Психолог: «Не берите детей, даже на мирные акции - они могут пострадать или потеряться в толпе»

Некоторые люди приходят на акции протеста с детьми. Психолог не рекомендует этого делать. Фото: Наталья ПАРТОЛИНА

На фото с мирных акций протеста можно видеть детей разных возрастов. Мамы идут на марш единства с колясками, становятся в цепочки солидарности с детьми, рядом с родителями в колоннах идут подростки... Стоит ли брать детей на протестные акции и что делать, если ребенок стал свидетелем насилия? Как говорить о происходящем или объяснять, если одного из родителей забрали в милицию? Ответы на эти вопросы вместе с родителями ищут и психологи. Белорусское общество сейчас переживает уникальный опыт, и многие решения даже специалистам внове.

«Комсомолка» задала несколько вопросов детскому психологу Вере ЛОБЕЙКО. Вера одна из тех психологов, кто предлагает бесплатные консультации детям, которые столкнулись с проблемами, связанными с последними событиями в стране.

- Вера, стоит ли родителям брать с собой ребенка на акции протеста и если да, то с какого возраста?

- Каждая семья должна решить это сама. Мое личное мнение: я бы не рекомендовала брать с собой детей, даже если это, безусловно, в целом мирная акция и намерения родителей связаны только с желанием обозначить свою гражданскую позицию. Мы знаем случаи, когда ситуация может выйти из-под контроля родителей, и им сложно будет оставаться гарантами безопасности ребенка. Могут быть травмирующие случаи, когда ребенок потеряется в толпе или станет свидетелем сцены насилия.

- Как объяснять ребенку, что происходит сейчас в обществе?

- Я рекомендовала бы воздерживаться от однозначных, резких, категоричных высказываний. И, конечно, нужно говорить на языке возраста ребенка. Возможно, ребенок так или иначе знал, что страна готовилась к выборам. Надо объяснить: мы ждали выборов, проголосовали за одного человека, но победил другой, мы считаем, что мы правы, и выходим, чтобы это сказать, а противоположная сторона, в том числе и милиция, защищает другую точку зрения. Либо наоборот: хотя кандидат, за которого мы проголосовали, победил, есть люди, которые с этим не согласны, и они хотят, чтобы их услышали.

- Тогда, может, вообще не обсуждать с ребенком происходящее? И если обсуждать, то с какого возраста?

- Говорить и сопровождать ребенка в этом процессе нужно в любом возрасте. Но подходить обязательно учитывая индивидуальные особенности своего ребенка, находить нужные слова, не втягивать ребенка в политическую борьбу и не навешивать ярлыки. Вся эта путаница, мешанина - непомерный груз для детской психики, не стоит заряжать ребенка излишними эмоциями, нагнетать обстановку, сыпать непонятными для него терминами.

- Если ребенок сам не стремится обсуждать с родителями ситуацию, нужно ли вызывать его на этот разговор?

- С одной стороны, ребенок может действительно быть от этого далек, сосредоточен на игрушках, на том, что мама-папа его любят и обожают, а он живет в воем детском мире. Специально нагружать его не стоит. Но любой ребенок считывает по лицам, по интонациям родителей, что что-то происходит. Важно идти за потребностью ребенка, за вопросами, которые он будет задавать.

-А если ребенок переживает, но ни о чем не пытается говорить с родителями, как это заметить и как исправить?

- Внимательно наблюдать за ребенком. Если вы видите, что в целом тревожность у ребенка растет, у него начались ночные кошмары, он стал беспокойным, возможно, стал вести себя агрессивно, у него появились нервные тики, нужно обязательно вывести его на разговор. С ребенком постарше можно говорить напрямую, называя его чувства: «Мне кажется, ты чего-то боишься? Ты чем-то обеспокоен? Тебя что-то испугало, но ты не хочешь об этом говорить?». Особенно важно это для мальчиков, ведь иногда их воспитывают в духе «мужчина ничего не должен бояться, не должен плакать», и мальчик просто боится сказать, что ему страшно. Важно дать ребенку понять, что любые его чувства - страх, беспокойство, стыд, злость на какие-то ситуации - родители принимают и не обесценивают. И дать ребенку физически отреагировать, не держать все это в себе. Предложите ему потопать, покричать, побить подушку, представить, что он сложил страхи в коробку и растоптать ее.

- Если родители с ребенком оказались в ситуации, сродни той, что, скажем, недавно сложилась в Новополоцке: в РОВД забрали женщину, которая вместе с четырехлетним ребенком рисовала на асфальте и нарисовала бело-красно-белый-флаг. Малышу пришлось тоже какое-то время провести с мамой в милиции…

- Самое главное - маме в такой ситуации не плакать вместе с ребенком, не показывать свою слабость, а найти свою точку опоры, свой стержень, хотя это и для любого взрослого серьезное испытание. Помогайте ребенку физическим контактом, обнимите, держите за руку, гладьте. Объясните ситуацию так, чтобы у ребенка не было ощущения потери безопасности, ведь безопасность - базовая потребность! Для ребенка очень важно, чтобы в этой ситуации беспомощности он мог быть не жертвой, не бессильным участником, а активным помощником. Важно создать картинку хорошего, на что ребенок мог бы психологически опереться.

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