУшников...", - сказал Александр Лукашенко.

Что касается глубины интеграции, то, по его словам, нет никаких вопросов с точки зрения экономической интеграции: "Никаких нет проблем. Главное - равноправная основа. Не все объединить и напополам поделить, это - глупость, мы подавимся от этого куска. Должна быть равноправная основа".

Представители СМИ поинтересовались, а как с точки зрения военной и политической, где здесь потенциальная глубина интеграции. "Вы знаете, я не думаю, что нам сегодня надо ломать те структуры в политике, которые есть. У нас есть Высший Государственный совет. Прописаны его функции и полномочия. Колоссальные. Но Высший Госсовет не функционирует на полную своих полномочий. Союзный Совмин у нас есть - общее правительство. У нас есть межведомственные советы. Они не работают так, как следует. Прежде чем городить забор и создавать что-то новое, давайте это задействуем. И если мы увидим, что мало, мы сделаем еще один шаг. Но они не задействованы, они не работают. Вы хотите сказать, что я или Беларусь виновата? Подумайте над ответом сами", - заявил Александр Лукашенко.

Он предложил в этом плане идти от жизни и действовать так, чтобы нынешние политические структуры, которые уже есть, действовали.

Что касается военной составляющей, то здесь, по словам белорусского лидера, страны действуют вместе. "Не обсуждается! Как-то на переговорах с Владимиром Владимировичем полгода назад, обсуждая эту тему, мы пришли к такому мнению, по-мужски скажу: можем собачиться по любым вопросам, но оборона и безопасность - святое. И вот эти события показали, что это для нас святое, - заявил президент. - Помните, я говорил, а вы посмеивались, год назад, что, возможно, наступят такие времена, что нам с тобой (Путиным) придется стоять спиной к спине и отстреливаться. А вы это за шутку приняли. А вот видите, жизнь как повернулась".

"То, что происходит в Беларуси… Расслабляться не надо. Это только, как я часто говорю своим, начало. Это не поляки. Это за нас взялись, за Беларусь (а через Беларусь за Россию) знаете, какие силы. И упрощать ничего нельзя", - резюмировал Александр Лукашенко.

Российские журналисты поинтересовались, насколько сейчас стабильна ситуация в Беларуси. Фото: БелТА

О внутренних причинах протестов в Беларуси

Лукашенко отметил, что в стране есть внутренние предпосылки для протестов, однако их мало. И нет классических причин, которые бы могли привести к революции.

"У нас экономика худо-бедно работает. Село, особенно в этом году, - прекрасный урожай, небывалый просто. При этой пандемии мы на 7% в агропромышленном комплексе к тому высокому уровню добавляем в этом году. За времена пандемии мы не закрылись, производство не закрывали, у нас был свой метод борьбы. Мы упали по ВВП всего лишь на 1,2%, и мы зубами цепляемся, чтобы к концу года в ноль выйти. Может, и выйдем. Поэтому нет вот этой классической основы: экономика остановилась, люди безработные, не получают зарплату и прочее-прочее", - сказал Александр Лукашенко.

Внутренние причины недовольства в Беларуси - личные, считает президент. "Наверное, я все-таки пересидел. Я это в предвыборную кампанию говорил: "утюг" включил - Лукашенко, "чайник электрический" включил - Лукашенко, телевизор включил - Лукашенко и прочее. Наверное, какой-то части людей чуть-чуть надоело", - предположил он.

Однако это, по мнению Александра Лукашенко, не главная причина. События в Беларуси, пояснил он, похожи на мелкобуржуазную революцию. "У нас появились буржуйчики, богатые люди, у нас появились айтишники, которым я предоставил такие условия, лучше которых нигде не могут предоставить. Почему не могут - потому что страна спокойная, тихая, стабильная, иди гуляй - не хочу. И никаких налогов. Лучше уже не предоставишь. Эти категории появились, неплохо живут. Проедьте по окраинам Минска, посмотрите, в каких особняках. Конечно, не дворцы, как вокруг Москвы, но это же Москва. Но живут в хороших домах, чистенько, аккуратненько. И что им захотелось? А им захотелось власти. И так далее и тому подобное. Вот она здесь глубина этого конфликта. Это внутренняя причина", - считает президент.

"А то, что я говорю "пересидел"… Я это чувствую, многие так говорят. Давайте отвлечемся от личности. Вы бы от президента Лукашенко, как избиратель, отказались по каким причинам? Чисто эмоционально, что пересидел? Человек опытный, здоровый, еще может работать, мозги на месте. Да, над тобой, наверное, довлело бы то, что, ну сколько можно, четверть века и прочее. А потом бы ты так голову взял в руки... А молодежь ведь не может этого оценить. Им в голову вкинули: сколько можно, Саша 3%, - говорит Александр Лукашенко. - Поэтому люди по-разному говорят. Да, Лукашенко долго у власти. А я говорю: знаете, у нас в постсоветских республиках, на Кавказе особенно, была ситуация, когда пришли новенькие, все разрушили, развалили, и та же Армения, Азербайджан и прочие кого позвали? Стариков, которые постарше меня были, и они спасли. Особенно Азербайджан. Вот как надо рассуждать, видя рядом эти примеры".

О действиях правоохранителей на митингах

Были и вопросы о жестких действий правоохранителей при пресечении несанкционированных акций и беспорядков.

"На улицах работает ОМОН и внутренние войска. Это их задача - стабилизация обстановки, удержать страну. Они нарушили закон? Нет. Единственное, что мне не нравилось в этом - когда я увидел кадр… Конечно, он (участник протестов. - Прим.) там где-то что-то натворил, бежал от этого столкновения. Понимаете, когда люди возбуждены, он получил. Я с ними встречался (правоохранителями. - Прим.) и по-мужски им сказал: ребята, я это не приветствую, не надо, лежачего не бьют", - подчеркнул президент.

"А почему все повесили на ОМОН - потому, что ОМОН спас нас, как сейчас мы уже все видим, от блицкрига. У них (участников уличных беспорядков. - Прим.) была задача 9-го (не получилось), 10-го задавить, ринуться на правительственные учреждения, захватить и прочее. Если бы не эти ребята, мы бы здесь не сидели с вами. Они противостояли этому. И надо было атаковать их, - заявил Александр Лукашенко. - Да, на улицах получили. Так а как? Вы же (протестующие. - Прим.) прежде всего агрессию проявили и нарушение закона".

По его словам, таким образом в ИВС на Окрестина в Минске уже некоторые попали с синяками, и многие в числе задержанных на улице были бывшими заключенными, которые ненавидят правоохранителей. "И на Окрестина попало очень много их. По 12 раз судимые были и прочее. Это у них в крови, они ненавидят, - отметил Лукашенко. - И вот когда они - пьяные, прокуренные (а их было 60%, не все были пьяницы и наркоманы) - ринулись на этих ребят. И, конечно, они им ответили. Естественно, кому-то там еще - кто-то кого-то защищал и прочее, перепало там. Но не омоновцы. Омоновцев на Окрестина не было. Но все было направлено на них".

Александр Лукашенко сказал российским журналистам, что в ряде случаев вбрасывалась фальсифицированная информация о фактах телесных повреждений, нанесенных правоохранителями. "На сегодня уже синяков нет. А 39 или 40 ребят, которые переломаными, и с позвоночниками переломанными, омоновцы, до сих пор лежат в госпитале. И сейчас я поручил Караеву: каждого пофамильно мы должны поддержать. А некоторые никогда уже не встанут. Вот в чем ситуация. И за что эти ребята пострадали? За то, что они спасали страну и навели порядок? Наверное, рано еще вот так вот анализировать, как я это сейчас говорю. Но это моя боль. Я не могу осудить этих ребят, которые защищали (я так воспринимаю) не только страну, но и меня. Острие было направлено на них (омоновцев. - Прим.), потому что они блицкриг уничтожили", - подчеркнул Лукашенко.

"Я вынужден взвешивать. Да, и переборы были. И как Караев (министр внутренних дел Юрий Караев. - Прим.) извинялся дважды. Я говорю: извинись, один раз извинись, если там что-то было. Он два раза извинился, - сказал президент. - Надо эту страницу перевернуть. И вернуться, когда страсти улягутся. Мы выводы сделали. Вы не думайте, что мы каменные. Мы сделали выводы".

"Сказать "лес рубят - щепки летят" - очень грубо. Я нигде не говорю. Но по жизни всегда так бывает, что когда идет вот эта большая драка... Но то, что спасли республику, спасли страну, спасли стабильность... Я так думаю, да, не без издержек", - сказал Лукашенко.

О перехваченном разговоре между Германией и Польшей

Лукашенко подчеркнул, что расслабляться пока рано. "И вы (Россия. - Прим.) не расслабляйтесь. Это - начало. Американцы играют в долгую. Да, вот мы перехватили этот разговор. Как бы вы там ни хихикали над этим, это реальный разговор", - сказал белорусский президент.

По его словам, все оригиналы материалов, реальная запись передана директору ФСБ России Александру Бортникову: "Все - диск положил ему, реальную запись эту, перехваченную с секретного телефона. Как нарушен был голос. Ведь когда перехватываешь секретную запись, так устроена система, что вовремя не схватишь - разрушается. И у нас было нарушено. Мы все восстановили до миллиметра. Передали реальную запись, документы, даже конверт, в котором мне пришла эта информация. Все туда".

"Поэтому вы не шутите с этим. У нас куча такой информации. Но эта была такая явно выраженная. Понимаете, как по-иезуитски", - отметил Александр Лукашенко.

Некоторые люди, и, в частности, работники СМИ, включая российских, скептически восприняли обнародованный перехваченный разговор между Варшавой и Берлином. "Ничего, вы скоро убедитесь, что это были цветочки. Нам скоро ягодки подкинут. Не только мне - нам. Вы скоро убедитесь в этом. Я просто уже рот закрыл. Думаю, вам что ни скажи…, - отметил президент. - Я многое знаю, но я ничего вам больше говорить не буду. Потому что даже Соловьев (журналист и телеведущий Владимир Соловьев. - Прим.), который, вроде, правильно воспринимал это… Как-то он там назвал, детским лепетом или чего там? Что-то в этом духе. Думаю, ну прежде чем бросаться этими словами, ты же понимаешь, что эту информацию выдает президент. И прежде чем ее выдать, я тысячу раз подумал".

Александр Лукашенко пояснил, что принял решение озвучить информацию о перехваченном разговоре, так как считает Владимира Путина своим другом, который подставил ему плечо. "Английский язык, все как положено. Разговаривают не немцы, не поляки. Однозначно разговаривают там американцы, потому что там английский такой специфический у американцев", - поделился он подробностями о перехваченном разговоре. И отметил, что это стало возможным благодаря развернутому под Гродно центру, где в сфере радиоэлектронной разведки работают военные специалисты.

Об обязанности защитить созданное руками белорусов

На вопрос, изменилась ли Беларусь за прошедшую четверть века, президент отметил, что страна стала лучше. "Можно построить завод, произвести любую продукцию, но там, где ты зависим от погоды, сельское хозяйство - тяжелейший случай. Поэтому вот летишь и радуешься: нет этой разбросанности, вовремя убрано, собрано, перепахано, посеяно в сроки. Это наша жизнь. У нас нефти и газа нет. Поэтому это (сельское хозяйство. - Прим.) один из основных таких источников. Вы в Минск заехали, говорите, чисто, аккуратно. У нас на каждом предприятии так. То есть страна вылизана, извините за нескромность".

Александр Лукашенко заявил, что Беларусь даже не просто изменилась, а стала совсем другой страной. "Я ее привел в порядок. И это одна из причин, почему я с автоматом. Не только потому, что я готов ее защищать всячески. У меня ведь кроме вот этого ничего нет. Если бы у меня в кармане было несколько миллиардов, может, я поступил бы, как Порошенко. Вряд ли, конечно. Но я так иногда думаю. Но если у меня этих миллиардов нет… Поэтому я не боюсь, - подчеркнул президент. - Я даже дома говорю: слушайте, дети, ну не сегодня - завтра. Кто знает, когда я уйду к Нему, когда Он меня позовет (когда они меня пытаются удержать от чего-то). Когда-то я уйду, но я им (оппонентам власти. - Прим.) не позволю то, что мы создавали с людьми, с этими поколениями, разрушить. Вот чем я живу и как изменилась эта страна".

"Обидно ли чисто по-человечески? Потому что есть люди, которые не помнят в силу возраста, а те, которые помнят, не ценят, как было и как стало", - уточнил один из журналистов.

"Очень обидно, - ответил Лукашенко. - Конечно, для меня это очень обидно и трагично, если хотите. Но это не значит, что я опустил руки, потому что я философски на это смотрю. Когда-то Он меня туда позовет, но я должен защитить то, что создано нашими руками, защитить тех людей, которые это создавали, и вот этих - подавляющее большинство, которые за меня проголосовали, хотя видят меня каждый день в "утюге", телевизоре и в "холодильнике". Может быть, где-то и надоело, но они меня поддержали. Этим я сейчас и живу".

У президента поинтересовались, что после всех текущих событий в Беларуси для него теперь самое главное в жизни.

"Если честно, я даже не знаю. Трудно сказать. Мои дети и дети тех людей, которые со мной рядом, - заявил Александр Лукашенко. - Что меня очень держит в этой ситуации (да и вы, наверное, знаете): если бы сейчас рухнул Лукашенко, рухнула бы вся система и следом покатилась бы Беларусь. Я думаю, что далеко откатилась бы. Может, кто-то бы подставил свое могучее плечо. Но сейчас бы было очень тяжело. И вот эти ребята - омоновцы и прочие-прочие - те, кто со мной рядом, они в чем виноваты? А их будут резать, их будут рвать, потому что вы видите, кто на улице - не эта детвора. Это меня держит. Я обязан перед этими людьми. Я обязан перед теми спокойными пенсионерами, ветеранами".