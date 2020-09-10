Еще один банк приостановил выдачу наличных с кредитных карт

До введения ограничений кредитки позволяли совершать покупки на приличную сумму Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Приобранк с 9 сентября приостановил выдачу наличных денег по кредитным карточкам: снять с них деньги в банкомате больше нельзя. Кроме того, приостановлен перевод платежей по таким картам в системе дистанционного банковского обслуживания (ЕРИП), нельзя перевести деньги с одной карты на другую.

Помимо этого, банк ввел лимит на сумму ежедневных операций по кредиткам: по новым правилам, в белорусских магазинах (в том числе в точках интернет-торговли) и компаниях в день можно оплатить товары и услуги на сумму не больше 300 рублей. Дополнительно к этой сумме кредитной карточкой можно рассчитаться на 300 рублей в интернете за рубежом.

В банке отмечают: ограничительные меры носят временный характер и подчеркивают, что порядок пополнения кредитных карт остался неизменным.

- Временно ограничены платежи по кредитным картам в системе ЕРИП, - рассказали в контакт-центре Приорбанка. - Однако если вы оплачивали ЖКУ при помощи платежного онлайн-сервиса e-PAY, то такая возможность сохраняется.

Напомним, что основное отличие дебетовой банковской карточки от кредитной в том, что в первом случае клиент использует свои средства (например, зарплату), а во втором - кредитные средства банка на условиях, утвержденных в договоре.

До введения ограничений кредитки Приорбанка позволяли совершать покупки на сумму до 14 900 рублей. Для ее оформления надо предоставить справку о доходах за последние три месяца, а максимальный срок кредитования составляет 12 месяцев.

КСТАТИ

Беларусбанк приостановил выдачу кредитов на жилье для многодетных

Беларусбанк временно не выдает кредиты на строительство или реконструкцию жилья с использованием субсидии, предусмотренной указом №240. Именно по этому указу кредиты предоставляются многодетным семьям. В январе в Беларусбанке заявляли о том, что в течение года на поддержку многодетных семей в рамках реализации указа №240 будет выделено около 650 миллионов рублей.

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