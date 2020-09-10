Сербские военные отказались прилететь в Брест на учения, но их видели в городе. Разбираемся, что произошло

Так проходили учения "Славянское братство" в 2018 году. Фото: пресс-служба МО РФ.

Министерство обороны анонсировало 8 августа старт учений «Славянское братство - 2020». Они пройдут на брестском полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, прибытие участников запланировано с 10 по 15 сентября. «В учении примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу», - сообщает пресс-служба Миноброны.

Руководить учениями будет командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси Вадим Денисенко.

Отмечается, что на учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом. А вообще, учения «Славянское братство» проходят ежегодно на территориях стран-участниц. В 2018 году - в России, в прошлом году маневры проходили в Сербии - туда летала наша миротворческая рота 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады сил специальных операций. Учения длились две недели, всего участвовало 600 военных из Сербии, России и Беларуси. Они десантировались парашютным способом, проводили этапы боевой стрельбы, преодолевали водную преграду, отрабатывали совместные действия при захвате противником различных объектов и блокирование противника в занимаемых им районах.

Однако в этом году военные из Сербии не будут принимать участия в учениях. Евросоюз потребовал от Белграда отказаться от учений, правительство Сербии согласилось.

- В предстоящий период мы не будем участвовать в каких бы то ни было учениях или военных активностях ни с НАТО, ни с ОДКБ, ни с Россией, США, КНР, ЕС - ни с Востоком, ни с Западом, - цитирует министра обороны Сербии Александра Вулина пресс-служба его ведомства. - Но процесс оснащения и усиления нашей армии не будет остановлен, и мы будем работать над повышением боевой готовности все настойчивее, чем когда-либо. Это единственный способ сохранить военный нейтралитет, и это болезненное решение обязывает нас полагаться только на себя и только на свои силы.

В Минобороны Беларуси заявили, что пока не получали от Сербии официального отказа от запланированных учений. Последний раз начальники генштабов Беларуси и Сербии официально общались 26 июня - это был телефонный разговор. Темы традиционные: обсудили международную безопасность, текущее состояние двустороннего военного сотрудничества и перспективы его развития.

В интернете тем временем стали всплывать фотографии сербских военных, снятых в Бресте. Оказалось, эти военнослужащие к предстоящим учениям отношения не имеют. Они приезжали на соревнования «Снайперский рубеж» - это один из этапов «Армейских международных игр - 2020». «Снайперский рубеж» открылся еще 23 августа, завершился 5 сентября. Кроме Беларуси и Сербии в брестских соревнованиях принимали участие военнослужащие из пяти стран: Армении, Вьетнама, России, Таджикистана и Узбекистана.

Такие фотографии стали появляться в сецсетях. Писали, что снято в Бресте. Фото: ruserbia.com.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Wargaming отменил День танкиста в Минске

День танкиста традиционно организовывала компания Wargaming, которая выпускает популярную игру World of Tanks. Уже два года масштабный праздник проходил в минском парке Победы. В прошлом году фестиваль собрал 200 тысяч человек! Масштаб наращивали год от года: еще больше развлекательных зон, еще больше точек общепита, еще круче хедлайнеры фестиваля. Но в этом году вмешалась пандемия. И организаторы решили отказаться от проведения.

- Здоровье и безопасность каждого гостя, сотрудника, волонтера, партнера, журналиста - это наш приоритет. Поэтому вместо традиционного офлайн-фестиваля 13 сентября мы проведем онлайн-трансляцию в ламповой атмосфере дружного игрового сообщества, - сообщили они.

По сути, это будут несколько онлайн-турниров и розыгрышей виртуальных подарков.

Впрочем, Минобороны решило не отказываться от проведения праздника, и устраивает свой День танкиста 12 - 13 сентября за городом на «Линии Сталина». В программе: «Танковый биатлон» на танках Т-72Б, реконструкция сражения под литовским Расейняем летом 1941 года и одного из боев афганской войны. А еще - показательные выступления специалистов-кинологов и выступление военного оркестра.