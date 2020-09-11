В Витебске осудили троих «черных риэлтеров», которые разыгрывали перед своими жертвами спектакли с убийствами и изнасилованиями

Трое мужчин, которые заставляли людей продавать квартиры, осуждены в Витебске. Фото: Святослав ЗОРКИЙ

Суд Витебского района поставил точку в нашумевшем деле троих «черных риэлтеров». Мужчины, младшему из которых 32 года, старшему – 48, под разными предлогами вынуждали одиноких людей продавать жилье. Когда дело передавали в суд, в нем шла речь о восьми фактах противоправной деятельности. Группа действовала в Витебске с мая 2010 по июнь 2019. Суд начал рассматривать дело в начале марта, закончил – 9 сентября.

Черные риэлтеры к делу подходили творчески. Перед своими жертвами они разыгрывали настоящие спектакли. Выбирали одиноких, как правило, пьющих мужчин, у которых было собственное жилье и финансовые проблемы. Вот только несколько историй, которые упоминались в уголовном деле.

51-летний мужчина нанялся к частнику на строительство дома. Вместе с ним работали еще два человека. Когда копали котлован, нашли коробку с блестящими вещицами. Там были часы, кольца, цепочки. «Коллеги» убедили мужчину, что это золото и его надо продать, а деньги поделить. Когда содержимое банки продали, приехал хозяин участка и предъявил работникам претензии. Мол, это была его заначка, и стоили часики-колечки огромных денег. Хозяин угрожал, кричал, что каждому из троих работников придется продать жилье, чтобы возместить ущерб. Потом оказалось, что двое работников были подставными и вся история с золотишком в коробочке была разыграна для того, чтобы лишить жилья третьего. Мужчина поддался на уловку и продал жилье. Несколько лет ему пришлось фактически бомжевать.

Еще к одному потерпевшему пришли два человека под видом судебных исполнителей и начали описывать имущество за долги. Мужчина поверил – у него действительно была задолженность и по алиментам, и по квартплате. Тут подвернулся новый знакомый, который пообещал решить все проблемы. Незадачливого алиментщика увезли в какую-то квартиру, где он должен был якобы прятаться от правоохранительных органов, чтобы не оказаться в тюрьме. Там его несколько дней усердно поили алкоголем. Как рассказывал потом потерпевший, он раньше выпивал, но даже не мог подумать, что можно выпить такое количество спиртного, которым его накачивали новые друзья. Очнулся мужчина только тогда, когда они повезли его в БТИ подписывать документы на продажу жилья. На его счастье, за группой мошенников уже следили правоохранительные органы. Возле БТИ их задержали.

Венцом криминального творчества оказалась инсценировка убийства и изнасилования. Главные роли в ней достались мужчине и женщине, которые не знали, что подыгрывают преступникам, а думали, что просто участвуют в розыгрыше. Пока владелец квартиры, на которую положили глаз мошенники, спал пьяным сном, мужчину измазали кетчупом – он должен был сыграть роль трупа. Проснувшись, потерпевший увидел «бездыханное тело» и плачущую женщину, которая утверждала, что он ее изнасиловал, а мужчину убил. Дальше все шло по накатанному сценарию – запугивания, спиртное, продажа жилья… Убеждали жертв не только угрозами, шантажом и алкоголем – в деле говорилось и об инъекциях неизвестных препаратов, которые им делали.

-Обвиняемый З. приговорен к пяти годам лишения свободы, обвиняемый Е. – к шести, обвиняемый В. – к восьми годам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии усиленного режима, - рассказали в пресс-службе районного суда.

Мужчин обвиняли в мошенничестве. Кроме того, В. признан виновным в вымогательстве, а Е. – в хищении чужих документов.