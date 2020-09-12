«Меньше чем за 200 долларов в Минске сложно найти квартиру даже с советским ремонтом»

"Сейчас арендаторы могут выбирать и сравнивать. Нет такого, как раньше, когда квартир не хватало, и люди были готовы соглашаться на первое, что им предложат". Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Обычно конец лета и начало осени - время сезонного ажиотажа на рынке аренды жилья. В это время студенты приезжают на учебу, а кто-то просто меняет квартиру, когда заканчивается сезон отпусков, и ценник на аренду традиционно ползет вверх. Бывает, что жилья на всех желающих в Минске в это время не хватает, и на одну квартиру приходится по несколько человек. Но это если мы говорим про обычный год.

Нынешний, 2020-й назвать таким никак нельзя: сначала весной агентства недвижимости сообщали о том, что из-за пандемии и роста курса доллара арендаторов стало меньше: у многих людей упал уровень дохода, кто-то остался без работы, не смог оплачивать аренду и вернулся к родителям. События августа стали еще одним ударом по рынку аренды. Мы узнали, как менялись цены на квартиры в этом году, сколько сейчас стоит снять жилье и чего можно ждать осенью.

Самая дешевая однушка в Минске - от 200 долларов

- В январе этого года однокомнатная квартира возле метро с хорошим современным ремонтом, мебелью и бытовой техникой стоила около 300 долларов, - говорит начальник отдела аренды жилья агентства недвижимости «Твоя столица» Надежда Вашинко. - Когда началась пандемия, цены на такие квартиры снизились примерно до 250 долларов. Начиная с середины июля, на рынке началось оживление: благодаря активности студентов спрос начал расти, и такие квартиры стали оцениваться уже в 270 - 280 долларов. Но события, которые произошли в августе, и рост курса доллара снова затормозили рост цен. Мы ожидаем, что в сентябре, когда основная часть студентов расселится, скорее всего, цены начнут выходить на цифры, которые были до лета - до 250 долларов за однокомнатную квартиру с удобным расположением и хорошим ремонтом. Если говорить о двушках, то в январе такая квартира с современным ремонтом возле метро стоила 300 - 350 долларов, с февраля по май цена снизилась до 280 - 300, а сейчас составляет примерно 300-330.

- Сколько сейчас стоят самые бюджетные квартиры в аренду в Минске?

- Самые недорогие однокомнатные квартиры стоят в среднем от 200 долларов и выше, двухкомнатные - от 250. Меньше чем за 200 долларов сейчас сложно найти квартиру даже с советским ремонтом на окраине Минска.

Весной на одного арендатора было по 10 квартир, сейчас - по 3

- Количество людей, которые хотят снять жилье, намного уменьшилось по сравнению с прошлым годом?

- Если сравнить количество арендаторов в конце лета - начале осени этого года с таким же периодом 2019-го, их стало меньше примерно на 30%. В основном это связано с ростом курса доллара и уменьшением доходов. Кто-то не может оплачивать аренду столичной квартиры, соответственно, остается жить с родителями. Кто-то группируется и снимает квартиру не по одному, а вдвоем.

- Если арендаторов стало почти на треть меньше, а количество квартир осталось прежним, значит, сейчас хороший выбор, можно торговаться с владельцами жилья и сбивать цену?

- Да, сейчас арендаторы могут выбирать и сравнивать. Сейчас нет такого, как раньше, когда квартир не хватало, и люди были готовы соглашаться на первое, что им предложат. По статистике нашего агентства недвижимости, весной на одного арендатора приходилось в среднем до 10 квартир, а в июле - августе, во время студенческого бума, примерно по три квартиры.

- Хозяева квартир готовы снижать цены? Или «лучше пусть стоит пустая, но дешевле не сдам»?

- Нельзя сказать, что все владельцы квартир соглашаются идти на уступки квартирантам, потому что всегда есть люди, верящие в то, что они смогут сдать квартиру дороже, несмотря на то, что спроса на рынке нет. Но в целом заметно, что собственники стали лояльнее, идут на компромиссы со своими арендаторами. Чаще всего речь идет не о том, чтобы снизить стоимость аренды, к примеру, на 50 долларов, а о том, чтобы договориться о цене в белорусских рублях. Сейчас многие наниматели просят об этом собственников, так как курс доллара меняется. Со временем даже самые упрямые владельцы квартир идут на уступки, так как понимают, что если они этого не сделают, то потеряют время и деньги.

Звонков по комнатам стало больше

- Люди, у которых упали доходы, стали интересоваться комнатами вместо квартир или жильем в пригороде, чтобы сэкономить на аренде?

- Мы занимаемся только квартирами, но звонков по комнатам сейчас стало поступать действительно больше. Не могу сказать, связано ли это с уменьшением доходов. Что касается квартир в пригороде, то повышенного интереса к ним мы не заметили.

- Весной из-за пандемии опустели квартиры, которые сдавались иностранным туристам на короткий срок. Сейчас эти квартиры стоят пустыми или хозяева сдают их в аренду на длительный срок?

- Этот сегмент элитной недвижимости рынка не претерпел изменений, так как поток иностранных туристов не восстановился. Часть этих квартир стоят пустыми, так как приезжих нет и сдать их некому. Но некоторые арендодатели все же стали сдавать их на длительный срок. К таким квартирам в августе тоже был интерес, так как в это время в Минск приезжало много сотрудников, приглашенных в различные компании, и даже элитные квартиры сдавались достаточно быстро. Сдаются они и сейчас, но только уже в гораздо меньшем объеме.

- Появилось ли сейчас больше квартир в аренду из-за того, что люди начали уезжать из Беларуси после событий, которые произошли в августе?

- Пока, к счастью, такой тенденции нет.

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