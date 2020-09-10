Марию Колесникову подозревают в попытке захвата власти, а она требует возбудить уголовные дела в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК

Мария Колесникова Фото: Святослав ЗОРКИЙ

9 сентября отец Марии Колесниковой узнал от представителя Следственного комитета, что его дочь находится в СИЗО КГБ. В тот же день с Марией встретилась ее адвокат Людмила Казак. Подробности этой встречи опубликовал телеграм-канал штаба Виктора Бабарико:

«Мария чувствует себя хорошо и бодро, несмотря на пережитый стресс за последние двое суток. В камере у нее шесть соседок. В СИЗО Марии оказывали помощь: у нее поднималось давление и беспокоит сердце. На теле есть ушибы, побаливают руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали».

Адвокат планирует обратиться к следователю с заявлением о проведении судебно-медицинской экспертизы. Также Людмила Казак отметила, что у Колесниковой на руках нет никаких документов о задержании. Ей выдали лишь постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, санкционированное Генпрокуратурой 8 сентября. Но в нем не указано, кем, где и когда Мария была задержана, из-за чего непонятно, с какого момента исчислять 10-дневный срок, установленный для предъявления обвинения.

По словам Людмилы Казак, сама Колесникова расценивает последние события как похищение. Вместе с адвокатом она намерена установить виновных в нем и в насильственном вывозе за границу.

«Мария также столкнулась с угрозами физической расправы, которые, находясь в здании ГУБОПиК, воспринимать кроме как реальными не могла. По фактам угроз лишения жизни Мария также намерена подавать заявления»,- говорится в сообщении штаба.

10 сентября штаб Виктора Бабарико сообщил, что Колесникова письменно потребовала возбудить в отношении сотрудников КГБ и ГУБОПиК, оказывавших на нее давление, уголовные дела за «Похищение человека», «Незаконное лишение свободы» и «Угрозу убийством».

- Заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Беларуси, меня все равно вывезут: живой или по частям. Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, - передает Колесникова.

Также Мария рассказала, как оказалась на белорусско-украинской границе: ей на голову надели мешок, затолкали в микроавтобус, вывезли на границу и с применением силы пытались выдворить из страны.

Сейчас Мария Колесникова находится в стадии подозреваемой по уголовному делу, возбужденному по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса (Публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя Беларуси).

10 сентября в СИЗО прошел допрос Марии Колесниковой. Адвокат активистки Людмила Казак рассказала «Комсомолке», что подписала подписку о неразглашении и не готова комментировать дело.

Мария Колесникова во время визита в СК 27 августа Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Напомним, из 7 членов президиума Координационного совета на свободе в Беларуси осталась только нобелевский лауреат по литературе Светлана Алексиевич. Остальные 6 человек либо задержаны, либо по разным причинам и при разных обстоятельствах оказались за границей.

ОФИЦИАЛЬНО

Причины задержания членов Координационного совета Марии Колесниковой и Максима Знака объяснил Следственный комитет. Ведомство продолжает расследование уголовного дела о публичных призывах к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности:

- В настоящий момент в ходе расследования получены доказательства, свидетельствующие о совершении отдельными лицами, входящими в состав негосударственной организации, именуемой «Координационный совет», действий, направленных на дестабилизацию социально-политической, экономической и информационной обстановки в стране, причинении вреда национальной безопасности Республики Беларусь. Указанные действия совершались с использованием СМИ и интернет-ресурсов.

В СК отметили, что в отношении Марии Колесниковой и Максима Знака с санкции прокурора избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по подозрению в совершении указанного преступления задержан Илья Салей. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств по уголовному делу.

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