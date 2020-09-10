«Мы действовали по инструкции, правосудие считает по-другому»: в деле спасателей ОСВОД у троих штрафы и 5 протоколов на доработке

8 августа к спасательной станции пришли девушки с венками и плакатами. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Вечером 9 сентября восемь спасателей ОСВОД вышли из Окрестина спустя трое суток задержания.

- Все было нормально, в камере было 4-5 человек, - рассказал нам позже моторист Дмитрий Тетерук. – Я не злился из-за того, что происходит - зло не помогает, надо было успокоиться и просто ждать.

Пока спасатели находились в изоляторе, люди обсуждали их историю в соцсетях, связывались с родственниками, предлагали свою помощь. Спасатели за все благодарят, но от помощи пока отказываются:

- Когда освободился, полночи читал инстаграм – люди столько написали! Кто-то предложил бесплатно шины заменить, только у меня машины нет, - смеется ученик водолаза Иван Юрский.

Восьмерых работников ОСВОД, включая начальника спасательной станции, задержали вечером 6 сентября на станции «Комсомольское озеро». Примерно за час до задержания они вытащили из Свислочи людей, которые прыгнули туда с берега, пытаясь уйти от силовиков. На спасателей составили протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников – там сказано, что омоновцы требовали у спасателей доставить людей на берег, но вместо этого работники ОСВОД повезли их на спасательную станцию. Спасатели говорят, что действовали по инструкции: пострадавшим людям могла понадобиться помощь врачей, медики дежурят именно на спасательной станции. В суде работники ОСВОД подчеркивали, что не слышали никаких требований милиционеров, потому что находились в 50-70 метрах от берега. Свидетели же говорили, что видели катеры в 10 метрах от берега.

В процессах выступали свидетели из ОМОН в балаклавах и с засекреченными именами, в суде они называли только две последние цифры своего удостоверения. Отметим, что в административных процессах секретные свидетели выступать не могут.

Несколько дел начали рассматривать в суде 9 сентября: протоколы Алексея Бакумова и Петра Третьякова отправили на доработку в РУВД. Мотористу Николаю Куприенко назначили штраф – 810 рублей.

Утром 10 сентября спасатели приехали в суд Центрального района. Первым рассмотрели дело Павла Лелевича – спасатель должен будет выплатить штраф – 945 рублей. 810 рублей штрафа выписали спасателю Сергею Артюшевскому. Протокол Ивана Юрского и Дениса Чешуна отправили на доработку.

Моторист Дмитрий Тетерук никого из прыгнувших в воду людей не спасал – говорит, лодка могла перевернуться, поэтому на борт он никого взять не мог. Они вместе с коллегой Иваном Юрским вызвали подмогу – на место прибыли еще два катера. Требований о том, чтобы людей из воды транспортировать на берег, Дмитрий Тетерук не слышал.

По словам спасателя, в любом случае к берегу доставить людей он не мог: лодку не получилось бы там пришвартовать, непонятно, как высадить людей – от воды до набережной – высота в два метра. Свою вину спасатель не признает, он считает, что ничего не нарушил. Его версию подтверждают и свидетели, коллеги-спасатели.

- Некоторые из тех людей, которые оказались в воде, не умели плавать, температура воды составляла около 15 градусов, что не позволяло им долго плавать, это могло привести к переохлаждению. Многие люди были одеты не по сезону, с собой у них были рюкзаки, - говорил свидетель Денис Чешун, начальник спасательной станции «Комсомольское озеро».

В суде на этот раз даже не опрашивали свидетеля из ОМОН – судья Татьяна Оковитая зачитала его объяснения, которые есть в деле. Решение он приняла, не удаляясь в совещательную комнату – отправить дело Дмитрия Тетерука на доработку в РУВД.

- Когда находились на Окрестина, мы были готовы и к штрафам, и к суткам. Да, мы считаем себя невиновными, выполняли свои должностные инструкции. Но сотрудники РУВД и правосудие считает по-другому – у каждого своя работа, что поделаешь, - пожимает плечами Денис Чешун.

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