«Беларусь будет первой страной, в которую она будет направлена». Что известно о новой российской вакцине

Роман Головченко рассказал журналистам о своем самочувствии после вакцинации. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко стал первым белорусом, привившимся от коронавируса российской вакциной. Во всяком случае, до него никто об этом официально не заявлял. Роман Александрович принял решение сделать прививку после встречи с премьер-министром России Михаилом Мишустиным. (Напомним, еще раньше, в конце августа, о возможности проведения экспериментальной стадии российской вакцины в Беларуси заявлял президент Александр Лукашенко.)

- Беларусь будет первой страной, одной из первых стран, в которую будет направлена новая российская вакцина. Препарат разработан специалистами нашего Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи. Он уже подтвердил свою высокую эффективность, - уточнил во время переговоров с белорусским коллегой Мишустин 3 сентября.

В тот же день Роман Головченко и сделал прививку. По информации пресс-службы главы правительства, он уже назавтра был на работе. А 9 сентября во время своей рабочей поездки в Витебскую область Головченко сам рассказал о своем состоянии после вакцинации.

- Чувствую себя отлично, на ногах, как видите, целый день. Работаю в полную силу. Так что просьба насчет моего состояния здоровья не беспокоиться, - передает слова премьера БелТА.

Напомним, российская вакцина «Спутник V», несмотря на то, что была зарегистрирована первой в мире, проходит сейчас завершающий, третий этап клинических исследований. Участие в нем примет и Беларусь.

- Наш Минздрав подключился к процессу последнего этапа клинических испытаний… Я один из участников. В ближайшее время он должен быть завершен. Вакцина должна быть зарегистрирована в соответствии с белорусским законодательством, и после этого начнется ее использование, - сообщил премьер-министр журналистам во время той же рабочей поездки на Витебщину. Точных сроков он не назвал, но сказал, что в Беларуси планируется частично локализовать конечное производство вакцины (это может быть фасовка), чтобы сделать ее дешевле.

Вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России, проходит третий этап клинических испытаний. Фото: Павел МАРТИНЧИК

- Часть исследований вакцины пройдет на территории Беларуси. Мы планируем, что в ближайшие три недели мы договоренностей достигнем и будем готовы передать (вакцину – Ред.), - заявил белорусскому телевидению министр здравоохранения России Михаил Мурашко в первых числах сентября. То есть, можно ожидать что к концу месяца «СпутникV» будет уже в Беларуси.

В России прививку от коронавируса испытали на себе дочь президента и мэр Москвы

В России первая партия «Спутник V» уже выпущена в гражданский оборот. Как пояснил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, это подразумевает вакцинацию населения из групп риска - в частности, учителей и медиков, и проводить ее будут параллельно с финальным этапом клинических исследований.

Добровольными участниками этих испытаний стали российские политики, другие известные люди и члены их семей. Так, президент России Владимир Путин 11 августа рассказал, что прививку только что зарегистрированной вакциной от коронавируса сделала одна из его дочерей. А позже поделился некоторыми подробностями: в первый день после прививки у его дочери температура поднялась до 38,4 градуса, на второй день была уже 37 градусов, а после второй прививки (вакцинация проходит в два этапа), через 21 день, температура тоже немного повысилась, но чувствовала она себя хорошо.

Примеру дочери Путина последовали министр обороны России Сергей Шойгу, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, вице-премьер Марат Хуснуллин, главный внештатный онколог российского Минздрава Андрей Каприн, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, мэр Москвы Сергей Собянин.

Владимир Жириновский тоже сделал прививку вакциной "Спутник V". Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Иначе мне было бы сложно агитировать за российскую вакцину. Потому что даже сегодня, по опросам, около половины россиян вообще сомневаются в том, что нужно или не нужно вакцину делать, она вообще доработана или нет, - признал Собянин. Кстати, в разговоре с Путиным он рассказал, что последствий после вакцинации он почти не почувствовал, кроме симптомов, которые иногда присутствуют после прививки от гриппа - небольшой головной боли и ощущения тяжести полдня.

В мире разработано почти две сотни вакцин от ковида

Вакцины от коронавируса сегодня разрабатываются во многих странах. В том числе и векторные, к которым относится «Спутник V». На сайте ВОЗ опубликованы списки этих разработок. Так, из 35 вакцин-кандидатов, которые проходят сегодня клинические испытания, семь - векторные, разработанные в Китае, США, нескольких европейских странах.

Над созданием вакцины от коронавируса работают во всем мире. Фото pixapay.com

Этапы исследований у всех разные. Так, в Оксфордском университете в США началось клиническое испытание третьей фазы потенциальной вакцины против COVID-19. Участие в нем примут до 30 тысяч добровольцев старше 18 лет из различных расовых, этнических и географических групп. Причем это будут как здоровые люди, так и имеющие сопутствующие заболевания, включая ВИЧ-инфицированных, сообщается на сайте университета. Еще 145 вакцин-кандидатов из разных стран мира проходят доклиническую оценку.

КСТАТИ

По информации пресс-службы Минздрава Беларуси, вакцинация от гриппа начнется с 15 сентября. Учитывая то, что коронавирус еще не побежден, медики в этом году особенно рекомендуют сделать прививку от гриппа, потому что нынешней осенью есть риск подхватить обе инфекции сразу, что чревато большими проблемами для здоровья.

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