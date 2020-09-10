«Cказали, что мои требования может выполнить только один человек»: шахтер из Солигорска о своем подземном протесте

Юрий Корзун, шахтер из Солигорска, пристегнул себя наручниками в шахте и выставил политические требования. Фото: vk.com

– Остановить правовой дефолт и приступить к мирному диалогу смогут только рабочие предприятий. Больше власть не станет слушать никого. Так заявил лично Лукашенко. Сегодня я делаю свой выбор! Протест начинаю на рабочем месте в забое, горизонт -305 м. Жму STOP! Покидать шахту отказываюсь до начала выполнения моих требований, –такое сообщение появилось на страничке 42-летнего Юрия Корзуна во ВКонтакте рано утром 10 сентября.

Юрия Корзуна в Солигорске хорошо знают. Он – исполнитель песни «Соль земли», известной как гимн «Беларуськалия». Теперь шахтер прославился на всю страну.

Юрий Корзун - исполнитель гимна ОАО "Беларуськалий". Фото: страница героя vk.com

В соцсети он разместил обращение, в котором высказал протест против применения насилия к протестующим и заявил политические требования. Это прекращение запугивания и увольнений, похищений людей неизвестными, освобождение арестованных членов стачкома и отставка действующего президента.

В уведомлении, которое Юрий направил гендиректору «Беларуськалия», сказано, что на этот шаг шахтер идет в уравновешенном психическом состоянии, цели причинить кому-то вред не имеет. И подчеркивает, что это мирная форма протеста.

Свое намерение шахтер исполнил. Юрий Корзун отработал ночную смену в шахте на глубине 305 метров. Когда настало время подниматься, он передал напарнику заявление и сказал, что не покинет шахту. Юрий пристегнул себя наручниками с трехметровой цепью к горнодобывающему оборудованию – и остался в забое.

– Мы работаем вдвоем с напарником, я машинист, он горнорабочий. Когда смена заканчивалась, я достал заявление и за 5 минут до окончания вручил ему. Сказал, чтобы он передал мастеру или диспетчеру, что я начинаю свой подземный протест, отказываюсь выходить из шахты и у меня такие-то требования. Я не ставил никого в известность ни дома, ни на работе, иначе мне бы акцию не дали выполнить, – рассказывает Юрий Корзун.

Шахтер отказался подниматься с глубины 305 метров. Фото: Юрий КОРЗУН, vk.com

Уже через 30 - 40 минут к Юрию в шахту спустился мастер, потом прибыло начальство. Шахтер надеялся на разговор, но не получилось.

– Говорили, что я не имею права находиться здесь, потому что я в опасном месте один. Гнули свою линию, что я должен покинуть шахту. Я требовал представителя независимого профсоюза, в котором я состою, потребовал медика и нанимателя - либо чтобы он приехал, либо позвонил, как-то вступил в диалог. Этого не случилось. Мне дали четко понять, что никто мои требования выполнять не будет и на диалог не пойдет. Так и сказали: мои требования может выполнить только один человек в стране, – продолжает Юрий.

В итоге шахтера принудительно подняли наверх - там мужчину уже ждали скорая помощь и милиция.

– Меня жестко оттеснили на расстояние от крепления цепи к оборудованию и бензорезом ее отрезали. Вместе с этой цепью я поехал на-гора. Скорая там меня уже ждала. Вместе с цепью в наручниках меня повезли сначала в МЧС, чтобы освободить от цепи. Ключ я предварительно выбросил, а наручники - российского образца, ни у кого из милиции, которая ожидала на выезде, не оказалось подходящего ключа. А потом повезли в больницу, оказали помощь. Меня осмотрел психиатр по требованию администрации – сделал заключение, что все у меня в порядке.

Пока Юрий был под землей, коллеги и жители Солигорска устроили шествие по улицам города. Фото: телеграм-канал стачкома

Юрий Корзун говорит, что, хотя и не питал иллюзий относительно результатов своей протестной акции, все равно был разочарован тем, что никто не стал с ним разговаривать. Из-за этого у мужчины поднялось давление и разболелось сердце.

– Я не ожидал, что они будут применять ко мне физическую силу, я думал, что мы проведем какой-то конструктивный диалог. Хотя бы начнем с того, чтобы прекратить давление на коллектив со стороны нанимателя по отношению к тем трудящимся, которые выражают свою позицию по поводу происходящего в стране. Это увольнения, лишение премий, объяснительные и так далее. Это было одно из первых моих требований, – объясняет Юрий Корзун.

От своих требований шахтер отступать не намерен. Он обнаружил, что его пропуск аннулирован, но он и не планировал 10 сентября вечером снова выходить на работу:

– Я буду присоединяться к стачке и продолжать свой протест, – заявляет мужчина.

По его словам, в стачке на «Беларуськалии» участвуют чуть больше 20 человек. Также есть те, кто практикует так называемую итальянскую забастовку.

– Они работают с соблюдением всех норм, потихоньку, понемножку. Если что-то неисправно – сразу ремонтируют. Таких много.

ОФИЦИАЛЬНО

– После окончания рабочей смены в 6 часов 15 минут машинист горновыемочных машин рудника 1-го рудуправления Корзун Юрий Николаевич отказался покинуть рабочее место на горизонте -305 м. Поскольку указанными действиями нарушены требования по охране труда, горноспасателями приняты меры по выводу работника из шахты. Данный случай произошел на участке по добыче технической соли в период подготовки комплекса к работе и не повлиял на производственный процесс, – говорится в сообщении пресс-службы ОАО «Беларуськалий».

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