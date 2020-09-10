Уволенному пожарному, который предупредил о снятии БЧБ-флага, люди уже предложили десяток квартир вместо служебного жилья

В Минске уволили пожарного, который предупредил, что будут снимать БЧБ-флаги. Фото: личный архив.

Командир отделения ПАСЧ №2 Фрунзенского отдела Максим Сташуленок вышел из отпуска 8 августа и утром услышал, как его коллег отправляли снимать бело-красно-белые флаги по двум адресам: на улицы Жиновича и Голубка в Минске. По словам спасателя, это был разговор между сотрудниками.

- В отпуске я читал о том, что спасатели снимают бчб-флаги. И, конечно, считаю, что это не то, чем должны заниматься бойцы МЧС. Сейчас из-за этого в сторону сотрудников идет много негатива. И вот, когда услышал разговор моих коллег – внутри меня все закипело. Я написал сообщение в общий телеграм-чат Фрунзенского района, чтобы жильцы успели снять свои флаги до приезда МЧС, - рассказывает «Комсомолке» Максим.

В итоге люди так и поступили, а Максима Сташуленка в этот же день вызвали к начальству, показали скриншот его сообщения в чате Телеграма. От спасателя потребовали написать объяснительную с формулировкой о том, что он «раскрыл служебную документацию». Но Сташуленок отказался. Тогда ему предложили уволиться по собственному желанию, а иначе пригрозили «уволить по статье».

Свое увольнение спасатель будет обжаловать в суде. Фото: личный архив.

- Меня сняли с дежурства, но я не смог сразу пойти домой – там меня ждала моя беременная жена Ульяна и маленький сын. Она знала о моей позиции и отношению к происходящему, но все равно не знал, как ей сообщить об увольнении. Четыре часа решался вернуться домой. Когда подъехал к дому: люди уже собрались у подъезда. Они пели песни и кричали речевки в знак солидарности. Для Ульяны купил букетик цветов. Когда зашел в квартиру жена спросила: «Про тебя?» Я кивнул и сказал, что утром будем решать, что делать дальше, - рассказывает Максим.

10 августа Максима уволили за нарушения двух пунктов контракта: «дискредитация личности работника МЧС и разглашение информации не для общего пользования».

- Свое увольнение буду оспаривать в суде. Волонтеры уже нашли адвоката, который будет работать со мной бесплатно. Я не считаю, что в чем-то виноват – ничего противозаконного не делал. Сейчас мой адвокат готовит документы. К счастью, пока суд не вынесет решение, меня и семью не смогут выселить из служебной квартиры. Возможно, меня еще восстановят на службе, - говорит Сташуленок.

Жена Максима Ульяна ждет второго ребенка. Фото: личный архив.

Максим впечатлен отзывчивостью белорусов, которые буквально за день уже предложили ему десятки вариантов жилья.

- Меня засыпали сообщениями в соцсетях с предложениями о помощи. Люди предлагали переехать жить к ним бесплатно: кто-то предлагал подселиться, кто-то давал в распоряжение квартиру, были предложения даже переехать в коттедж за городом. Пока идет судебный процесс, вопрос не актуален. Но я все равно очень признателен за помощь. Сам никуда не собирался писать, но мои коллеги – парни горячие – вот и сообщили о моей ситуации людям, - рассказывает Максим.

Максим впечатлен отзывчивости белорусов, которые буквально за день уже предложили ему десятки вариантов жилья. Фото: личный архив.

"Комсомолке" пока не удалось связаться с пресс-службой МЧС, чтобы узнать официальную позицию ведомства.

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