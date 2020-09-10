Премьер РФ Михаил Мишустин попросил российские госбанки оказать поддержку банкам Беларуси

1 миллиард и почти 48 миллионов долларов потратил Нацбанк на то, чтобы удержать курс рубля и не допустить резкого скачка курса Фото: Павел МАРТИНЧИК

Глава правительства России Михаил Мишустин и министр финансов Антон Силуанов обратились к крупнейшим российским государственным банкам с поручением поддержать банки Беларуси и, как пишет Reuters, «не ограничивать доступ республики к рублевой ликвидности». Отмечается, что речь идет от трех российских банках, которые имеют в Беларуси дочерние банки: Сбербанке, ВТБ и ВЭБ.

Ссылаясь на свои источники, информагентство сообщает: указания даны на высшем уровне и являются знаком поддержки переживающей непростые времена белорусской экономики.

«Беспорядки спровоцировали отток депозитов из белорусских банков и всплеск спроса на иностранную валюту, что привело к тому, что местный рубль упал до рекордно низкого уровня в белорусских рублях и подорвал и без того скудные валютные резервы центрального банка» - отмечает Reuters.

Напомним, на 1 сентября золотовалютные резервы Беларуси составили 7 миллиардов 457 миллионов долларов. За август они уменьшились на 1,4 миллиарда долларов, это почти 16%. Как подчеркнули в Нацбанке, стремясь купировать ажиотажный спрос на валюту и не допустить резкого скачка курса, регулятор продавал иностранную валюту на торгах Белорусской валютно-фондовой биржи. На эти цели в августе была потрачена существенная сумма - 1 миллиард и почти 48 миллионов долларов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Рейтинговое агентство Fitch оценило размер долга банковского сектора Беларуси перед кредиторами из России. Как отмечается, по линии межбанковского кредитования задолженность составляет от 2 до 2,5 миллиардов долларов. По оценкам Fitch, доля государства в банковском секторе республики составляет около 80%.

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